Pronostics NBA du 20 octobre 2026 : nos paris pour les trois matchs de la soirée

La saison NBA 2026/27 débute ce mardi 20 octobre avec trois affiches de prestige, programmées entre 21h00 et 3h30, heure française. L’affiche la plus attendue de la soirée opposera les 76ers aux Knicks au Madison Square Garden, avec les débuts de LeBron James sous ses nouvelles couleurs de Philadelphie, face aux champions en titre. Retrouvez ici nos pronostics NBA du jour pour les trois matchs de cette « Opening Night ».

Detroit Pistons – Boston Celtics

Notre pronostic Victoire des Pistons 1,93 Coup d’envoi 21h00, heure fr. Salle Little Caesars Arena, Detroit Bilan Celtics 56-26 Bilan Pistons 60-22

Detroit, leader de la conférence Est avec 60 victoires en 2025/26, ouvre son programme à domicile face à des Celtics profondément remaniés cet été. Paul George est arrivé de Philadelphie en échange de Jaylen Brown, et Mitchell Robinson rejoint le cinq pour renforcer la raquette de Boston. Devin Carter, récemment signé en « two-way contract », est forfait côté Celtics en raison d’une mononucléose. Detroit doit pour sa part composer avec l’incertitude entourant Taurean Prince.

Les deux franchises ont terminé la saison passée avec un « net rating » presque identique : +8,3 pour Boston et +8,4 pour Detroit. Les Pistons ont toutefois joué 5,6 possessions de plus par match à domicile et remporté trois de leurs quatre confrontations directes la saison dernière. Leur avantage du terrain et la continuité de leur collectif nous incitent à privilégier une victoire des Pistons. Une sélection qui reste néanmoins délicate face à une équipe de Boston dont les changements estivaux rendent les performances difficiles à anticiper.

Pour approfondir, retrouvez notre analyse complète Detroit Pistons – Boston Celtics.

New York Knicks – Philadelphie 76ers

Notre pronostic Victoire des Knicks 1,54 Coup d’envoi 1h00, heure fr. Salle Madison Square Garden, New York Bilan 76ers 45-37 Bilan Knicks 53-29

New York hissera sa première bannière de champions NBA depuis 1973 au Madison Square Garden avant de recevoir des Sixers entièrement reconstruits autour de LeBron James, arrivé libre de Los Angeles en juillet, et de Jaylen Brown, acquis de Boston en échange de Paul George. Josh Hart devrait être disponible pour les Knicks, tandis que Philadelphie surveille la situation de Dean Wade et Domenick Barlow, annoncés incertains.

New York affichait un différentiel de +6,4 points pour 100 possessions à domicile entre son efficacité offensive et défensive, contre -0,1 pour Philadelphie à l’extérieur.

Les Knicks avaient également éliminé les Sixers 4-0 en demi-finale de la conférence Est en mai. Ces références restent toutefois à relativiser, puisque Philadelphie a profondément changé durant l’été. Mais l’expérience collective des champions en titre, l’avantage du terrain et le contexte de la remise des bagues nous orientent vers une victoire des Knicks, même si le nouveau potentiel offensif des Sixers invite à la prudence.

Pour approfondir, retrouvez notre analyse complète New York Knicks – Philadelphie 76ers.

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder

Notre pronostic Victoire des Spurs 1,80 Coup d’envoi 3h30, heure fr. Salle Frost Bank Center, San Antonio Bilan Thunder 64-18 Bilan Spurs 62-20

San Antonio retrouve l’équipe qu’elle avait éliminée en sept manches lors de la finale de conférence Ouest en mai, à peine cinq mois après cette série. Oklahoma City a perdu près de 26 points de production cumulée par match cet été avec les départs de Luguentz Dort, Isaiah Joe et Aaron Wiggins, mais Chet Holmgren est annoncé disponible après avoir manqué la présaison en raison d’une contusion à la cuisse. À San Antonio, Tobias Harris, recruté à Detroit, est forfait : sa blessure au mollet gauche l’a privé de l’ensemble de la présaison.

San Antonio pourrait s’appuyer sur un cinq de départ remanié par le coach Mitch Johnson : Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper. Face à un Thunder qui conserve un cinq majeur de très haut niveau, le duel s’annonce particulièrement équilibré. L’avantage du terrain, la continuité du noyau texan et la capacité de Victor Wembanyama à peser des deux côtés du parquet nous conduisent néanmoins à privilégier une victoire des Spurs. Une rencontre dans laquelle les performances des deux superstars, Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander, pourraient faire la différence.

Pour approfondir, retrouvez notre analyse complète San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder.

À quelle heure commencent les matchs NBA ce soir ? Le coup d’envoi de la saison NBA est à 21h00, heure française, pour Detroit Pistons – Boston Celtics. New York Knicks – Philadelphie 76ers débute à 1h00 du matin (mercredi 21 octobre), et San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder à 3h30. Combien de matchs sont au programme NBA aujourd’hui ? Trois rencontres sont au programme à partir de 21h00, heure française, pour lancer la saison régulière NBA 2026/27. Les Spurs sont-ils favoris contre le Thunder ce soir ? San Antonio est présenté comme légèrement favori à domicile, avec une cote indicative de 1,80 contre 2,05 pour Oklahoma City. L’avantage du parquet et les changements dans l’effectif du Thunder peuvent peser, même si le retour annoncé de Chet Holmgren renforce les visiteurs. Ces cotes restent à vérifier auprès d’un opérateur avant publication.