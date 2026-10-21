Les trajets en hélicoptère de LeBron James ne dérangent pas Adam Silver

Depuis son arrivée à Philadelphie, LeBron James a adopté un moyen de transport peu ordinaire pour se rendre à l’entraînement : l’hélicoptère. Désormais installé à New York après avoir quitté Los Angeles, le « King » effectue régulièrement la liaison entre les deux villes par les airs pour rejoindre les installations des Sixers.

Une solution de transport qui fait parler, mais qui ne semble pas inquiéter Adam Silver sur le plan du règlement.

« Il possède un contrat avec Fanatics », a expliqué le patron de la NBA. « C’est donc tout à fait approprié si son accord prévoit la mise à disposition d’un hélicoptère, tant qu’il s’agit uniquement d’un partenariat entre Fanatics et LeBron, sans implication d’une franchise. Il n’y a aucune infraction au règlement à ce niveau. »

Des commentaires prononcés dans l’émission de Pat McAfee, qui interviennent quelques jours après ceux de LeBron James en personne.

Une distinction importante pour la NBA

Celui-ci avait alors minimisé l’affaire, malgré toute l’attention suscitée par ses déplacements en hélicoptère. « Je l’ai déjà fait par le passé. C’est juste un moyen de transport comme un autre », expliquait-il simplement.

Pour la NBA, cette pratique est donc légale dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Fanatics – dont le patron, Michael Rubin, est un ancien actionnaire des Sixers – et LeBron James, conclu début 2024.

La distinction est toutefois importante : si un partenaire commercial indépendant peut offrir ce type d’avantages à un joueur, une franchise ne peut pas utiliser de tels arrangements pour contourner les règles du « salary cap ».

Un sujet particulièrement sensible pour Adam Silver, alors que la NBA s’est récemment penchée sur les avantages accordés à Kawhi Leonard dans le cadre de ses contrats commerciaux…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 1 33.8 38.5 0.0 66.7 1.0 8.0 9.0 7.0 4.0 1.0 1.0 1.0 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.