Joel Embiid et les Sixers vont-ils mettre fin à la malédiction ?

La dernière fois que les Sixers éliminaient les Celtics en playoffs, Ronald Reagan était à la Maison-Blanche, François Mitterrand venait d’entamer son premier septennat et E.T. s’apprêtait à sortir au cinéma…
Il faut ainsi remonter à mai 1982 pour retrouver trace d’une série remportée par Philadelphie face à Boston. Grâce à 34 points d’Andrew Toney et 29 points de Julius Erving, les Sixers étaient venus battre les Celtics au Boston Garden lors du Game 7 de la finale de conférence Est. Afin de pouvoir défier les Lakers en Finals dans la foulée.
C’est d’ailleurs à cette occasion que le chant « Beat LA » a été inventé, les fans de Boston encourageant leurs vainqueurs avant de défier leur rival historique de Los Angeles, porté par Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson.
« J’en ai marre de perdre contre eux »
Depuis, les Sixers et les Celtics se sont affrontés à six reprises en playoffs, pour six victoires de Boston. En 1985, Larry Bird et sa bande vont ainsi prendre leur revanche (4-1), toujours en finale de conférence.
Il faut ensuite attendre 2002 pour que les deux clubs historiques se retrouvent en postseason. C’est au premier tour, Paul Pierce et ses coéquipiers prenant à nouveau le meilleur (3-2) sur Allen Iverson et les siens. En 2012, retrouvailles en demi-finale de conférence, avec encore une victoire (4-3) au bout du suspense de Boston.
Joel Embiid a déjà lui été sorti trois fois par les Celtics. En demi-finale de conférence 2018 (4-1), au premier tour en 2020 (4-0) et enfin en demi-finale de conférence 2023 (4-3).
« Ça fait tellement longtemps que je joue contre eux », a d’ailleurs expliqué le pivot des Sixers après le Game 6. « J’en ai marre de perdre contre eux. Nous avons l’occasion de réaliser quelque chose d’exceptionnel. » Et de vaincre la malédiction, même s’il faudra pour cela s’imposer cette nuit (01h30) au TD Garden.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Tyrese Maxey
|70
|38:01
|46.2
|36.7
|89.2
|0.3
|3.8
|4.1
|6.6
|2.4
|1.9
|0.8
|2.2
|28.3
|Joel Embiid
|38
|31:36
|48.9
|33.3
|85.4
|2.0
|5.7
|7.7
|3.9
|2.9
|0.6
|1.2
|2.2
|26.9
|Paul George
|37
|30:41
|43.9
|39.2
|82.0
|0.5
|4.8
|5.3
|3.6
|1.7
|1.7
|0.4
|2.3
|17.3
|Vj Edgecombe
|75
|34:58
|43.8
|35.4
|81.8
|1.6
|4.0
|5.6
|4.2
|1.8
|1.4
|0.5
|2.9
|16.0
|Kelly Oubre Jr.
|50
|31:29
|46.7
|36.0
|76.6
|1.0
|4.0
|5.0
|1.6
|1.4
|1.4
|0.5
|2.5
|14.1
|Quentin Grimes
|75
|29:25
|45.0
|33.4
|84.0
|0.6
|3.0
|3.6
|3.3
|1.8
|0.9
|0.4
|2.1
|13.4
|Dominick Barlow
|71
|23:47
|53.9
|25.6
|71.8
|1.9
|2.9
|4.8
|1.2
|0.8
|0.9
|0.7
|2.1
|7.7
|Cameron Payne
|22
|17:00
|37.6
|33.0
|86.4
|0.1
|1.9
|2.0
|2.6
|0.5
|1.1
|0.3
|1.4
|7.4
|Marjon Beauchamp
|14
|14:00
|43.4
|34.0
|68.4
|0.5
|1.8
|2.3
|1.1
|0.9
|0.6
|0.3
|0.9
|6.8
|Jared Mccain
|37
|16:45
|38.5
|37.8
|88.0
|0.2
|1.9
|2.0
|1.7
|0.8
|0.6
|0.1
|1.2
|6.6
|Trendon Watford
|53
|16:18
|51.5
|20.0
|77.9
|0.7
|2.6
|3.3
|2.5
|1.2
|0.3
|0.4
|2.0
|6.5
|Andre Drummond
|63
|19:32
|47.2
|35.6
|63.1
|3.2
|5.3
|8.4
|1.3
|1.0
|0.6
|0.8
|2.0
|6.4
|Justin Edwards
|64
|15:16
|44.7
|37.2
|84.6
|0.4
|1.1
|1.5
|1.3
|0.6
|0.8
|0.2
|1.4
|6.0
|Eric Gordon
|6
|12:20
|57.1
|57.1
|50.0
|0.2
|0.2
|0.3
|0.5
|0.5
|0.7
|0.2
|0.5
|5.5
|Adem Bona
|71
|17:23
|59.5
|33.3
|70.8
|1.8
|2.5
|4.3
|0.5
|0.8
|0.4
|1.2
|2.2
|4.8
|Jabari Walker
|64
|11:54
|45.5
|33.7
|73.5
|1.1
|1.9
|3.0
|0.5
|0.4
|0.4
|0.2
|1.6
|4.3
|Dalen Terry
|14
|12:26
|43.4
|25.0
|53.8
|0.5
|1.1
|1.6
|1.6
|0.4
|0.5
|0.3
|1.1
|4.1
|Tyrese Martin
|9
|9:00
|40.9
|15.4
|0.0
|0.2
|0.9
|1.1
|1.0
|0.8
|0.3
|0.2
|0.3
|2.2
|Charles Bassey
|1
|5:00
|100.0
|0
|0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|1.0
|0.0
|2.0
|Kyle Lowry
|14
|8:26
|16.0
|16.0
|83.3
|0.0
|0.6
|0.6
|0.8
|0.3
|0.1
|0.1
|0.6
|1.2
|Hunter Sallis
|7
|3:43
|60.0
|0
|50.0
|0.0
|0.1
|0.1
|0.6
|0.7
|0.0
|0.1
|0.3
|1.0
|Johni Broome
|11
|5:00
|16.7
|0.0
|33.3
|0.6
|0.8
|1.5
|0.4
|0.3
|0.3
|0.2
|0.6
|0.9
|Patrick Baldwin Jr.
|1
|2:00
|0
|0
|0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0