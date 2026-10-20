Angel Reese, le cauchemar des Valkyries

Lors du Game 1 des WNBA Finals, Angel Reese avait été dominatrice en première mi-temps, mais transparente après la pause. La star du Dream avait ensuite assisté à la victoire de justesse de Gabby Williams et des Valkyries, au terme d’une fin de match à couper le souffle. Dès l’après-match, Angel Reese savait qu’elle n’en avait pas fait assez.

« Je ne pense pas qu’elles aient mieux défendu en deuxième mi-temps. Je n’ai simplement pas été assez agressive avec le ballon ni pour me démarquer », expliquait-elle, avant d’annoncer la couleur pour le deuxième match. « Je serai bien meilleure dans ce domaine lors du prochain match. »

Deux jours plus tard, Angel Reese a tenu parole en livrant une performance de premier plan, malgré le plan de jeu de Natalie Nakase.

« Elle est dure à ralentir. On ne peut pas la laisser toucher le ballon et c’est le travail de tout le monde, pas seulement d’une joueuse », expliquait la coach avant la rencontre. « Nous l’avons bien fait lors du Game 1 et il faudra réaliser nos quatre meilleurs quarts-temps défensifs ce soir pour continuer. Sinon… attention. »

Plus encore que les statistiques, c’est sa capacité à répondre à chaque temps fort adverse qui a pesé lourd sur l’issue du match. Les Valkyries ont longtemps dominé la première mi-temps. À plusieurs reprises, elles ont eu l’occasion de faire l’écart et, à chaque fois, Angel Reese a stoppé leur élan d’un petit panier sous le cercle ou en allant provoquer des fautes. Elle a inscrit 15 des 39 points de son équipe avant la pause et a permis au Dream de prendre l’avantage.

Impossible à contenir

En troisième quart-temps, alors que les deux défenses dominaient toujours les débats et que le score était à égalité, Angel Reese a contribué à faire basculer la rencontre. Active en défense et au rebond, elle a accompagné l’accélération du Dream. Les Valkyries, invaincues à domicile lors de ces playoffs, ne s’en sont jamais remises.

Seule Kiah Stokes est parvenue à compliquer la tâche d’Angel Reese. Car dès que la pivot de Golden State n’était plus sur le terrain ou changeait sur les écrans, la joueuse du Dream faisait payer les Valkyries, en exploitant systématiquement les duels favorables.

« Elle sait profiter des duels avantageux. J’ai essayé de rester sur elle le plus possible, mais elle ne s’arrête jamais », décrivait Kiah Stokes après la rencontre. « C’est également difficile de ne pas faire faute sur elle, car elle peut finir avec les deux mains. Elle a réalisé un grand match ce soir. À nous de trouver une solution pour le prochain. »

Cette fois, les Valkyries n’ont en effet jamais trouvé la parade. Angel Reese avait une réponse à tout, et surtout la volonté de ne pas répéter les erreurs du premier match.

« Nous avions l’impression d’avoir laissé filer le Game 1 et nous sommes arrivées à la salle ce soir en étant énervées. En ce qui me concerne, je vous avais dit que je n’avais pas suffisamment contribué lors du Game 1. Et ce n’est pas seulement une question de scoring. Je n’ai pas posé de bons écrans et mon intensité n’a pas été régulière. Ce soir, je voulais donc poser mon empreinte sur le match du début à la fin et repartir avec la victoire » expliquait la joueuse du Dream, qui a clairement joint les actes à la parole dans ces WNBA Finals…

Propos recueillis à San Francisco.