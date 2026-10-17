LeBron James savoure ses premiers pas à Philadelphie

Le match face aux Celtics ne comptait que pour la présaison, mais Philadelphie avait déjà des airs de fête. Les 19 746 places de la salle avaient trouvé preneur pour la première apparition à domicile de LeBron James avec les Sixers.

Après son traditionnel « chalk toss », le quadruple MVP a été accueilli par une énorme ovation lors de la présentation des joueurs. Le speaker a longuement annoncé le numéro 23, avant de réserver la dernière introduction à Joel Embiid.

Et le public a rapidement été gâté. Dès que Tyrese Maxey a récupéré le ballon, le « King » a accéléré vers le cercle pour s’envoler au dunk. Moins aérien qu’à ses plus belles années, mais toujours aussi spectaculaire.

« C’est une connexion que nous avons déjà. Certaines de nos meilleures situations vont venir de notre capacité à remonter rapidement le terrain », explique LeBron James. « Nous avons de la vitesse, de l’espace, des qualités athlétiques et des joueurs qui aiment partager le ballon. Nous avons aussi des joueurs capables d’attaquer la raquette. Je suis simplement resté derrière la défense, Tyrese m’a trouvé et j’ai pu conclure. »

« Nous progressons, mais ce ne sera pas parfait »

Même si les Sixers ont encore laissé apparaître quelques approximations, notamment dans leurs automatismes et surtout en défense, LeBron James a apprécié le contenu proposé pendant une partie de la rencontre.

« Le deuxième quart-temps était vraiment bon, tout comme le début du troisième avec notre cinq. Nous progressons. Cela ne fait que quelques semaines que nous sommes ensemble, donc nous travaillons encore notre rythme et les détails qui ne fonctionnent pas parfaitement. Ce ne sera pas parfait tout de suite, mais nous avons réalisé beaucoup de bonnes choses sur lesquelles nous pouvons construire. »

À 41 ans, le « King » sait que les Sixers n’ont pas le vécu collectif de certaines autres formations ambitieuses. Chaque séance doit donc permettre à ce groupe largement remanié de rattraper une partie de son retard.

« Chaque journée nous donne une occasion de progresser et nous ne voulons en gaspiller aucune lorsque nous entrons sur le terrain. Certaines équipes de cette ligue jouent ensemble depuis beaucoup plus longtemps que nous. Nous n’avons donc pas le luxe de ne pas avancer rapidement. Mais je pense que nous l’avons fait au cours de ces trois dernières semaines. Chaque jour, nous nous sentons un peu plus à l’aise. »

Tyrese Maxey, déjà le complice idéal

Cette progression passe notamment par le développement de son association avec Tyrese Maxey. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble durant plusieurs intersaisons, ce qui facilite leur rapprochement sur le parquet. Et au-delà des contre-attaques, LeBron James entrevoit déjà d’autres possibilités.

« Il faut répéter ces situations à l’entraînement, encore et encore, puis parvenir à les reproduire pendant les matchs. Le pick-and-roll avec Tyrese constitue une très bonne option pour nous. C’est une arme que nous pouvons garder sous le coude lorsque nous en avons besoin. Avec ce qu’il peut créer avec Joel, ou avec moi comme poseur d’écran, cela nous offre une dynamique supplémentaire. »

LeBron James rappelle d’ailleurs l’importance du meneur dans son choix de rejoindre la Pennsylvanie.

« Son intelligence de jeu ne me surprend pas. Je m’entraîne avec Tyrese chaque été, donc je connais déjà le joueur qu’il est. Une grande partie de ma présence ici, c’est grâce à lui. »

LeBron James rassuré par la santé de Joel Embiid

La présaison a également permis aux Sixers d’expérimenter plusieurs configurations sans pivot. LeBron James, Dominic Barlow ou même Dean Wade peuvent notamment occuper le poste cinq.

« Ce sont des cinq très polyvalents, avec lesquels nous pouvons placer tout le monde à l’extérieur et changer sur beaucoup d’actions en défense. Mais le plus important, c’est de contrôler le rebond. Si nous y parvenons, c’est une option que nous pourrons utiliser. Nous n’avons toutefois pas encore joué suffisamment de minutes comme cela pour savoir exactement ce qui fonctionne ou non. »

Mais la principale satisfaction de cette présaison concerne sans doute Joel Embiid. Après plusieurs saisons perturbées par les blessures, le pivot semble enfin en mesure d’enchaîner les entraînements et les matchs.

« Joel est l’un des meilleurs joueurs du monde. Son potentiel est sans limite. Il a participé à tous les entraînements et à tout ce que nous avons fait depuis le début. Sa bonne santé commence à se voir et il retrouve progressivement son rythme, comme nous tous » apprécie ainsi LeBron James.

La présaison terminée, les Sixers ont quelques fondations encourageantes. Leur premier véritable test arrivera au Madison Square Garden, face aux Knicks, champions en titre. « Nous avons encore des choses à régler, mais nous possédons déjà des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer », conclut le quadruple MVP.