Moyen, Joel Embiid n’a pas sauvé les Sixers

Diminué par des blessures à la cheville et à la hanche, Joel Embiid avait déclaré forfait pour le Game 2. Philadelphie dos au mur pour la troisième manche, le pivot All-Star était de retour. Mais avec 18 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 contres en 34 minutes, il était loin de son meilleur niveau.

Il n’a vraiment pesé qu’en troisième quart-temps, car il a été maladroit le reste du temps (7/17 au shoot), et n’a jamais donné l’impression de pouvoir porter son équipe. « Je vais bien », assure-t-il pourtant après ce revers, qui condamne les Sixers à l’improbable exploit de revenir d’un 3-0.

« Il a donné tout ce qu’il pouvait », indique de son côté Nick Nurse. « Je le pense vraiment. Il a essayé de nous donner ce qu’il pouvait et c’est tout ce qu’il peut faire. »

Le souci, c’est que ce n’est pas assez face à une solide équipe de New York. Et encore davantage quand ses coéquipiers sont très maladroits à 3-pts et que Tyrese Maxey est lui aussi un ton en-dessous offensivement. On n’a pas vu dans cette demi-finale de conférence le Joel Embiid dominant aperçu face aux Celtics au premier tour.

Tenter la même recette de comeback que face à Boston

Enfin, comme pour enfoncer encore le clou de cette mauvaise soirée, les fans des Knicks étaient très nombreux et bruyants dans la Xfinity Mobile Arena alors que le MVP 2023 avait clairement fait savoir qu’il voulait limiter leur présence dans la salle de Philadelphie. « J’étais concentré sur le match, je n’ai pas fait attention », écarte le pivot, qui n’a pas voulu s’étendre sur le sujet.

Il ne reste que l’orgueil aux Sixers, menés 3-0 désormais, pour offrir une victoire à leur public dans le Game 4 et prolonger un peu la série, comme ils l’ont fait avec réussite face aux Celtics. Ils étaient derrière, en ayant gagné un match néanmoins (3-1), avant de revenir petit à petit et de prendre le Game 7.

« On ne peut pas baisser les bras. Au fond, 3-1, c’est encore plus dur », estime Joel Embiid. « Il faut partir du principe qu’on ne peut pas revenir en une seule rencontre. On gagne un match et on passe au suivant, qu’il faudra gagner également. C’est cela qui doit être notre mentalité. C’est celle qu’on avait la semaine passée. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.