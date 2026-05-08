Contre l’invasion new-yorkaise, les Sixers offrent des centaines de places

Juste après la qualification des Sixers face aux Celtics, Joel Embiid demandait aux fans de ne pas revendre leurs billets pour les matchs à domicile de la demi-finale de conférence face aux Knicks.

Pourquoi ? Tout simplement parce que « la dernière fois qu’on a affronté les Knicks en playoffs, on avait l’impression que Philadelphie était l’annexe du Madison Square Garden », expliquait le Camerounais, frustré de voir autant de fans new-yorkais à Philadelphie au premier tour des playoffs 2024.

« Les fans des Knicks se déplacent et ils achètent des places », ajoutait ensuite Joel Embiid. « Il y aura des gens qui revendront leurs billets parce qu’ils ont besoin d’argent, mais ne le faites pas, car on aura besoin de vous. On aura besoin de soutien et que vous fassiez énormément de bruit. »

Finalement, les Sixers ont décidé d’aller dans le sens de leur superstar et d’offrir 500 places à des associations de la ville pour le Game 3 puis pour le Game 4. Une manière pour eux de limiter la présence de supporters des Knicks, après avoir déjà fait en sorte de restreindre l’achat de billets aux habitants de la zone de Philadelphie.

Dans le détail, ce sont 250 membres du personnel médical et 250 éducateurs qui prendront place à la Xfinity Mobile Arena lors du Game 3. Ce sont ensuite 500 mères et enfants qui seront invités lors du Game 4.

Menés 2-0 dans leur série, avec un Joel Embiid toujours incertain pour le prochain match, les Sixers auront grand besoin de leur public pour revenir à 2-1 et continuer à rêver de leur première finale de conférence depuis… 2001.