New York Knicks – Philadelphie 76ers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

New York ouvre sa nouvelle saison au Madison Square Garden le mardi 20 octobre 2026, en recevant Philadelphie pour une soirée où les Knicks déploient avant l’entre-deux leur toute première banderole de champions NBA depuis 1973.

Ce choc est particulièrement électrique puisque les Knicks avaient sorti ce même adversaire en demi-finale de conférence Est la saison dernière, quatre victoires à zéro, sur le chemin qui les a menés jusqu’au titre face à San Antonio.

Forme et perspectives

Forme du moment Philadelphie 76ers 45-37 · 7e à l’Est (2025-26) · à l’extérieur ce soir-là D D D D 22-19 Bilan extérieur 116,4 Pts/match 115,6 Pts encaissés 114,3 Eff. off. 114,4 Eff. déf. New York Knicks 53-29 · 3e à l’Est, champions NBA 2026 · à domicile ce soir-là V V V V 31-10 Bilan domicile 119,1 Pts/match 109,1 Pts encaissés 118,7 Eff. off. 112,3 Eff. déf.

Comparatif des équipes (76ers à l’extérieur / Knicks à domicile, saison 2025-26) 76ers (extérieur) Knicks (domicile) 116,4 Points/match 119,1 Knicks +2,7 115,6 Points encaissés 109,1 Knicks -6,5 114,3 Efficacité offensive 118,7 Knicks +4,4 114,4 Efficacité défensive 112,3 Knicks -2,1

Philadelphie avait terminé la saison 2025-26 avec quarante-cinq victoires et trente-sept défaites, à la septième place à l’Est. New York avait fait sensiblement mieux avec cinquante-trois victoires et seulement vingt-neuf défaites, avant d’aller chercher le titre.

L’effectif des 76ers a beaucoup bougé depuis la fin de cette saison régulière. Philadelphie a récupéré l’arrière Jaylen Brown dans un échange avec Boston conclu le six juillet, cédant Paul George à Boston dans le deal.

Les 76ers ont aussi signé LeBron James comme agent libre le vingt-six juillet, après des semaines de teasing de l’ancien joueur des Lakers.

Côté new-yorkais, le noyau du titre de champion reste en place autour de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mikal Bridges. Les Knicks ont toutefois perdu leur pivot de réserve Mitchell Robinson, parti à Boston en agent libre durant l’intersaison.

En présaison, Philadelphie affiche une victoire pour trois défaites avec une adresse à trois points famélique à 27,8 %, un échantillon réduit à quatre matchs sans Joel Embiid ni Anfernee Simons à plein temps.

New York n’a pas davantage convaincu avec une victoire pour trois défaites et 25,3 % de réussite à trois points, mais ces rencontres sans enjeu pèsent moins qu’une vraie série de forme de saison régulière.

Infos équipes et absences

Absences et infirmerie Philadelphie 76ers Ariel Hukporti — rupture du tendon d’Achille, opéré le 6 octobre saison terminée Absent Anfernee Simons — ischio-jambier, entraînements partiels Incertain Adem Bona — pied gauche, entraînements partiels Incertain Dominick Barlow — réaction de stress osseux lombaire réévaluation dans deux semaines Absent Dean Wade — cheville Incertain Tacko Fall — blessure à la hanche Absent New York Knicks Josh Hart — gêne à la cheville droite confirmé disponible pour l’ouverture de mardi Disponible

Philadelphie doit composer sans son pivot Ariel Hukporti, forfait pour toute la saison après une rupture du tendon d’Achille lors du match de présaison du 5 octobre, justement contre les Knicks.

Anfernee Simons et Adem Bona restent incertains après des entraînements seulement partiels, tout comme Dean Wade, touché à la cheville. Dominick Barlow est forfait en raison d’une réaction de stress osseux lombaire et sera réévalué dans deux semaines, tandis que Tacko Fall est également absent.

Côté new-yorkais, Josh Hart est confirmé disponible pour mardi malgré une gêne à la cheville droite qui l’avait tenu à l’écart du dernier match de présaison. Le reste de l’effectif des Knicks est au complet pour l’ouverture de saison.

Duels clés

Duels clés Meneurs face à face Tyrese Maxey PHI VS Jalen Brunson NYK 28,3 Pts/match 6,6 Passes/match 6,8 Passes/match 26,0 Pts/match Maxey porte l’attaque de Philadelphie face à un Brunson sacré MVP des finales 2026. Bataille dans la raquette Joel Embiid PHI VS Karl-Anthony Towns NYK 26,9 Pts/match 7,7 Rebonds/match 11,9 Rebonds/match 20,1 Pts/match Embiid reste plus prolifique quand il joue, mais Towns a disputé presque le double de rencontres et capte davantage de rebonds.

Paris joueurs

Paris sur les performances individuelles Jalen Brunson NYK Passes décisives Plus de 6,5 6,8 Saison Apg 16,3 Présaison pts/m 74 Matchs joués Brunson a tourné à 6,8 passes de moyenne la saison passée et reste le métronome désigné d’une attaque qui s’appuie toujours sur sa création. Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 10,5 11,9 Saison Rpg 75 Matchs joués Towns a dépassé les onze rebonds de moyenne sur l’ensemble de la saison passée, sans le pivot de réserve Mitchell Robinson pour lui grignoter des minutes. Tyrese Maxey PHI Points marqués Moins de 25,5 28,3 Saison Ppg 14,7 Présaison pts/m 70 Matchs joués Maxey doit désormais partager les ballons avec Jaylen Brown et LeBron James, après une présaison où son volume de tirs a nettement baissé. Joel Embiid PHI Rebonds Plus de 6,5 7,7 Saison Rpg 38 Matchs joués Embiid a tourné à 7,7 rebonds sur les trente-huit matchs auxquels il a pris part la saison passée, mais son temps de jeu à la reprise reste un facteur important.

Confrontations directes

Confrontations directes 76ers 116-107 Knicks New York 76ers 130-119 Knicks New York Knicks 112-109 76ers Philadelphie Knicks 138-89 76ers Philadelphie Knicks 137-98 76ers Demi-finale Est Knicks 108-102 76ers Demi-finale Est Knicks 108-94 76ers Demi-finale Est Knicks 144-114 76ers Demi-finale Est

Les quatre duels de saison régulière se sont partagés, Philadelphie s’imposant à New York le 19 décembre puis le 3 janvier, avant que les Knicks ne répondent à Philadelphie le 24 janvier et le 11 février.

La série éliminatoire de mai a en revanche tourné à sens unique, New York balayant Philadelphie en quatre manches avant d’aller chercher le titre face à San Antonio.

Pronostics et prédiction

Pronostics Vainqueur Knicks (ML) 1,54 New York affiche un net avantage à domicile et un différentiel de +6,4 points pour 100 possessions entre ses efficacités offensive et défensive à domicile la saison passée. Écart Knicks -5,5 Une ligne qui a déjà bougé depuis son ouverture à -3,5 et doit être revérifiée avant le début du match. Total Moins de 231,5 points Les deux attaques restent à rassurer après une présaison poussive à 27,8 % et 25,3 % à trois points. Perf. joueur Jalen Brunson plus de 6,5 passes décisives Le MVP des finales reste le meneur de jeu désigné d’un effectif inchangé. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 10,5 rebonds Le départ de Mitchell Robinson réduit la concurrence dans la raquette, même si la répartition des minutes reste à confirmer.

Score prédit Knicks 117-107 Sixers Écart prédit : 10 points · Total prédit : 224

New York part favori avec son profil défensif plus abouti à domicile, dans une rencontre où les deux attaques doivent encore confirmer leur rythme de croisière après une présaison hésitante.