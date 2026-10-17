Draymond Green et les Warriors refroidissent les Blazers

Pour leur dernière répétition avant la saison régulière, les Warriors ont utilisé leurs principaux joueurs plus longtemps et testé une nouvelle composition. Charles Bassey a accompagné Stephen Curry, Brandin Podziemski, Yaxel Lendeborg et Draymond Green dans le cinq de départ, tandis que Portland a aligné Damian Lillard et Ja Morant ensemble.

Les Blazers ont signé la meilleure entame. Après sept échecs consécutifs des Warriors, les tirs primés de Toumani Camara et Damian Lillard ont lancé un 10-2, puis Ja Morant a porté l’écart à onze longueurs (4-15).

Georges Niang change le match

Stephen Curry a débloqué son compteur sur une coupe dans le dos de la défense, avant que Georges Niang ne transforme la rencontre. Sorti du banc, le vétéran a inscrit 11 points consécutifs pour Golden State, avec un 2+1 puis deux paniers à 3-points.

Portés par la défense et les passes de Draymond Green, les Warriors ont signé un 23-4 pour prendre les commandes. Toujours très actif des deux côtés du terrain, Yaxel Lendeborg a également pesé dans ce renversement. Golden State a terminé le premier quart-temps devant (35-26), avec 13 points pour Niang en seulement cinq minutes.

Damian Lillard a permis à Portland de rester au contact dans le deuxième acte. Le meneur a terminé la rencontre avec 23 points en moins de 26 minutes, dont un parfait 13/13 aux lancers francs. Mais les Warriors ont resserré leur défense avant la pause pour conserver neuf longueurs d’avance (67-58).

Le retour des «3e quart-temps de la mort»

Au retour des vestiaires, les Warriors ont retrouvé l’un de leurs vieux réflexes : étouffer leur adversaire dans le troisième quart-temps. Leur circulation de balle, leurs coupes et leur activité défensive ont rapidement porté l’écart à 20 points.

Stephen Curry a trouvé son rythme, puis Yaxel Lendeborg a pris le relais. Le rookie a terminé avec 17 points à 6/9 au tir, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et un contre. Son association avec Al Horford a également fonctionné, puisque le vétéran a inscrit ses 15 points derrière l’arc, souvent sur des passes de Lendeborg.

Portland a réduit l’écart en fin de période, sans empêcher Golden State d’aborder le dernier acte avec un avantage confortable (105-91).

Draymond Green en patron

Après une première mi-temps sans marquer, Scoot Henderson a davantage attaqué le cercle pour inscrire ses 17 points après la pause. Son 1/8 à 3-points symbolise toutefois les difficultés de Portland, limité à 35% derrière l’arc malgré de nombreux tirs ouverts.

Les Blazers sont revenus sous les dix points au début du quatrième quart-temps, mais Draymond Green a repris le contrôle. Sa défense et ses passes ont permis aux Warriors de rétablir un écart de +16 avant que les titulaires ne rejoignent définitivement le banc.

Avec 7 points, 8 rebonds, 10 passes décisives, 3 interceptions et un différentiel de +18, Draymond Green a livré sa meilleure prestation de la présaison. Stephen Curry a ajouté 20 points et Brandin Podziemski 17.

Malgré un dernier rapproché des remplaçants de Portland, Golden State s’impose 128-118 et termine sa préparation avec un bilan de 4-2. Les Blazers, qui devront corriger leurs errements défensifs, concluent la leur à 3-1.