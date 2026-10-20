Les Spurs vont reprendre sans Tobias Harris

Les Spurs ne seront pas au complet la nuit prochaine pour la réception du Thunder. Touché au mollet lors de la première semaine du « training camp », Tobias Harris, annoncé initialement comme incertain, ne sera finalement pas disponible.

La principale recrue estivale des Spurs, qui a dû faire une croix sur l’intégralité de la présaison, a encore besoin d’entraînement avant de reprendre la compétition, rapporte son coach Mitch Johnson.

« Il monte en puissance, il s’améliore, il progresse. Mais je dirais qu’il doit encore franchir quelques étapes sur le terrain. Quand on revient sur le terrain après une blessure, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte : le nombre de joueurs présents sur le terrain avec soi, l’intensité des contacts, le volume d’activité, les distances parcourues, la vitesse… », liste le coach.

Son absence prive les Spurs d’un renfort expérimenté, attendu pour apporter du scoring et de l’adresse extérieure à une équipe ambitieuse. Elle pourrait notamment offrir davantage de minutes à Julian Champagnie et Harrison Barnes dans la rotation.

À l’exception de Tobias Harris et du rookie Jayden Quaintance, opéré du genou en juillet, Mitch Johnson assure que les Spurs sont opérationnels à l’approche du match d’ouverture.

Côté Thunder, Jalen Williams et Ajay Mitchell sont prêts après s’être complètement remis des blessures qui les avaient gênés lors de la finale de la conférence Ouest la saison dernière, remportée par les Spurs en sept matches.

« C’est comme ça que ça devrait être. Les blessures, c’est ce qu’il y a de pire dans ce sport. On veut que tout le monde soit sur le terrain pour se mesurer aux autres à un haut niveau et rendre le match passionnant. Je pense donc que celui de [cette nuit] sera plaisant », s’enthousiasme Stephon Castle.

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11.4 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL/ORL 55 23.6 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2013-14 ORL 61 30.3 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34.8 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 ORL/DET 76 33.1 46.9 33.5 83.1 1.3 5.4 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2016-17 DET 82 31.3 48.1 34.7 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET/LAC 80 33.3 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2018-19 LAC/PHI 82 34.7 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.0 2019-20 PHI 72 34.3 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32.5 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34.8 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32.9 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33.8 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31.6 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 63 27.7 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.7 0.9 1.0 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.