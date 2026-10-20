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New York Knicks – Philadelphie 76ers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 20/10/2026 à 10:30 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pour leur premier match depuis le titre de champion, les Knicks accueillent des Sixers profondément remaniés autour de LeBron James et Jaylen Brown. Présentation de la rencontre, état des effectifs et pronostics.

New York Knicks - Philadelphia 76ers

New York ouvre sa nouvelle saison au Madison Square Garden le mardi 20 octobre 2026, en recevant Philadelphie pour une soirée où les Knicks déploient avant l’entre-deux leur toute première banderole de champions NBA depuis 1973.

Ce choc est particulièrement électrique puisque les Knicks avaient sorti ce même adversaire en demi-finale de conférence Est la saison dernière, quatre victoires à zéro, sur le chemin qui les a menés jusqu’au titre face à San Antonio.

Dans cet article

Forme et perspectives

Forme du moment

Philadelphie 76ers
45-37 · 7e à l’Est (2025-26) · à l’extérieur ce soir-là
DDDD
22-19Bilan extérieur
116,4Pts/match
115,6Pts encaissés
114,3Eff. off.
114,4Eff. déf.

New York Knicks
53-29 · 3e à l’Est, champions NBA 2026 · à domicile ce soir-là
VVVV
31-10Bilan domicile
119,1Pts/match
109,1Pts encaissés
118,7Eff. off.
112,3Eff. déf.
Comparatif des équipes (76ers à l’extérieur / Knicks à domicile, saison 2025-26)
76ers (extérieur)Knicks (domicile)
116,4Points/match119,1
Knicks +2,7
115,6Points encaissés109,1
Knicks -6,5
114,3Efficacité offensive118,7
Knicks +4,4
114,4Efficacité défensive112,3
Knicks -2,1

Philadelphie avait terminé la saison 2025-26 avec quarante-cinq victoires et trente-sept défaites, à la septième place à l’Est. New York avait fait sensiblement mieux avec cinquante-trois victoires et seulement vingt-neuf défaites, avant d’aller chercher le titre.

L’effectif des 76ers a beaucoup bougé depuis la fin de cette saison régulière. Philadelphie a récupéré l’arrière Jaylen Brown dans un échange avec Boston conclu le six juillet, cédant Paul George à Boston dans le deal.

Les 76ers ont aussi signé LeBron James comme agent libre le vingt-six juillet, après des semaines de teasing de l’ancien joueur des Lakers.

Côté new-yorkais, le noyau du titre de champion reste en place autour de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mikal Bridges. Les Knicks ont toutefois perdu leur pivot de réserve Mitchell Robinson, parti à Boston en agent libre durant l’intersaison.

En présaison, Philadelphie affiche une victoire pour trois défaites avec une adresse à trois points famélique à 27,8 %, un échantillon réduit à quatre matchs sans Joel Embiid ni Anfernee Simons à plein temps.

New York n’a pas davantage convaincu avec une victoire pour trois défaites et 25,3 % de réussite à trois points, mais ces rencontres sans enjeu pèsent moins qu’une vraie série de forme de saison régulière.

Infos équipes et absences

Absences et infirmerie

Philadelphie 76ers

Ariel Hukporti — rupture du tendon d’Achille, opéré le 6 octobresaison terminéeAbsent
Anfernee Simons — ischio-jambier, entraînements partielsIncertain
Adem Bona — pied gauche, entraînements partielsIncertain
Dominick Barlow — réaction de stress osseux lombaireréévaluation dans deux semainesAbsent
Dean Wade — chevilleIncertain
Tacko Fall — blessure à la hancheAbsent

New York Knicks

Josh Hart — gêne à la cheville droiteconfirmé disponible pour l’ouverture de mardiDisponible

Philadelphie doit composer sans son pivot Ariel Hukporti, forfait pour toute la saison après une rupture du tendon d’Achille lors du match de présaison du 5 octobre, justement contre les Knicks.

Anfernee Simons et Adem Bona restent incertains après des entraînements seulement partiels, tout comme Dean Wade, touché à la cheville. Dominick Barlow est forfait en raison d’une réaction de stress osseux lombaire et sera réévalué dans deux semaines, tandis que Tacko Fall est également absent.

Côté new-yorkais, Josh Hart est confirmé disponible pour mardi malgré une gêne à la cheville droite qui l’avait tenu à l’écart du dernier match de présaison. Le reste de l’effectif des Knicks est au complet pour l’ouverture de saison.

Duels clés

Duels clés
Meneurs face à face

Tyrese Maxey
PHI
VS

Jalen Brunson
NYK
28,3Pts/match
6,6Passes/match
6,8Passes/match
26,0Pts/match

Maxey porte l’attaque de Philadelphie face à un Brunson sacré MVP des finales 2026.

Bataille dans la raquette

Joel Embiid
PHI
VS

Karl-Anthony Towns
NYK
26,9Pts/match
7,7Rebonds/match
11,9Rebonds/match
20,1Pts/match

Matchs joués la saison passée : trente-huit pour Embiid contre soixante-quinze pour Towns.

Embiid reste plus prolifique quand il joue, mais Towns a disputé presque le double de rencontres et capte davantage de rebonds.

Paris joueurs

Paris sur les performances individuelles

Jalen BrunsonNYK

Passes décisivesPlus de 6,5
6,8Saison Apg
16,3Présaison pts/m
74Matchs joués

Brunson a tourné à 6,8 passes de moyenne la saison passée et reste le métronome désigné d’une attaque qui s’appuie toujours sur sa création.

Karl-Anthony TownsNYK

RebondsPlus de 10,5
11,9Saison Rpg
75Matchs joués

Towns a dépassé les onze rebonds de moyenne sur l’ensemble de la saison passée, sans le pivot de réserve Mitchell Robinson pour lui grignoter des minutes.

Tyrese MaxeyPHI

Points marquésMoins de 25,5
28,3Saison Ppg
14,7Présaison pts/m
70Matchs joués

Maxey doit désormais partager les ballons avec Jaylen Brown et LeBron James, après une présaison où son volume de tirs a nettement baissé.

Joel EmbiidPHI

RebondsPlus de 6,5
7,7Saison Rpg
38Matchs joués

Embiid a tourné à 7,7 rebonds sur les trente-huit matchs auxquels il a pris part la saison passée, mais son temps de jeu à la reprise reste un facteur important.

Confrontations directes

Confrontations directes
19 déc. 202576ers 116-107 KnicksNew York
3 janv. 202676ers 130-119 KnicksNew York
24 janv. 2026Knicks 112-109 76ersPhiladelphie
11 févr. 2026Knicks 138-89 76ersPhiladelphie
4 mai 2026Knicks 137-98 76ersDemi-finale Est
6 mai 2026Knicks 108-102 76ersDemi-finale Est
8 mai 2026Knicks 108-94 76ersDemi-finale Est
10 mai 2026Knicks 144-114 76ersDemi-finale Est

Les quatre duels de saison régulière se sont partagés, Philadelphie s’imposant à New York le 19 décembre puis le 3 janvier, avant que les Knicks ne répondent à Philadelphie le 24 janvier et le 11 février.

La série éliminatoire de mai a en revanche tourné à sens unique, New York balayant Philadelphie en quatre manches avant d’aller chercher le titre face à San Antonio.

Pronostics et prédiction

Pronostics
VainqueurKnicks (ML)1,54

New York affiche un net avantage à domicile et un différentiel de +6,4 points pour 100 possessions entre ses efficacités offensive et défensive à domicile la saison passée.

ÉcartKnicks -5,5

Une ligne qui a déjà bougé depuis son ouverture à -3,5 et doit être revérifiée avant le début du match.

TotalMoins de 231,5 points

Les deux attaques restent à rassurer après une présaison poussive à 27,8 % et 25,3 % à trois points.

Perf. joueurJalen Brunson plus de 6,5 passes décisives

Le MVP des finales reste le meneur de jeu désigné d’un effectif inchangé.

Perf. joueurKarl-Anthony Towns plus de 10,5 rebonds

Le départ de Mitchell Robinson réduit la concurrence dans la raquette, même si la répartition des minutes reste à confirmer.

Score prédit
Knicks 117-107 Sixers
Écart prédit : 10 points · Total prédit : 224

New York part favori avec son profil défensif plus abouti à domicile, dans une rencontre où les deux attaques doivent encore confirmer leur rythme de croisière après une présaison hésitante.

Paris sportifs : attention aux risques

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Les pronostics présentés ici ne constituent aucune garantie de gain. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Ne misez jamais de l’argent dont vous avez besoin pour vivre et ne cherchez pas à récupérer vos pertes.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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