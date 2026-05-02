Joel Embiid et les Sixers vont-ils mettre fin à la malédiction ?

La dernière fois que les Sixers éliminaient les Celtics en playoffs, Ronald Reagan était à la Maison-Blanche, François Mitterrand venait d’entamer son premier septennat et E.T. s’apprêtait à sortir au cinéma…

Il faut ainsi remonter à mai 1982 pour retrouver trace d’une série remportée par Philadelphie face à Boston. Grâce à 34 points d’Andrew Toney et 29 points de Julius Erving, les Sixers étaient venus battre les Celtics au Boston Garden lors du Game 7 de la finale de conférence Est. Afin de pouvoir défier les Lakers en Finals dans la foulée.

C’est d’ailleurs à cette occasion que le chant « Beat LA » a été inventé, les fans de Boston encourageant leurs vainqueurs avant de défier leur rival historique de Los Angeles, porté par Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson.

« J’en ai marre de perdre contre eux »

Depuis, les Sixers et les Celtics se sont affrontés à six reprises en playoffs, pour six victoires de Boston. En 1985, Larry Bird et sa bande vont ainsi prendre leur revanche (4-1), toujours en finale de conférence.

Il faut ensuite attendre 2002 pour que les deux clubs historiques se retrouvent en postseason. C’est au premier tour, Paul Pierce et ses coéquipiers prenant à nouveau le meilleur (3-2) sur Allen Iverson et les siens. En 2012, retrouvailles en demi-finale de conférence, avec encore une victoire (4-3) au bout du suspense de Boston.

Joel Embiid a déjà lui été sorti trois fois par les Celtics. En demi-finale de conférence 2018 (4-1), au premier tour en 2020 (4-0) et enfin en demi-finale de conférence 2023 (4-3).

« Ça fait tellement longtemps que je joue contre eux », a d’ailleurs expliqué le pivot des Sixers après le Game 6. « J’en ai marre de perdre contre eux. Nous avons l’occasion de réaliser quelque chose d’exceptionnel. » Et de vaincre la malédiction, même s’il faudra pour cela s’imposer cette nuit (01h30) au TD Garden.