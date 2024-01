LeBron James change d’écurie sur le marché des cartes

Tremblement de terre sur le juteux marché des cartes à collectionner. Plusieurs médias américains, dont CNBC, rapportent que LeBron James a signé un contrat de plusieurs années avec Fanatics Collectibles, après deux décennies en partenariat avec son concurrent, Upper Deck.

Le joueur des Lakers et son nouveau sponsor doivent révéler une première carte le 19 janvier. Une carte qui comportera son autographe ainsi que celle de son fils, Bronny. Une petite révolution car ces dernières années, le « King » ne dédicaçait pas de cartes officielles.

« Notre objectif est de repousser les limites du loisir et nous sommes impatients de voir comment notre collaboration avec l’un des meilleurs athlètes au monde continuera à susciter la passion des fans et des collectionneurs », s’est enthousiasmé Mike Mahan, directeur général de Fanatics Collectibles.

Un deal à quelque cinq millions de dollars par an ?

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais les experts estiment qu’il pourrait valoir plus de 5 millions de dollars par an. C’est dans tous les cas un nouveau grand coup réalisé par cette enseigne qui, on le rappelle, va remplacer en 2026 le producteur exclusif de cartes à collectionner de la ligue depuis 2009, Panini.

« En tant qu’individu qui apprécie tous les moments – petits et grands – qui jalonnent son parcours, je suis impatient de partager davantage avec mes fans grâce à ce partenariat avec Fanatics », a renvoyé le joueur de 39 ans sollicité dans une vidéo de lancement, pour assurer la promotion.

Lorsque LeBron James a signé son premier contrat avec Upper Deck en 2003, il s’agissait du plus gros montrant de l’histoire des cartes à collectionner et des souvenirs. Il aurait été payé un million de dollars par an et aurait également reçu une prime de signature d’un million de dollars.

Ce n’est pas la première fois que la superstar quitte l’un de ses principaux sponsors pour un concurrent. En 2021, il avait quitté Coca-Cola, après presque 18 ans, pour s’engager avec son rival Pepsi.