Les Sixers parés pour l’ultime bataille à Boston

« On en est à combien de matchs joués maintenant ? Six… On a joué quatre bons matchs, deux très mauvais. » On imagine sans risque que Nick Nurse place la rencontre de la nuit passée dans la première catégorie.

Son équipe, après avoir pris un sérieux bouillon dans le Game 4, tout comme le premier, a réagi en s’imposant en maîtrise dans ce Game 6, après avoir déjà survécu lors du match précédent à Boston. Malmenés face à une formation largement favorite de cette série, les Sixers viennent ainsi d’égaliser à 3-3.

« Il faut féliciter les gars pour ne pas avoir abandonné. Dans ce moment précis, je trouve qu’on est restés soudés, confiants et calmes. On s’est offert une chance ici : après avoir été menés 3-1, on a une opportunité incroyable d’aller jouer un match 7 à Boston, l’un des lieux les plus historiques et les meilleurs pour un tel dénouement. On est encore en vie, on se bat, on travaille encore et on reste unis », réagit Paul George.

Celui-ci, aux côtés de Tyrese Maxey (30 points) et de Joel Embiid (19 points, 10 rebonds et 8 passes), a joué un rôle capital avec ses 23 points dans un succès tout en contrôle de la part de sa formation. « On peut être contents et fiers, en tant que groupe, d’être restés connectés dans ces moments-là et de donner notre maximum », se félicite « PG ».

À chaque match son histoire

Pour expliquer le changement soudain de dynamique, Nick Nurse pointe du doigt l’investissement défensif, qui l’a le plus impressionné sur cette partie. « On joue contre une très bonne équipe, on doit vraiment bien jouer pour être dans le match ou avoir une chance de gagner. L’effort défensif est certainement un secteur en progression, comme la création de tirs, chacun crée pour tout le monde », développe le coach.

Si celui-ci a apprécié la prestation de sa troupe, il nuance toutefois : « Ça n’a pas tant d’importance. Ce n’est qu’un match, une histoire. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts pour que ça se reproduise. On va vraiment s’y mettre à fond et se préparer. […] C’est super de gagner deux matchs de suite, de gagner avec la façon dont on a joué ce soir, mais ça n’a pas vraiment d’importance. »

Pas d’excès de confiance donc, malgré une dynamique collective favorable. Tyrese Maxey imagine déjà une « lutte acharnée » pour samedi : « Ça va être sympa, on doit y aller en jouant le plus dur possible. »

« On a l’opportunité de faire quelque chose de spécial. C’est une belle équipe, une ‘super team’. On doit y aller avec l’état d’esprit qu’on a eu sur les deux derniers matchs. C’est un environnement hostile, mais on a gagné deux matchs là-bas », rappelle de son côté Joel Embiid, déjà éliminé trois fois par Boston en playoffs.