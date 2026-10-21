Face aux Knicks, les Sixers ont senti que quelque chose avait changé

La NBA adore offrir de belles affiches pour sa première soirée (sa première semaine même) de la saison régulière. Quoi de mieux que de permettre aux ambitieux Sixers, renforcés par les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James, de venir défier les Knicks, champions en titre, à New York ?

Pour les seconds, c’était une manière de montrer qu’ils étaient toujours les patrons de la ligue. Pour les premiers, l’occasion d’envoyer un message, en confirmant leur statut de candidats au titre sur le papier. Finalement, les hommes de Nick Nurse ont réussi leur pari, en venant gagner au Madison Square Garden.

« C’est ce qu’on voulait, gâcher la fête. La réussite des Knicks est importante, mais c’est une nouvelle saison, une nouvelle année », assume Jaylen Brown, qui précise pourtant que lui et ses coéquipiers n’ont « pas envoyé un message » à New York. « On veut gagner autant de matches que possible. On est encore tôt dans la saison et on se cherche encore. On a beaucoup à apprendre mais c’est agréable d’apprendre et de gagner en même temps. »

LeBron James, lui, ne boude pas son plaisir d’avoir remporté ce match de prestige. « C’est une grande soirée pour les fans des Knicks, après plus de 50 ans d’attente. J’ai vécu ça à Cleveland, qui n’avait plus gagné un titre depuis plus de 50 ans », rappelle-t-il en référence au trophée de 2016 avec les Cavaliers. « Les fans n’oublieront jamais ce moment, ce titre. On est heureux d’avoir participé à cette soirée historique, dans une salle mythique. »

Plus le même rapport de force ?

Au-delà du symbole, le « King » se réjouit surtout d’avoir vu les Sixers « tirer les leçons de ce qui s’était passé » et opérer « les ajustements nécessaires » face à certaines difficultés, au rebond notamment. « On a corrigé ça en seconde période et c’est le signe d’une bonne équipe », ajoute le vétéran.

Nick Nurse est satisfait, lui aussi, de la connexion et de la volonté de ses joueurs, malgré un collectif encore en construction. « On était bien concentrés. Les gars essaient d’accélérer le processus du mieux possible car on a huit ou neuf nouveaux joueurs ici. »

Si Jalen Brunson a vu cette défaite comme un rappel à l’ordre salvateur pour les Knicks, les Sixers savent que ce succès n’est que la première étape d’une longue saison. Mais battre le champion en titre sur ses terres n’est pas anodin non plus, surtout pour une équipe qui cherche à installer un nouveau rapport de force.

Joel Embiid, habitué à perdre face à cette formation, le confirme. « J’ai dit à Tyrese Maxey après le match qu’on avait affronté ces gars ces dernières années et que, ce mardi soir, c’était un peu différent », insiste le pivot de Philadelphie, éliminé par les Knicks lors de ses deux dernières participations aux playoffs, en 2024 et 2026.