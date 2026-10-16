Gabby Williams et les Valkyries à l’honneur dans les All-Defensive Teams

Si elle n’a pas été élue Défenseure de l’année, Gabby Williams est une nouvelle fois récompensée pour ses qualités défensives. La Française figure dans la All-Defensive First Team, aux côtés d’Angel Reese, A’ja Wilson, Shakira Austin et Rhyne Howard.

Il s’agit de sa deuxième sélection consécutive dans la première équipe, et de sa troisième distinction défensive en carrière. Avec 1,6 interception par match, Gabby Williams a notamment terminé à la quatrième place de WNBA dans cette catégorie.

La Française n’est pas la seule joueuse des Valkyries à avoir été honorée puisque Veronica Burton et Kiah Stokes ont été sélectionnées dans la deuxième équipe.

Golden State a terminé la saison régulière avec la meilleure défense de la ligue, avec seulement 99,1 points encaissés pour 100 possessions. Derrière les Californiennes, on retrouvait les Mystics à la deuxième place, tandis que le Dream fermait le podium.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver plusieurs joueuses de ces formations dans les All-Defensive Teams. Pour Washington, Shakira Austin figure dans la première équipe et Sonia Citron dans la seconde. Du côté d’Atlanta, Angel Reese, élue Défenseure de l’année devant Gabby Williams, accompagne Rhyne Howard dans la première équipe, tandis que Jordin Canada a été récompensée dans la seconde.

Enfin, A’ja Wilson complète cette première équipe. Une nomination méritée pour la désormais quintuple MVP, qui termine cette saison comme meilleure contreuse de WNBA avec 1,9 contre par match.

La All-Defensive First Team

Rhyne Howard (Atlanta Dream)

Angel Reese (Atlanta Dream)

Gabby Williams (Golden State Valkyries)

(Golden State Valkyries) A’ja Wilson (Las Vegas Aces)

Shakira Austin (Washington Mystics)

La All-Defensive Second Team