Tyus Jones, la clé du nouveau banc des Nuggets

Pendant des années, l’une des grandes faiblesses des Nuggets était leur incapacité à maintenir un niveau offensif satisfaisant lorsque Nikola Jokic soufflait sur le banc. Pour résoudre ce problème, Denver compte sur Tyus Jones, chargé d’organiser la « second unit » et d’offrir aussi quelques minutes de répit à Jamal Murray.

« Lors des deux derniers matchs des playoffs, il avait vraiment aidé Jamal », rappelle David Adelman, le technicien des Rocheuses. « Lorsque nous affrontons des équipes qui possèdent plusieurs grands défenseurs extérieurs, permettre à Jamal de jouer sans le ballon l’aide beaucoup. »

Mais c’est surtout son duo avec Marvin Bagley III que l’entraîneur veut observer. Recruté pour compenser le départ de Jonas Valanciunas, l’intérieur a manqué une partie de la préparation, retardant son intégration.

Le retour d’un pick-and-roll plus traditionnel

« Je suis impatient de voir Tyus jouer avec Marvin », explique David Adelman. « C’est quelque chose d’assez nouveau pour nous. Nous n’avons pas eu beaucoup d’options sur pick-and-roll ces dernières années. La dernière véritable association de ce type remonte peut-être à Monte Morris et Mason Plumlee. »

Avec Tyus Jones et Marvin Bagley III, les Nuggets pourront ainsi utiliser davantage de doubles écrans et de pick-and-rolls hauts. Le premier pourra exploiter sa lecture du jeu pour servir le second près du cercle, notamment lorsque l’intérieur plonge vers le panier. Un registre plus classique que le jeu construit autour de Nikola Jokic, mais susceptible de donner une identité claire au banc et de simplifier les possessions sans le triple MVP.

« Tyus apporte beaucoup de professionnalisme », poursuit d’ailleurs le coach. « Il ne reste plus beaucoup de véritables meneurs dans cette ligue. Je parle d’un vrai meneur, pas simplement d’un joueur qui remonte le ballon. C’est très agréable d’en avoir un. »

Sa principale qualité reste sa capacité à prendre rapidement la bonne décision. Tyus Jones n’attend en effet pas qu’une deuxième solution se présente lorsque la première existe déjà.

« Si un joueur est démarqué, il lui donne le ballon », insiste David Adelman. « Si la passe doit aller dans le corner, dans la « poche » ou vers un joueur qui remonte, il la fait. Il ne réfléchit pas trop et ne rajoute pas un dribble ou un pas inutile. C’est pour cela que ses coéquipiers aiment jouer avec lui : s’ils respectent le positionnement, ils savent qu’ils seront récompensés. »

Cam Whitmore intégré avec les titulaires ?

Reste désormais à déterminer quels joueurs accompagneront Tyus Jones dans cette nouvelle rotation. Car si le meneur doit en être l’un des principaux organisateurs, la composition exacte de la « second unit » reste à définir, tandis que DeMar DeRozan doit encore trouver ses marques.

David Adelman veut notamment tester Cam Whitmore plus tôt dans les rencontres, avec les titulaires.

« Il est difficile de savoir ce que ces jeunes peuvent donner avec les titulaires tant qu’ils ne jouent pas avec eux », explique-t-il. « Cela enlève quelques minutes à nos principaux joueurs, mais nous devons leur offrir ces occasions pour les évaluer correctement. »

Alpha Diallo dispose également d’une carte à jouer grâce à sa défense sur le porteur du ballon. L’ancien ailier de Monaco doit encore progresser loin du ballon et s’adapter aux systèmes si particuliers des Nuggets, qui reposent sur un « point center » comme Nikola Jokic.

Entre la maîtrise de Tyus Jones, la mobilité de Marvin Bagley III, la puissance de Cam Whitmore, la défense d’Alpha Diallo et la présence de DeMar DeRozan, les Nuggets disposent ainsi de plusieurs options pour bâtir un banc enfin capable de tenir le rythme sans Nikola Jokic. Mais pour l’instant, le puzzle reste à assembler.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 15.5 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 12.9 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 17.9 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 22.9 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.1 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19.0 45.9 37.9 74.1 0.1 1.4 1.6 4.4 0.7 0.9 0.8 0.1 7.4 2020-21 MEM 70 17.5 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21.2 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24.2 43.8 37.1 80.6 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29.3 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.3 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 2024-25 PHO 81 26.8 44.8 41.4 89.5 0.5 1.9 2.4 5.3 0.8 0.9 1.1 0.1 10.2 2025-26 ORL/CHA/DAL/DEN 67 14.6 34.9 29.2 77.8 0.2 1.0 1.1 2.4 0.5 0.6 0.4 0.0 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.