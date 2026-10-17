Tyrese Haliburton et Pascal Siakam sous le charme d’Ivica Zubac

Pascal Siakam a eu besoin de quelques minutes pour se mettre en route face aux Bucks. Muet pendant l’essentiel du premier quart-temps, l’ailier All-Star a ensuite inscrit 24 points avant la pause, à 8/10 au tir, dont 5/7 à 3-points. Une accélération qui ne l’a pas vraiment surpris.

« Je ne m’inquiète jamais vraiment parce que je travaille sur mon jeu tous les jours », explique-t-il. « Certains soirs, les tirs vont rentrer, d’autres non. Cela n’a pas vraiment d’importance pour moi. Il faut simplement continuer à jouer de la bonne manière. »

La priorité de Pascal Siakam durant cette présaison reste surtout de retrouver le rythme et de comprendre les habitudes de ses coéquipiers. En particulier celles d’Ivica Zubac, arrivé pour apporter aux Pacers une présence intérieure plus imposante.

Des automatismes prometteurs avec Ivica Zubac

« Il faut comprendre son placement et savoir où il va se trouver », poursuit le Camerounais. « Nous avons discuté de notre jeu à deux. C’est un excellent passeur et je dois continuer à apprendre comment couper autour de lui. Je pense que nous pourrons obtenir beaucoup de paniers faciles ensemble. »

Le pivot croate doit également permettre à Indiana de courir davantage grâce à son rebond et à sa capacité à prendre rapidement une décision.

« Les gens peuvent se demander s’il sera capable de suivre notre rythme, mais il s’adapte », assure Pascal Siakam. « Il pose de très bons écrans, prend les rebonds et nous permet de repartir immédiatement en attaque. »

Tyrese Haliburton apprécie lui aussi la dureté des écrans de son nouveau partenaire.

« Il percute vraiment les défenseurs ! Il aime le contact », sourit le meneur. « Je peux ralentir encore davantage parce que je sais qu’il va toucher son défenseur. Notre complicité grandit chaque jour et à chaque minute passée ensemble. C’est très enthousiasmant. »

Toujours une attaque de feu !

Pour Haliburton, l’intégration d’Ivica Zubac offre de nouvelles possibilités sans bouleverser l’identité collective.

« Le ballon circule bien. Plus le temps passe, plus nous apprenons à nous mettre mutuellement en valeur et à comprendre où chacun souhaite recevoir le ballon », observe-t-il. « Avec notre effectif, nous serons l’une des meilleures attaques de la Ligue. »

Le double All-Star tempère toutefois son enthousiasme. Trop pressés de partir en transition, les extérieurs ont parfois oublié de participer au rebond défensif.

« ‘Zoo’ est le meilleur rebondeur avec lequel nous ayons joué, mais nous devons aussi faire notre travail », prévient-il. « Nous devons bloquer nos adversaires pour lui permettre de prendre le rebond. Ensuite, nous pourrons courir. »

Revenu devant son public après sa longue convalescence, Tyrese Haliburton savoure enfin le retour à une vie presque normale.

« Je ne considère pas le basket comme acquis, pas plus que la possibilité d’être en bonne santé et de faire ce que j’aime », conclut-il. « Cet État et ces supporters comptent énormément pour moi. Maintenant, je suis prêt pour les vrais matchs. »