Matchs
NBA
Matchs
NBA

Joel Embiid et les Sixers vont-ils mettre fin à la malédiction ?

Publié le 2/05/2026 à 20:24 Twitter Facebook

Depuis 1982, les Sixers n’ont plus réussi à éliminer les Celtics en playoffs. Déjà éliminé trois fois par Boston, Joel Embiid veut enfin briser la série noire cette nuit au TD Garden.

Joel Embiid et les SixersLa dernière fois que les Sixers éliminaient les Celtics en playoffs, Ronald Reagan était à la Maison-Blanche, François Mitterrand venait d’entamer son premier septennat et E.T. s’apprêtait à sortir au cinéma…

Il faut ainsi remonter à mai 1982 pour retrouver trace d’une série remportée par Philadelphie face à Boston. Grâce à 34 points d’Andrew Toney et 29 points de Julius Erving, les Sixers étaient venus battre les Celtics au Boston Garden lors du Game 7 de la finale de conférence Est. Afin de pouvoir défier les Lakers en Finals dans la foulée.

C’est d’ailleurs à cette occasion que le chant « Beat LA » a été inventé, les fans de Boston encourageant leurs vainqueurs avant de défier leur rival historique de Los Angeles, porté par Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson.

« J’en ai marre de perdre contre eux »

Depuis, les Sixers et les Celtics se sont affrontés à six reprises en playoffs, pour six victoires de Boston. En 1985, Larry Bird et sa bande vont ainsi prendre leur revanche (4-1), toujours en finale de conférence.

Il faut ensuite attendre 2002 pour que les deux clubs historiques se retrouvent en postseason. C’est au premier tour, Paul Pierce et ses coéquipiers prenant à nouveau le meilleur (3-2) sur Allen Iverson et les siens. En 2012, retrouvailles en demi-finale de conférence, avec encore une victoire (4-3) au bout du suspense de Boston.

Joel Embiid a déjà lui été sorti trois fois par les Celtics. En demi-finale de conférence 2018 (4-1), au premier tour en 2020 (4-0) et enfin en demi-finale de conférence 2023 (4-3).

« Ça fait tellement longtemps que je joue contre eux », a d’ailleurs expliqué le pivot des Sixers après le Game 6. « J’en ai marre de perdre contre eux. Nous avons l’occasion de réaliser quelque chose d’exceptionnel. » Et de vaincre la malédiction, même s’il faudra pour cela s’imposer cette nuit (01h30) au TD Garden.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.4 1.9 0.8 2.2 28.3
Joel Embiid 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.9 0.6 1.2 2.2 26.9
Paul George 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 1.7 1.7 0.4 2.3 17.3
Vj Edgecombe 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 1.8 1.4 0.5 2.9 16.0
Kelly Oubre Jr. 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 1.4 1.4 0.5 2.5 14.1
Quentin Grimes 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 1.8 0.9 0.4 2.1 13.4
Dominick Barlow 71 23:47 53.9 25.6 71.8 1.9 2.9 4.8 1.2 0.8 0.9 0.7 2.1 7.7
Cameron Payne 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 0.5 1.1 0.3 1.4 7.4
Marjon Beauchamp 14 14:00 43.4 34.0 68.4 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.9 6.8
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Trendon Watford 53 16:18 51.5 20.0 77.9 0.7 2.6 3.3 2.5 1.2 0.3 0.4 2.0 6.5
Andre Drummond 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 1.0 0.6 0.8 2.0 6.4
Justin Edwards 64 15:16 44.7 37.2 84.6 0.4 1.1 1.5 1.3 0.6 0.8 0.2 1.4 6.0
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 71 17:23 59.5 33.3 70.8 1.8 2.5 4.3 0.5 0.8 0.4 1.2 2.2 4.8
Jabari Walker 64 11:54 45.5 33.7 73.5 1.1 1.9 3.0 0.5 0.4 0.4 0.2 1.6 4.3
Dalen Terry 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.3 1.1 4.1
Tyrese Martin 9 9:00 40.9 15.4 0.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.8 0.3 0.2 0.3 2.2
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.6 1.2
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes