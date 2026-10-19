Le Thunder mise 139 millions de dollars sur Cason Wallace

Après avoir dû se séparer de plusieurs éléments importants durant l’intersaison, le Thunder continue néanmoins de sécuriser son avenir. Selon ESPN, les dirigeants d’Oklahoma City ont ainsi trouvé un accord avec Cason Wallace pour une prolongation de cinq ans et 139 millions de dollars !

Un joli contrat pour le 10e choix de la Draft 2023, qui n’affichait pourtant que 8.6 points, 3.1 rebonds et 2.6 passes de moyenne la saison passée. Mais c’est de l’autre côté du terrain que l’arrière de 22 ans s’est rendu indispensable.

Il a en effet fini meilleur intercepteur de NBA au total (150) et décroché une place dans la deuxième All-Defensive Team. Une progression qui lui avait également valu d’être élu Défenseur du mois en début de saison.

Le successeur désigné de Lu Dort

Cette prolongation confirme surtout le changement de statut attendu pour Cason Wallace. En transférant Lu Dort à Atlanta cet été, le Thunder avait montré qu’il comptait sur son jeune arrière pour reprendre le flambeau défensif.

« Je dirais simplement que Cason est un joueur que nous estimons énormément et qui a fait un excellent travail pour nous », avait expliqué Sam Presti avant le training camp.

« Je pense que la plus grande marque de respect que nous pouvions lui témoigner était de transférer Lu. Nous aurions pu envisager d’autres options, mais c’était aussi une manière de lui dire : nous pensons que tu peux avoir un rôle important dans cette équipe. Nous croyons en toi en tant que joueur. »

Une facture qui s’annonce salée

Reste que cet investissement va encore compliquer les finances du Thunder. Avec cette signature, 13 des 14 joueurs actuellement dans l’effectif sont désormais sous contrat pour 2027/28.

Selon les projections de Bobby Marks, Oklahoma City pourrait alors dépasser le « second apron » de 26 millions de dollars, avec une facture de « luxury tax » susceptible de franchir les 200 millions !

Un défi financier considérable pour Sam Presti, qui avait justement décidé d’alléger sa masse salariale cet été. Mais avec Cason Wallace, le Thunder préfère miser sur l’avenir de sa défense et le fait qu’il vaut mieux garder ses pépites sous contrat… quitte peut-être à les transférer plus tard.

Cason Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 20.6 49.1 41.9 78.4 0.6 1.6 2.3 1.5 1.6 0.9 0.5 0.5 6.8 2024-25 OKC 68 27.6 47.4 35.6 81.1 1.0 2.3 3.4 2.5 2.1 1.8 0.9 0.5 8.4 2025-26 OKC 77 26.6 43.2 35.1 80.9 0.8 2.3 3.1 2.6 2.0 1.9 0.9 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.