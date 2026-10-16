Pour Tyrese Maxey, avoir un Joel Embiid en forme change tout

Forcément, et comme presque chaque année, l’une des interrogations les plus importantes de la saison des Sixers concernera l’état de santé, et donc la disponibilité, de Joel Embiid.

À 32 ans, le MVP 2023 sait qu’il n’aura plus beaucoup d’occasions d’accrocher un titre à son palmarès et le fait d’être associé à des joueurs comme LeBron James, Jaylen Brown et Tyrese Maxey constitue peut-être sa meilleure chance de bague en carrière.

Pour Tyrese Maxey, les choses démarrent toutefois sur de bons rails, car Joel Embiid est en forme dès le camp d’entraînement, ce qui n’était pas spécialement le cas les autres années à Philadelphie.

« Quand tu n’as pas l’habitude de jouer avec un intérieur dominant comme Joel, c’est très dur. C’est très difficile d’assimiler certaines choses », a-t-il indiqué. « Avec sa présence, on peut répéter nos gammes encore et encore. Ça fait quoi, deux ou trois semaines qu’on ne fait que bosser et répéter tout ça à fond ? Donc c’est une bonne chose. »

Des automatismes enfin travaillés

Tactiquement, Tyrese Maxey est convaincu que le fait de pouvoir travailler correctement dès maintenant servira aux Sixers en cours de saison. Et notamment en playoffs, lorsque cette équipe de (super)stars sera surtout jugée.

« Il y a eu des fois où il n’était pas à 100% physiquement, donc on arrivait en match et on devait essayer d’apprendre dans le feu de l’action », a regretté le meneur/arrière All-Star.

Encore faut-il que Joel Embiid parvienne à rester durablement en bonne santé, alors qu’il sort d’une saison à 38 matchs, qu’il n’en a jamais joué une complète à 82 matchs et qu’il n’a dépassé la barre des 60 matchs qu’à quatre reprises. Pour une moyenne de seulement 49 matchs par saison en dix ans de carrière…

En mai dernier, le pivot camerounais se montrait néanmoins confiant pour la suite sur le plan physique.

« Je sais qu’on a perdu et je sais que ce n’est pas la bonne mentalité à avoir, mais cette saison fut une réussite à mes yeux. J’ai attaqué cette saison sans trop savoir où j’en serais, si j’allais jouer ou être capable de le faire, vu l’état de mon genou ces dernières années. J’espérais juste que tout se passe au mieux et j’ai la sensation que l’on a enfin trouvé une solution pour mon genou. Ça n’a pas été un problème et sans mes autres différents pépins physiques, j’aurais pu jouer bien plus de matchs. » Reste donc désormais à le confirmer sur la durée.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25.4 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30.4 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33.7 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29.5 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31.1 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33.8 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34.6 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31.6 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.