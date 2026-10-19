San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

San Antonio ouvre sa saison 2026-27 mardi soir au Frost Bank Center face à Oklahoma City, l’adversaire même que les Spurs avaient écarté la saison passée sur le chemin de leur finale de conférence Ouest.

San Antonio avait sorti le tenant du titre en sept manches lors des dernières finales de conférence Ouest, avant de s’incliner en finales NBA face aux Knicks de New York quatre victoires à une.

Forme et perspectives

Forme du moment Oklahoma City Thunder 64-18 · 1re place Ouest (2025-26) · extérieur ce soir-là V D V D D 119,0 Pts/match 107,9 Pts encaissés 117,6 Eff. off. 106,5 Eff. déf. San Antonio Spurs 62-20 · 2e place Ouest (2025-26) · domicile ce soir-là D D V D D 119,7 Pts/match 111,7 Pts encaissés 118,7 Eff. off. 110,4 Eff. déf.

Oklahoma City avait terminé en tête de la conférence Ouest avec soixante-quatre victoires, mais l’intersaison a profondément changé le visage de l’effectif.

Le GM Sam Presti a échangé Luguentz Dort, Isaiah Joe et Aaron Wiggins dans une opération de dégraissage salarial, privant la rotation d’un ailier All-Defense et de près de 26 points de production cumulée par match en saison régulière.

San Antonio a vécu une intersaison plus calme, centrée sur la conservation du noyau autour de Victor Wembanyama et le recrutement de l’ailier vétéran Tobias Harris, arrivé de Detroit.

Les Spurs affichaient la meilleure efficacité offensive des deux équipes la saison passée avec 118,7 points pour 100 possessions, quand le Thunder gardait l’avantage défensif avec un écart proche de quatre points pour 100 possessions.

Cette solidité défensive devra désormais s’exprimer sans le gabarit et l’impact de Dort sur l’aile, absence qui pèsera dès cette ouverture de saison.

*Aucune des deux équipes n’a encore disputé de rencontre de saison régulière 2026-27, donc toutes les statistiques ci-dessus datent de la campagne 2025-26.

Infos équipes et absences

Absences et infirmerie Oklahoma City Thunder Chet Holmgren — quadriceps Titulaire, impact fort Incertain Nikola Topic — dos Incertain Thomas Sorber — genou Incertain Otega Oweh — tendon d’Achille (opéré) Absent, saison terminée San Antonio Spurs Tobias Harris — élongation au mollet gauche A manqué toute la présaison Incertain Jayden Quaintance — non encore autorisé à l’entraînement complet Suites d’une rupture des ligaments croisés Absent

Mitch Johnson a déjà figé son cinq de départ, confirmant le dispositif inhabituel à trois meneurs avec De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper, entourés de Devin Vassell et Wembanyama.

Ce trio n’avait partagé le parquet que soixante-neuf minutes la saison dernière, mais Johnson veut désormais aligner ses cinq meilleurs joueurs dès l’entre-deux plutôt que d’en garder un en réserve.

Harris reste la seule véritable incertitude côté San Antonio, sa blessure au mollet l’ayant tenu éloigné de toute la présaison, ce qui devrait profiter à Julian Champagnie et Harrison Barnes sur l’aile.

Le principal dossier à surveiller côté Thunder reste le genou de Holmgren, seul titulaire pressenti encore incertain dans les derniers rapports de présaison, un facteur qui pourrait peser sur le choix de Mark Daigneault.

Si Holmgren doit déclarer forfait, un cinq réduit avec Alex Caruso ou Jaylin Williams à la place du pivot reste la solution la plus probable, sans que cette alchimie ait eu le temps de se roder en présaison.

Duels clés

Duels clés Revanche dans la peinture Chet Holmgren OKC 17,1 Pts/match 8,9 Rebonds VS Victor Wembanyama SAS 25,0 Pts/match 11,5 Rebonds Holmgren n’avait tourné qu’à 10,7 points de moyenne lors des dernières finales de conférence Ouest face à la taille de Wembanyama, et son genou incertain fait de sa présence même un enjeu avant ce duel revanche. Les moteurs des arrières Shai Gilgeous-Alexander OKC 31,1 Pts/match 6,6 Passes VS De’Aaron Fox SAS 18,6 Pts/match 6,2 Passes Gilgeous-Alexander devra porter une charge offensive encore plus lourde avec le départ de Dort, Joe et Wiggins, tandis que Fox partage désormais la création avec deux autres meneurs plutôt que de tout assumer seul.

Paris joueurs

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 29,5 31,1 Saison pts 16,3 Présaison (3 MJ) Le chiffre de présaison reflète un temps de jeu limité dans des matchs sans enjeu, et avec trois rotations offensives échangées cet été, son usage ne peut que grimper lors d’une vraie ouverture de saison. Victor Wembanyama SAS Rebonds Plus de 10,5 11,5 Saison reb. 6,3 Présaison (4 MJ) Ses rebonds de présaison étaient bridés par un temps de jeu réduit, mais il avait dominé ce même adversaire au rebond en play-offs la saison passée et devrait retrouver un vrai volume de minutes dès l’entre-deux. Stephon Castle SAS Passes décisives Plus de 6,5 7,4 Saison pd. 4,0 Présaison (4 MJ) Castle est le véritable organisateur du trio de meneurs titulaire confirmé par Mitch Johnson, et la baisse en présaison ressemble davantage à moins de minutes qu’à un rôle réduit. De’Aaron Fox SAS Points marqués Plus de 19,5 18,6 Saison pts 12,5 Présaison (2 MJ) Fox n’a disputé que deux matchs de présaison sur un temps de jeu réduit, mais un retour en pleine forme face à une défense du Thunder encore en reconstruction promet une soirée plus prolifique que cet échantillon limité ne le laisse penser.

Confrontations directes

Confrontations directes Spurs 111-103 Thunder Match 7, décisif Finale Ouest · OKC Spurs 118-91 Thunder Finale Ouest · San Antonio Thunder 127-114 Spurs Finale Ouest · OKC Spurs 103-82 Thunder Finale Ouest · San Antonio Thunder 123-108 Spurs Finale Ouest · San Antonio Spurs 116-106 Thunder Saison régulière · San Antonio

San Antonio a remporté les dernières finales de conférence Ouest 4-3, une série allée jusqu’à un match 7 disputé à Oklahoma City.

Les deux équipes s’étaient aussi croisées cinq fois la saison passée, quatre fois en saison régulière et une fois en NBA Cup, les Spurs l’emportant à quatre reprises, leur seule défaite venant d’un Thunder au complet et large vainqueur à domicile en janvier.

Un tel passif récent et à fort enjeu donne à cette ouverture de saison un relief que peu de premiers matchs possèdent, les deux staffs ayant un vrai livre tactique sur l’adversaire datant d’à peine quatre mois.

Pronostics et prédiction

Pronostics Écart Spurs -2,5 La continuité d’effectif et l’avantage du parquet penchent pour San Antonio face à un Thunder encore en reconstruction de sa rotation. Total Plus de 229,5 points Les deux attaques figuraient parmi les meilleures de la ligue la saison dernière, et aucune défense n’a encore eu de vrai match pour trouver son rythme. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 29,5 points Une charge offensive alourdie par le départ de trois rotations habituelles rend une grosse soirée probable quel que soit le résultat final. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 10,5 rebonds Il avait dominé ce même adversaire au rebond en play-offs et devrait retrouver un volume de minutes complet après une présaison gérée avec prudence. Combiné Spurs -2,5 + Plus de 229,5 points Une victoire à domicile prolifique pour San Antonio colle à la fois à la continuité de son effectif passé par les finales et au rythme affiché par les deux équipes toute la saison dernière.

Score prédit San Antonio Spurs 118-114 Oklahoma City Thunder Écart prédit : 4 points · Total prédit : 232

Les bookmakers accordent aux Spurs une cote de 1,80 pour s’imposer, contre 2,05 pour le Thunder, un reflet assez fidèle de la continuité d’effectif côté Spurs face à une rotation visiteuse encore en reconstruction.

La continuité de San Antonio, l’avantage du parquet et un cinq de départ déjà figé devraient suffire face à un Thunder marqué par l’incertitude autour du genou de Holmgren et un banc nettement dégarni par rapport aux soixante-quatre victoires de la saison passée.

Un money-time serré semble logique au vu de l’intensité des dernières confrontations, mais le temps de préparation supplémentaire des Spurs avec leur nouveau cinq devrait faire pencher la balance dans une ouverture de saison à gros score.