Quand la Reebok Angel Reese 1 s’associe avec… « Reese’s »

Après avoir cuisiné les Valkyries de Golden State cette nuit avec 30 points et 16 rebonds pour permettre à Atlanta d’égaliser à 1-1 en WNBA Finals, Angel Reese va avoir une autre occasion de ce réjouir ce mardi avec la sortie d’un nouveau coloris de sa Reebok Angel Reese 1, en collaboration avec la marque américaine de biscuits « Reese’s ».

Après « Barbie », c’est donc à son tour d’habiller la première chaussure signature de l’intérieure du Dream avec ses couleurs, soit une tige marron en mesh assortie de moulures en TPU offrant un dégradé allant du vert clair à l’orange et passant par du jaune. La semelle extérieure ressort dans un marron plus clair que celui de la semelle intermédiaire, qui dispose de la technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System ».

On note également des finitions en orange, sur les lacets et le logo de Reebok, celui d’Angel Reese et de la marque « Reese’s » sur les languettes apparaissant en jaune, aux contours orange, sur fond marron.

La Reebok Angel Reese 1 « Reese’s » est de sortie ce jour sur le sol nord-américain et pas encore en Europe. En attendant, Angel Reese a également lancé une collection spécialement issue de cette collaboration sur son site officiel. On y retrouve sweats, tee-shirt, veste, casquette et bonnet.

(Via NiceKicks)