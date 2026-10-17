Les Bucks arrachent la victoire à Indiana

Même en présaison et sans Giannis Antetokounmpo, parti au Heat, l’opposition entre les Bucks et les Pacers conserve une saveur particulière. Les deux rivaux de la Central Division ont livré un dernier match de préparation particulièrement disputé, conclu après prolongation.

Longtemps dominé, Milwaukee a profité de la mise au repos des titulaires d’Indiana en seconde période pour revenir. Les Bucks ont ensuite fait la différence grâce à leur domination au rebond offensif et au sang-froid de Kasparas Jakucionis.

Deux séries et déjà de la tension

Milwaukee a pourtant bien commencé en prenant les commandes (5-10), grâce à une attaque placée efficace qui a limité les possibilités de transition des Pacers. Andrew Nembhard a alors lancé un 11-0 pour renverser la situation.

La tension est rapidement montée entre Ryan Rollins et Tyrese Haliburton après une lutte au rebond offensif. Une séquence qui a rappelé que les récents affrontements entre les deux franchises ont laissé quelques traces.

Les Bucks ont répondu par leur propre 11-0, avec cinq points rapides de Brayden Burries en sortie de banc. Mais les pertes de balle, notamment celles de Kevin Porter Jr., ont ensuite permis à Indiana de boucler le premier quart-temps par un 13-0 (29-21).

Pascal Siakam prend feu

Pascal Siakam a totalement dominé le début du deuxième acte. L’ailier All-Star a inscrit neuf points en quelques minutes pour prolonger la série des Pacers à 22-3 et porter l’écart à 16 unités (40-24).

Milwaukee a tenté de réagir avec les tirs à 3-points de Kel’el Ware et Kyle Kuzma, mais Pascal Siakam a poursuivi son festival. Limité à deux points dans le premier quart-temps, le Camerounais a rejoint les vestiaires avec 24 unités, dont un impressionnant 5/7 derrière l’arc.

Tyler Herro a empêché les Bucks de sombrer en exploitant les « pick-and-rolls » pour trouver ses tirs à mi-distance ou derrière la ligne. Mais Indiana a conservé une avance confortable à la pause (71-56).

Tyler Herro lance la remontée

Rick Carlisle a choisi de laisser l’ensemble de ses titulaires sur le banc en seconde période. Taylor Jenkins a, lui, relancé son cinq majeur pour entamer le troisième quart-temps.

Tyler Herro a immédiatement inscrit cinq points, avant qu’un hook de Kyle Kuzma ne provoque un temps-mort des Pacers. L’ancien joueur du Heat a ensuite intercepté une mauvaise passe pour inscrire son 20e point en contre-attaque.

Une fois les titulaires de Milwaukee rappelés sur le banc, les remplaçants ont poursuivi la remontée. Un 11-0 a ramené les Bucks à cinq longueurs (89-84), puis Kevin Porter Jr. a traversé la défense pour marquer au buzzer. Après trois quarts-temps, Indiana ne comptait plus que trois points d’avance (93-90).

Kel’el Ware arrache la prolongation

Brayden Burries, AJ Green et Kevin Porter Jr. ont offert aux Bucks leur premier avantage depuis le début de la rencontre. Bogoljub Markovic a apporté son énergie au rebond offensif, même si Kobe Brown lui a répondu avec un dunk autoritaire.

Milwaukee a repris quatre longueurs d’avance grâce à un dunk puissant de Kel’el Ware et un tir primé de Cormac Ryan. Mais les Pacers ont répliqué par un 9-0, marqué par deux alley-oops entre Braden Smith et Keba Keita.

Ancien joueur d’Indiana, Kam Jones a alors égalisé à 113-113 grâce à un tir à 3-points difficile depuis le coin gauche. Les Pacers ont repris une courte avance aux lancers-francs, mais les Bucks ont multiplié les rebonds offensifs malgré plusieurs tentatives manquées sur la ligne.

Kel’el Ware a finalement profité d’une nouvelle possession supplémentaire pour claquer le dunk de l’égalisation à 117-117 et envoyer les deux équipes en prolongation.

Kasparas Jakucionis change tout

Bogoljub Markovic a marqué les cinq premiers points de Milwaukee en prolongation, avant que Kobe Brown et Braden Smith ne replacent Indiana devant (122-123).

C’est alors que Kasparas Jakucionis a pris les commandes. Entré tardivement dans la rotation, le Lituanien a d’abord attaqué le cercle pour redonner l’avantage aux Bucks. Après la réponse de Keba Keita, il a trouvé Kel’el Ware sur une coupe pour un nouveau dunk (126-125).

L’ancien rookie du Heat a ensuite enchaîné les décisions justes dans les dernières secondes pour permettre à Milwaukee de conserver son avance. Il termine avec seulement 3 points, mais 4 rebonds et 6 passes décisives sans perdre le moindre ballon en moins de 14 minutes.

Les Bucks s’imposent finalement 128-127. Tyler Herro termine meilleur marqueur de Milwaukee avec 25 points à 10/16 au tir, dont 5/7 à 3-points. Pascal Siakam a inscrit 24 points à 8/10 en moins de 20 minutes pour Indiana.