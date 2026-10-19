Evan Mobley oublié par les GMs, les Cavaliers montent au créneau

Même s’ils se trompent souvent, les GMs donnent leur avis avant chaque saison régulière en répondant aux questions sur les favoris pour le titre, les meilleurs joueurs, les entraîneurs ou encore les mouvements de l’été.

Cette année, les Cavaliers et leurs fans ont bien remarqué que, dans les questions concernant les meilleurs défenseurs de la NBA, Evan Mobley n’était pas cité. Pas une seule fois. Pas une seule voix donc, pour sauver les meubles. Pour l’intérieur de Cleveland, élu défenseur de l’année en 2025, cette absence ne passe pas inaperçue.

« Ça m’agace, car il mérite davantage de reconnaissance. Cela doit le motiver. Il veut revenir dans l’élite. Ça fait partie de ses objectifs de la saison », réagit Kenny Atkinson, qui prend logiquement la défense de son All-Star. « Il fait beaucoup de choses, des deux côtés du parquet, que les gens ne voient pas. C’est toute la subtilité d’un basket qui permet de gagner et que les commentateurs ne voient pas. Ça ne saute pas aux yeux, mais ça gagne. »

Contrairement à d’autres entraîneurs qui pourraient minimiser l’importance de ces sondages, Kenny Atkinson assume l’importance de cette reconnaissance individuelle. « Les récompenses, ça compte. On veut regarder dans les magazines et on veut y voir son nom. »

« Le plus important, c’est ce qu’on pense nous, pas le GM des Spurs ou du Thunder »

Donovan Mitchell, lui, préfère relativiser les avis des dirigeants. « Je n’adhère pas du tout à ça », commente l’arrière. « Tout ça, c’est de l’opinion, ça se discute. C’est pour ça que c’est fait. Pourquoi commenter ce qu’a dit tel ou tel GM ? Le plus important, c’est ce qu’on pense nous, pas le GM des Spurs ou du Thunder. »

L’All-Star insiste ainsi sur le fait que les Cavaliers croient « en Evan et Evan croit en lui. C’est tout ce qui compte. Je ne pense pas qu’Evan soit énervé de ne pas avoir son nom dedans. »

Comme Kenny Atkinson, Donovan Mitchell estime toutefois que son coéquipier ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu’il mérite, notamment pour tout ce qu’il apporte au collectif.

« C’est injuste mais c’est comme ça avec un joueur qui fut drafté dans le Top 5. Parfois les gens pinaillent sur de petites choses, sur ce qui ne va pas, mais on ne parle pas assez des choses qui vont bien », estime l’ancien du Jazz. « Si on a fait une finale de conférence, c’est en grande partie grâce à lui. Les gens aiment dire qu’il n’est pas telle ou telle chose. Il est Evan Mobley. Il est très bon, il nous aide et va encore le démontrer cette année. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33.8 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34.4 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30.6 57.9 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30.5 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31.9 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.