Joel Embiid : « Je pensais vraiment être fini pour le haut niveau »

Les campagnes de playoffs se suivent et se ressemblent pour Joel Embiid, encore une fois éliminé en demi-finale de conférence et donc privé de finale de conférence. Ses Sixers « sweepés » sans ménagement par les Knicks, le voilà en vacances dès le mois de mai, à cause d’une équipe qu’il sait actuellement « meilleure » que la sienne.

Pour autant, le Camerounais se montrait presque satisfait d’avoir pu aller aussi loin, en repensant à tout ce qu’il a traversé ces derniers mois avec cette franchise qu’il dit toujours autant « adorer ».

« Je sais qu’on a perdu et je sais que ce n’est pas la bonne mentalité à avoir, mais cette saison était une réussite à mes yeux », a-t-il déclaré en conférence de presse. « J’ai attaqué cette saison sans trop savoir où j’en serais, si j’allais jouer ou si j’allais être capable de le faire, vu l’état de mon genou ces dernières années. J’espérais juste que tout se passe au mieux et j’ai la sensation que l’on a enfin trouvé une solution pour mon genou. Ça n’a pas été un problème et sans mes autres différents pépins physiques, j’aurais pu jouer bien plus de matchs. »

Espérer que la roue tourne enfin

Et d’ajouter sur le ressenti initial du début de saison : « Nous avons attaqué la saison en pensant qu’il ne me restait plus grand-chose et je suis là, assis, sans avoir à m’inquiéter pour mon genou. Malgré tout ce qui s’est passé, les contacts, les joueurs qui me sont tombés dessus. Il y a évidemment eu des contretemps, mais c’était très différent de tout ce que j’ai connu auparavant. Alors oui, je déteste perdre, mais je pensais vraiment être fini pour le haut niveau. Voilà comment le dire du mieux possible. »

Joel Embiid pense désormais être en mesure de « disputer un plus grand nombre de matchs » la saison prochaine, après avoir été limité à seulement 39, 19 et 38 rencontres ces trois dernières années. Cela ne l’a certes pas empêché d’envoyer 29.4 points, 9.1 rebonds, 4.7 passes et 1.4 contre de moyenne sur la période, mais cela a plombé les chances de Philadelphie de viser plus haut.

Lors de la série face à New York, le MVP 2023 était d’ailleurs loin du niveau affiché face à Boston. Sans doute le contrecoup de son opération à l’appendicite, dont il n’est pas encore totalement remis, parce que « vous n’avez pas le temps de vous préparer » et « parce qu’en revenant trop tôt, avec une ceinture abdominale fragile, tout le reste est affecté ».

« Ça a été difficile, mais j’ai le sentiment d’avoir joué aussi dur que possible », a-t-il en tout cas assuré. « Je me suis battu et j’ai essayé de nous donner de meilleures chances de l’emporter, mais ça n’a pas suffi. Donc, je me remets en question et je sais déjà que je dois être meilleur. Je devrais peut-être aller plus souvent à l’église, pour ne pas subir ce genre de problèmes juste avant les playoffs, je ne sais pas… Peut-être que je suis maudit, peut-être que la ville de Philadelphie est maudite. Je blague bien sûr, mais voilà… Il faut continuer à faire les bonnes choses, encore et encore, en espérant qu’à un moment donné, la roue tourne. »

Pas de titre, et alors ?

Nick Nurse tenait justement à féliciter son joueur pour son abnégation : « Il s’est démené pour pouvoir être sur le terrain et jouer. C’était vraiment difficile pour lui, surtout [lors du Game 3]. Il a donné tout ce qu’il pouvait et je le salue pour ça. »

À l’arrivée, Joel Embiid reste cependant le seul MVP à ne jamais avoir atteint de finale de conférence. À 32 ans, le temps presse et, même s’il dit « tenir à la victoire plus que n’importe qui », il répète également ne pas se soucier de ce que tout le monde raconte à son sujet et sur sa fameuse « legacy ».

« Je me fiche de ce que les gens pensent de moi en tant que basketteur. Je pense avoir accompli beaucoup de choses en dehors du terrain et j’espère que c’est ce dont on se souviendra, à Philadelphie, aux États-Unis ou en Afrique. Voilà l’objectif », a-t-il livré. « Je serais triste de ne pas gagner, mais je ne pense pas que ça me définira. Je ne voudrais pas que quiconque pense que le basket est tout ce qui compte, car il y a tellement plus que ça dans la vie. Beaucoup de personnes veulent gagner et tout le monde pense pareil. Ça craint de perdre et moi-même je n’ai rien gagné… Mais rentrer à la maison, élever mon fils et ma fille, regarder ma femme dans les yeux et réaliser que je suis quelqu’un de bien… C’est ça le plus important. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.