Après la fête, les Knicks avaient « les pieds dans la boue »

Comme cela arrive parfois, la première soirée du champion en titre s’est découpée en deux parties. D’abord la fête, avec la remise des bagues et la bannière de champion hissée au plafond du Madison Square Garden. Puis le retour à la réalité, avec un match bien plus compliqué. Les Knicks sont longtemps restés dans la course face aux Sixers version LeBron James, avant de craquer et de s’incliner.

« Il y a des choses qu’on aurait pu faire bien mieux », regrette ainsi Mike Brown. « Notre défense en transition, avec les titulaires en troisième quart-temps, n’était pas bonne. Durant toute la partie, on a semblé avoir les pieds dans la boue. On n’était pas bien en position, on n’a pas mis la pression à Philadelphie correctement. C’est là que le match s’est gagné et perdu. »

Les chiffres confirment les difficultés de New York : seulement 37 % de réussite aux tirs, 15 ballons perdus et surtout 28 points encaissés en contre-attaque. Autant de possessions gâchées ou de replis défensifs manqués qui ont permis aux Sixers de prendre confiance. Même si Philadelphie découvre encore sa nouvelle formule, avec autant de talent dans son effectif, difficile de rivaliser en accumulant autant d’erreurs.

« C’est bénéfique d’être secoué, de tomber de notre piédestal »

« Si on joue ainsi, peu importe notre adversaire, la nuit sera longue », prévient le coach. « On doit s’assurer d’être concentré sur les petites choses : sprinter vers le coin, donner le ballon dans la raquette, écarter le jeu… Ce sont des choses qui ne se voient pas forcément dans les statistiques et on n’a pas été bons dans ces domaines. »

Comme Mike Brown le résume et le regrette, « on ne peut pas shooter à 42 % de réussite dans la raquette tout en perdant le ballon et en étant dominé sur le jeu de transition ». « On s’est tiré une balle dans le pied en ne faisant pas toutes ces choses », poursuit le technicien.

Un constat sévère pour une équipe qui vient tout juste de célébrer son titre, mais qui doit déjà se remettre au travail. De son côté, Jalen Brunson ne s’alarme pas. Il voit même ça comme une piqûre de rappel bienvenue.

« C’est bénéfique d’être secoué, de tomber de notre piédestal », juge d’ailleurs le MVP des Finals 2026 après ce premier revers. « Soyons humbles, mettons nos égos de côté et on va voir ce que ça donne. Les premières semaines de la saison régulière vont réellement montrer ce dont on est capable. »