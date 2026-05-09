Les Knicks ne font aucun cadeau aux Sixers : 3-0 !

Les Sixers ne pouvaient pas mieux commencer cette rencontre avec un 9-0 en deux minutes. Quelques instants après, avec deux alley-oops de suite de VJ Edgecombe, la salle explose. Paul George est aussi en jambes, avec ses paniers de loin. Néanmoins, face à cette vague et même sans OG Anunoby, forfait, les Knicks entrent dans la rencontre et rendent les coups. Si bien qu’après douze minutes, Philadelphie n’a pas fait l’écart (31-27).

Les Sixers le lâchent même face aux paniers primés des remplaçants des Knicks, Landry Shamet et Jose Alvarado. Mitchell Robinson réussit un alley-oop sur la tête de Joel Embiid et un contre qui ravissent les fans de New York présents en masse à Philadelphie. Ce qui donne une salle continuellement bruyante, peu importe qui marque. Les troupes de Mike Brown, en trouvant toujours des bons tirs et en prenant des rebonds offensifs, dominent les débats à la pause (52-60).

En troisième quart-temps, Joel Embiid s’implique beaucoup plus. En attaque déjà et aussi en défense, où sa présence se fait sentir. Le jeu des Sixers penche néanmoins à l’extérieur et après plusieurs tentatives à 3-pts ratées en fin de quart-temps, Landry Shamet, lui, ne manque pas la cible et redonne de l’air aux Knicks, un peu bousculés mais toujours bien devant (76-85). En début de dernier acte, la défense des Sixers pousse plusieurs fois les possessions des Knicks jusqu’aux dernières secondes. Tandis que Quentin Grimes frappe derrière l’arc.

Ce n’est pas assez. Jalen Brunson répond et avec quelques paniers en transition, lui et ses coéquipiers font la différence et filent vers une victoire logique, tant ils étaient supérieurs (94-108). La série penche totalement vers New York (3-0) et Philadelphie doit maintenant sauver l’honneur et éviter un coup de balai.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop de manques à Philadelphie. Pour un match aussi important, et bien qu’ils soient vaillants, les Sixers souffrent de trop de limites. Le 9/32 à 3-pts en est un exemple. Les 11 petits points du banc aussi. La défense n’a pas réussi à contenir les mouvements des Knicks et même sans OG Anunoby, peut-être leur meilleur joueur depuis le début des playoffs, il y avait un véritable écart entre les deux équipes.

– Joel Embiid et Tyrese Maxey n’ont pas assez pesé. Parmi les manques les plus considérables, il y a les points en moins du duo. Le pivot, maladroit (18 points à 7/17 au shoot), a connu son meilleur passage en troisième quart-temps seulement, quand le meneur de jeu (17 unités), certes un peu plus offensif en dernier quart-temps, fut trop discret et n’a pas pris les choses en main alors que son équipe en avait terriblement besoin.

– Les Knicks étaient chez eux. Joel Embiid pouvait le réclamer, les Sixers offrir des places, rien n’y fait : les fans des Knicks étaient là en masse dans la Xfinity Mobile Arena. et ont donné de la voix. Pourquoi se priver alors que leur équipe a déroulé son basket avec du mouvement et des transitions. Jalen Brunson n’ayant plus qu’à conclure en dernier acte, comme il aime tellement le faire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.