Oso Ighodaro prolonge aux Suns jusqu’en 2031

Les Suns consolident leur noyau dur, puisque selon ESPN, la franchise a trouvé un accord avec Oso Ighodaro autour d’une prolongation de 29 millions de dollars sur trois saisons. Le contrat est intégralement garanti.

Dans le cadre de cet accord, Phoenix active également leur « team option » de 2.5 millions de dollars prévue pour la saison 2027/28. La prolongation commencera donc en 2028/29 et se terminera en 2030/31.

En incluant cette option, Oso Ighodaro touchera environ 31.5 millions de dollars au cours des quatre saisons à venir.

Un rôle renforcé cette saison

Sélectionné en 40e position de la Draft 2024, le pivot de 24 ans s’est imposé grâce à sa polyvalence défensive, son intelligence de jeu et son efficacité près du cercle. Titulaire à 24 reprises la saison passée, il a également débuté les quatre rencontres de playoffs de Phoenix, compilant alors 7.5 points, 7.0 rebonds et 4.0 passes en 32 minutes.

Son manque d’adresse aux lancers-francs reste sa principale faiblesse puisqu’il n’en convertit que 49.1% depuis le début de sa carrière…

Prêt à être le quarterback de sa formation, Oso Ighodaro devrait disposer d’une véritable occasion de franchir un cap puisque Mark Williams manquera une partie importante de la saison après son opération de l’épaule, laissant l’ancien intérieur de Marquette en concurrence avec Khaman Maluach pour une place dans le cinq majeur.

Phoenix conserve son noyau

Cette prolongation confirme la volonté des Suns de conserver les joueurs qui composaient leur rotation la saison dernière, puisque Oso Ighodaro est le cinquième élément prolongé cet été.

Dillon Brooks a d’abord obtenu une prolongation de 73 millions de dollars sur trois ans, tandis que Collin Gillespie a signé pour 48 millions sur quatre ans. Mark Williams a rempilé pour 38 millions sur trois saisons et Jordan Goodwin pour 19 millions sur trois ans.

Oso Ighodaro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHO 61 17.1 60.4 0.0 58.0 1.1 2.6 3.6 1.2 1.7 0.5 0.6 0.5 4.2 2025-26 PHO 82 22.1 65.3 0.0 45.3 1.7 3.4 5.1 2.3 2.7 0.9 1.2 0.7 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.