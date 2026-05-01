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Tyrese Maxey et les Sixers matent les Celtics pour s’offrir un Game 7

Publié le 1/05/2026 à 6:29
Modifié le 1/05/2026 à 7:48 Twitter Facebook

NBA – Tyrese Maxey (30 points) a montré la voie dans une rencontre où l’adresse des Celtics à 3-points n’a pas été au rendez-vous. Il y aura un Game 7 à Boston samedi !

tyrese maxey sixersIl y aura au moins un Game 7 à l’Est et il se disputera à Boston. Pourtant menés 3-1 il y a quelques jours, les Sixers ont trouvé les ressources pour égaliser dans leur série face aux Celtics et s’offrir cette explication finale. Ils y sont parvenus cette nuit à l’issue d’un Game 6 dominé la majeure partie du temps.

Si Tyrese Maxey a terminé meilleur marqueur de sa formation (30 points), tous les titulaires de Nick Nurse ont joué un rôle capital. Y compris Paul George (23 points), auteur d’un grand troisième quart-temps (période où la rencontre a basculé en faveur de Philadelphie), et Joel Embiid, qui a frôlé le triple-double (19 points, 10 rebonds et 8 passes) malgré son manque d’adresse (6/18).

La soirée offensive des Celtics, trahis par leur adresse à 3-points, a été beaucoup moins flamboyante avec un Jaylen Brown à 18 points, ou un Jayson Tatum en double-double (17 points et 11 rebonds), mais qui a rejoint le vestiaire avec une blessure apparente au mollet. Avant cela, Tatum avait été la raison pour laquelle les visiteurs étaient restés au contact en première période (58-49).

Le souci pour ses coéquipiers et lui a été que les Sixers ont sérieusement augmenté leur intensité défensive dans le troisième quart-temps, à l’instar d’un Paul George très actif sur lui. De l’autre côté du terrain, « PG » a sanctionné à 3-points en transition, tandis que Joel Embiid au poste trouvait Kelly Oubre Jr., lui aussi bien inspiré en défense, sous le cercle d’une passe dans le dos.

« Showtime » à Philadelphie

George signait le même genre de passe pour trouver VJ Edgecombe en contre-attaque cette fois. « Showtime » à Philly (69-54). Tatum et les autres avaient beaucoup de mal à répondre à la cadence imprimée par les locaux. D’autant qu’ils étaient peu nombreux à vouloir s’aventurer dans la raquette adverse, alors que leur adresse extérieure n’était pas au rendez-vous.

Les Sixers ne se faisaient pas prier pour signer un 8-0 et ainsi aggraver l’écart. À la fin du quart-temps, Maxey s’est contorsionné vers le cercle pour finir devant Nikola Vucevic et maintenir une belle avance pour sa formation (82-63). Voyant ses titulaires sans réaction, Joe Mazzulla a alors décidé d’envoyer ses remplaçants à 10 minutes du terme, avec Payton Pritchard comme seul cadre.

Un pari qui a fonctionné un temps, car ce cinq a signé un 11-0, tandis que George a récolté une faute technique en se plaignant auprès des arbitres. Mais la bascule n’a pas eu lieu, car le tandem Maxey – Embiid a redonné de l’air. Le pivot a même ressorti un très bon ballon pour un panier primé de VJ Edgecombe (98-78).

Tandis que ce dernier rendait la vie difficile pour Pritchard, Jordan Walsh a tenté une improbable « Blake Griffin » devant George, et son escouade a signé un nouveau 8-0 (98-86). Mais les efforts des seconds-couteaux des Celtics seront finalement vains.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La disette des Celtics à 3-points. Ce niveau d’adresse est un véritable révélateur des Celtics – équipe la plus prolifique dans ce domaine en playoffs – sur cette série. Lorsqu’ils shootent à plus de 35% de réussite, c’est victoire. Et phénomène inverse dans l’autre sens. Cette nuit, les visiteurs n’ont converti que 29% de leurs tirs, malgré des opportunités de qualité la plupart du temps, et auraient sans doute gagné à varier leur jeu, en attaquant un peu plus le cercle, pour rester au contact malgré la tempête adverse (seulement 14 points inscrits dans le troisième).

Le meilleur de Paul George. L’ailier des Sixers n’avait pas dépassé la barre des 20 points dans cette série. C’est désormais chose faite pour lui qui a été omniprésent, notamment dans ce troisième quart-temps terminé avec 10 points et un gros impact défensif sur Tatum. Sans oublier cette passe dans le dos en contre-attaque qui a fait bourdonner la Xfinity Mobile Arena.

Pas d’inquiétude pour Jayson Tatum ? « Non. Il est retourné au vestiaire, il s’est simplement étiré et a reçu quelques soins. C’est à peu près tout », a répondu Joe Mazzulla au sujet de sa vedette qui a quitté prématurément ses coéquipiers. Jayson Tatum a quelques jours pour récupérer et être en tenue pour le match décisif de samedi.

Philadelphia 76ers / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 40 11/22 3/5 5/5 1 1 2 5 1 2 0 0 15 30 28
Paul George 40 8/17 5/9 2/2 0 4 4 3 2 2 4 1 11 23 20
Joel Embiid 34 6/18 1/5 6/7 1 9 10 8 2 1 1 0 7 19 24
Kelly Oubre Jr. 39 6/11 1/3 1/2 3 6 9 1 3 2 3 2 23 14 19
VJ Edgecombe 38 5/11 1/6 3/3 0 8 8 3 3 0 0 2 18 14 21
Andre Drummond 13 1/1 0/0 0/0 1 6 7 0 2 0 0 1 10 2 10
Quentin Grimes 22 1/6 0/3 0/0 1 2 3 2 0 0 0 0 2 2 2
Justin Edwards 10 1/3 0/2 0/0 1 4 5 0 2 0 2 0 -5 2 3
Kyle Lowry 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Trendon Watford 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Dalen Terry 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Adem Bona 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Total 39/89 11/33 17/19 8 40 48 22 15 7 10 6 106
Boston Celtics / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 29 7/17 2/6 2/6 0 1 1 2 4 0 5 0 -24 18 2
Jayson Tatum 29 6/13 2/6 3/5 0 11 11 3 1 0 3 0 -11 17 19
Derrick White 32 3/8 3/6 2/2 1 0 1 1 3 3 2 0 -25 11 9
Sam Hauser 21 2/6 1/5 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 -12 5 6
Neemias Queta 20 2/5 0/0 0/0 1 10 11 0 3 0 1 2 -14 4 13
Payton Pritchard 36 6/16 1/8 1/1 0 3 3 5 0 0 1 0 -6 14 11
Luka Garza 14 4/5 1/2 0/0 2 0 2 1 2 0 0 0 6 9 11
Baylor Scheierman 15 2/4 1/3 0/0 0 3 3 1 2 2 1 0 2 5 8
Ron Harper Jr. 10 1/3 1/2 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 10 3 5
Jordan Walsh 19 1/3 0/1 1/2 2 3 5 3 1 0 0 1 10 3 9
Nikola Vucevic 14 1/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 -5 2 2
Dalano Banton 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Total 36/86 12/41 9/16 8 38 46 18 18 7 13 3 93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL89
NYK140
MIN110
DEN98
PHI106
BOS93

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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