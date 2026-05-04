Joel Embiid ne veut plus voir des fans des Knicks à Philadelphie !

On le sait, les fans des Knicks sont du genre à donner de la voix à l’extérieur et, comme les tarifs pratiqués au Madison Square Garden sont élevés en playoffs, certains n’hésitent pas à voyager pour soutenir leur équipe, car cela leur revient finalement moins cher.

Ce devrait encore être le cas en demi-finale de conférence, puisqu’il n’y a que deux heures de route à faire depuis New York pour rejoindre Philadelphie. Joel Embiid en est conscient, mais il espère tout de même que les matchs à domicile des Sixers ne ressembleront pas à des matchs à l’extérieur.

« J’ai un message pour nos fans : la dernière fois qu’on a affronté les Knicks en playoffs, on avait l’impression que Philadelphie était l’annexe du Madison Square Garden. On va avoir besoin de soutien, donc ne revendez pas vos billets. C’est important. On a besoin de vous », a ainsi lancé le Camerounais après la qualification à Boston.

En 2024, les Sixers et les Knicks s’étaient déjà joués au premier tour, pour une victoire de New York, et Joel Embiid disait alors ne pas supporter de voir le Wells Fargo Center être acquis à la cause de ses adversaires. « Surtout parce que Philly est considérée comme une ville de sport. »

Pour acheter des billets, il faut habiter à Philadelphie !

Deux ans plus tard, le MVP 2023 espère du changement à la Xfinity Mobile Arena : « Les fans des Knicks se déplacent et achètent des places », a-t-il ajouté. « Il y aura des gens qui revendront leurs billets parce qu’ils ont besoin d’argent, mais ne le faites pas, car on aura besoin de vous. On aura besoin de soutien et que vous fassiez énormément de bruit. Si vous avez besoin d’argent… Je m’en occuperai. »

Habitué du secteur de Philadelphie en tant qu’ancien élève de Villanova, Josh Hart sait que rien n’arrêtera les fans de New York pour autant.

« Ce qui est bien avec les New-Yorkais, c’est qu’ils sont persévérants. Ils s’en fichent, ils vont le faire », a-t-il expliqué. « Et pour beaucoup de personnes, tout tourne autour de l’argent. Donc s’ils peuvent tirer un bon prix de leurs places… Ils les revendront. »

De leur côté, les Sixers ont déjà fait en sorte de limiter l’achat des billets aux habitants de la zone. « Les ventes seront limitées aux résidents de la région de Philadelphie. La résidence sera déterminée sur la base de l’adresse de facturation de la carte de crédit. Toute commande effectuée par des résidents hors de cette zone sera annulée et fera l’objet d’un remboursement », est-il écrit sur leur site officiel.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.