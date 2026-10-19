Angel Reese étouffée par la défense des Valkyries

Pour ces WNBA Finals entre le Dream et les Valkyries, il ne fallait pas s’attendre à des cartons offensifs, mais davantage à des rencontres âpres et disputées. Et ce Game 1 a confirmé ce pressentiment.

Golden State s’est en effet imposée de quatre points au terme d’une rencontre où les joueuses de Natalie Nakase n’ont cessé de courir après le score avant de trouver la solution en fin de match. La première mi-temps a notamment été marquée par le duel à distance entre Angel Reese et Gabby Williams, mais l’intérieure d’Atlanta a été beaucoup moins en vue au retour des vestiaires.

Car après avoir inscrit 14 points à 5/9 au tir, avec 6 rebonds, avant la pause, elle n’a ainsi plus marqué le moindre point en seconde période, ne tentant que deux tirs (0/2), malgré six rebonds supplémentaires !

Laeticia Amihere, l’autre atout défensif

Après la rencontre, Angel Reese a reconnu avoir manqué d’agressivité en deuxième période, mais elle s’est aussi heurtée à la défense de Kiah Stokes. Comme lors de la série face aux Aces, cette dernière a pesé au rebond, terminant ce Game 1 avec sept prises, tandis que Kaila Charles en a capté dix.

« Kiah et Kai ont réalisé des actions qui ont permis de gagner ce match », souligne Gabby Williams. « Kiah a pris un rebond offensif crucial après que j’ai raté un lay-up. Kai a réalisé un stop défensif important en transition et a réussi un tir sous le panier. Quand nos tirs ne rentrent pas, ce sont ces actions qui nous permettent de gagner. »

Si Kaila Charles et Kiah Stokes se sont occupées des rebonds, Natalie Nakase a également utilisé une arme jusque-là peu sollicitée : Laeticia Amihere. Avant cette rencontre, elle n’avait disputé que six minutes dans ces playoffs. Face au Dream, elle en a joué 14, avec une mission bien précise : ralentir Angel Reese.

« LA a fait un travail incroyable sur ce match-up », félicite Natalie Nakase. « Elle a été en quelque sorte notre guide pour établir le plan de jeu. Vous pouviez voir qu’elle était confiante à l’approche de ce duel, mais elle dira qu’il s’agit avant tout d’un travail défensif collectif et que tout le monde était sur la même longueur d’onde. »

Avec Kiah Stokes et Laeticia Amihere, Natalie Nakase a ainsi trouvé deux joueuses capables de limiter l’impact d’Angel Reese, en compliquant la façon dont elle peut être servie près du cercle et en insistant sur les écrans retard pour réduire son influence au rebond. L’ancienne joueuse du Sky a également commis deux fautes en fin de match, offrant trois points sur lancers francs aux Valkyries.

Sans Angel Reese, le Dream n’a pas trouvé de solution

« Nous voulons lui rendre la vie aussi difficile que possible », explique Kiah Stokes. « Elle était en réussite en première mi-temps et nous voulons limiter ses occasions d’avoir le ballon tout en insistant sur les écrans retard. »

Avec Angel Reese bien mieux contenue après la pause, le Dream aurait dû pouvoir s’en remettre à Rhyne Howard et Allisha Gray. Mais les deux extérieures sont passées à côté, cumulant seulement 24 points à 8/25 au tir.

« Golden State a une très bonne défense, mais j’ai confiance et nous allons avoir de vraiment bons matchs de Rhyne et des autres, qui sauront faire le nécessaire », assure Karl Smesko.

Pour le Dream, l’enjeu du Game 2 sera donc double : trouver le moyen de redonner de l’influence à Angel Reese, tout en obtenant davantage de ses extérieures lorsque la défense des Valkyries se concentre sur son intérieure.