Les réservistes des Celtics font tomber les stars des Sixers !

Drôle de dernière répétition entre les Celtics et les Sixers. Alors que Philadelphie avait décidé d’aligner ses stars, Boston avait fait le choix inverse, laissant ses titulaires au repos pour donner leur chance aux joueurs du bout du banc. Et ce sont pourtant les hommes de Sam Cassell, chargé de diriger l’équipe à la place de Joe Mazzulla, qui ont arraché la victoire après prolongation (125-120) !

Avec Milos Uzan, Hayden Gray, Tucker DeVries, Gabe McGlothan et Chris Cenac Jr. dans leur cinq de départ, les Celtics ne semblaient pourtant pas faire le poids face à LeBron James, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et Joel Embiid.

Mais les jeunes joueurs de Boston n’ont pas l’intention de faire de la figuration. Leur agressivité et leur activité au rebond leur permettent de prendre les commandes dès le premier quart-temps (34-28), avant que Philadelphie ne réagisse sous l’impulsion de ses vedettes.

Joel Embiid monte progressivement en puissance, tandis que Tyrese Maxey accélère le rythme. Les Sixers prennent l’avantage à la pause (60-58), puis creusent l’écart au retour des vestiaires, grâce notamment à l’efficacité de leur duo extérieur. À l’entame du dernier quart-temps, Philadelphie possède dix longueurs d’avance (94-84).

Hugo Gonzalez montre la voie

Mais les remplaçants des Celtics refusent d’abdiquer. Avec Hugo Gonzalez en chef de file, Boston revient progressivement dans la partie. L’Espagnol, déjà intéressant lors des précédentes rencontres, confirme sa belle présaison avec 21 points à 6/10 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, en seulement 19 minutes.

Déterminé à franchir un cap pour sa deuxième saison, l’ancien du Real Madrid se distingue autant par son adresse que par ses initiatives vers le cercle, même si son marcher oublié en contre-attaque fait déjà le tour du Web…

Dans son sillage, Tucker DeVries, Ron Harper Jr. et Dillon Mitchell participent à la remontée des visiteurs. Boston inscrit 31 points dans le dernier quart-temps pour finalement arracher la prolongation (115-115).

Et les Celtics ne s’arrêtent pas là ! Face à des Sixers en manque d’adresse extérieure, les hommes de Sam Cassell prennent définitivement le dessus dans les cinq minutes supplémentaires. Ron Harper Jr. et Dillon Mitchell font notamment la différence pour offrir une victoire inattendue à leur équipe.

Joel Embiid monte en puissance

Du côté de Philadelphie, Joel Embiid termine meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points, 8 rebonds et 5 passes. Une prestation évidemment encourageante pour le MVP 2023, qui semble retrouver progressivement ses sensations à l’approche de la saison régulière.

Après la lourde défaite concédée à Boston quelques jours plus tôt, les Sixers ont cette fois pu compter sur leurs principaux cadres. Tyrese Maxey ajoute 22 points et 6 passes, tandis que Jaylen Brown, face à son ancienne équipe, compile 20 points et 8 rebonds.

Pour sa première apparition à domicile sous ses nouvelles couleurs, LeBron James se contente de 8 points, mais ajoute tout de même 8 rebonds et 7 passes décisives tout en assurant le spectacle.

Malgré cette débauche de talent, Philadelphie a notamment souffert à longue distance (7/38 à 3-points), tout en étant largement dominé au rebond. Boston termine ainsi sa présaison avec quatre victoires en quatre rencontres, avant de retrouver les Pistons mardi pour l’ouverture de la saison régulière.