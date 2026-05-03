Joel Embiid a enfin goûté à la sensation d’un Game 7 victorieux

C’est fait : les Sixers ont enfin battu les Celtics en playoffs, 44 ans plus tard. Un véritable soulagement pour la franchise, et en particulier pour Joel Embiid, déjà sorti trois fois par Boston en postseason…

« Je joue contre ces gars depuis un moment maintenant. On sait un peu ce qu’ils font, et eux savent ce qu’on fait. Revenir après avoir été menés 3-1… je comprends ce que ça représente, parce qu’on vient de le faire. C’est dur, mais ça fait du bien de gagner. On a un plus grand objectif en tête, mais battre ces gars, ça fait du bien » lâche-t-il.

Malgré le soulagement, le pivot de Philadelphie ne veut pas traiter ce succès comme l’aboutissement de sa saison.

« Ce n’est que le premier tour. Une série de passée, il en reste d’autres. Maintenant, il faut se concentrer sur New York. J’avais jusqu’à minuit pour célébrer, et il est plus de minuit, donc c’est terminé. »

Mais si Joel Embiid (34 points à 12/26 au tir, 12 rebonds et 6 passes décisives) savoure, c’est aussi parce qu’il a enfin gagné un Game 7 après trois échecs. En 2019, 2021 et 2023, il était ainsi tombé trois fois au Game 7 en demi-finale de conférence, face au tir de Kawhi Leonard, aux Hawks puis aux Celtics d’un Jayson Tatum à 51 points.

Une nouvelle alerte au genou ?

« Ça fait du bien. J’en étais à 0-3 lors des Game 7, donc je voulais juste apporter de l’énergie ce soir » continue-t-il, avant de ne pas pouvoir s’empêcher de piquer Payton Pritchard, qui avait expliqué avant le Game 3 que les Celtics ne se souciaient pas de savoir si Joel Embiid allait revenir dans la série ou pas. « Ça aide aussi quand le numéro 11 de l’autre équipe dit qu’ils ne se soucient pas de savoir si je joue ou non, et qu’ils n’ont pas vraiment ajusté leur plan de jeu autour de moi. Quand l’autre équipe ne s’inquiète pas de toi et ne prépare pas vraiment quelque chose pour toi, ça aide à faire de meilleurs matchs. Donc je remercie le numéro 11 pour ça. »

Joe Mazzulla a pourtant lui indiqué que la seule chose qui avait changé pour Boston, entre la saison régulière et les playoffs, c’est justement le retour de Joel Embiid en cours de série.

Un Joel Embiid qui a fini le match en boitant bas, Tyrese Maxey lui ayant percuté le genou. De quoi faire frémir tous les fans des Sixers en amont de la série face aux Knicks. « Je me sens très bien. Je me sens dans une forme incroyable » a préféré écarter l’intéressé, qui avait retrouvé son côté chambreur. « Je faisais semblant. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.