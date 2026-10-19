Jaylen Brown et Tacko Fall, des retrouvailles en famille à Philadelphie

En juin dernier, lorsque le syndicat des joueurs NBA avait organisé un voyage au Maroc réunissant plusieurs joueurs NBA, personne n’imaginait que trois des participants se retrouveraient quelques mois plus tard sous le même maillot. Parmi eux figuraient Jaylen Brown, Tacko Fall et Jabari Walker, désormais réunis à Philadelphie.

Jaylen Brown a rejoint les Sixers en échange de Paul George, tandis que Tacko Fall a d’abord été invité au « training camp », avant de décrocher un « two-way contract ». Jabari Walker a donc retrouvé deux visages familiers lors du camp d’entraînement.

« Dès que ces mouvements ont eu lieu, j’étais enthousiaste », explique-t-il. Le hasard a poussé l’histoire encore plus loin puisque son casier se trouve désormais entre ceux de ses deux compagnons de voyage.

Jaylen Brown, un ami devenu membre de la famille

Jabari Walker connaissait un peu Jaylen Brown, puisque les deux partagent le même préparateur physique. Leur séjour au Maroc leur a toutefois permis de se rapprocher, notamment grâce à une passion commune pour la boxe.

« C’est quelqu’un de très cérébral, qui réfléchit toujours », décrit le jeune Sixer. « Il est toujours prêt à aider et à donner des conseils. C’est vraiment une très bonne personne. »

La relation entre Jaylen Brown et Tacko Fall est encore plus profonde, puisque les deux joueurs ont évolué ensemble pendant deux saisons à Boston, où le pivot sénégalais avait disputé 26 de ses 37 rencontres NBA.

« Je connais Jaylen depuis de nombreuses années. C’est un ami très proche », confirme Tacko Fall. « Nous avons une façon assez similaire de réfléchir sur les choses. C’est comme cela que tout a commencé. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et nous sommes devenus très proches. C’est également l’un des parrains de ma fille. Il fait partie de ma famille. »

Une complicité qui devrait faciliter l’intégration de Tacko Fall, retenu par les Sixers pour occuper leur dernière place en « two-way contract ». Avec ses 2m29, il espère désormais se faire une place derrière Joel Embiid. Et pour réussir son retour en NBA, il pourra compter sur un visage familier, qui représente bien plus qu’un simple coéquipier.