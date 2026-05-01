Tyrese Maxey et les Sixers matent les Celtics pour s’offrir un Game 7

Il y aura au moins un Game 7 à l’Est et il se disputera à Boston. Pourtant menés 3-1 il y a quelques jours, les Sixers ont trouvé les ressources pour égaliser dans leur série face aux Celtics et s’offrir cette explication finale. Ils y sont parvenus cette nuit à l’issue d’un Game 6 dominé la majeure partie du temps.

Si Tyrese Maxey a terminé meilleur marqueur de sa formation (30 points), tous les titulaires de Nick Nurse ont joué un rôle capital. Y compris Paul George (23 points), auteur d’un grand troisième quart-temps (période où la rencontre a basculé en faveur de Philadelphie), et Joel Embiid, qui a frôlé le triple-double (19 points, 10 rebonds et 8 passes) malgré son manque d’adresse (6/18).

La soirée offensive des Celtics, trahis par leur adresse à 3-points, a été beaucoup moins flamboyante avec un Jaylen Brown à 18 points, ou un Jayson Tatum en double-double (17 points et 11 rebonds), mais qui a rejoint le vestiaire avec une blessure apparente au mollet. Avant cela, Tatum avait été la raison pour laquelle les visiteurs étaient restés au contact en première période (58-49).

Le souci pour ses coéquipiers et lui a été que les Sixers ont sérieusement augmenté leur intensité défensive dans le troisième quart-temps, à l’instar d’un Paul George très actif sur lui. De l’autre côté du terrain, « PG » a sanctionné à 3-points en transition, tandis que Joel Embiid au poste trouvait Kelly Oubre Jr., lui aussi bien inspiré en défense, sous le cercle d’une passe dans le dos.

« Showtime » à Philadelphie

George signait le même genre de passe pour trouver VJ Edgecombe en contre-attaque cette fois. « Showtime » à Philly (69-54). Tatum et les autres avaient beaucoup de mal à répondre à la cadence imprimée par les locaux. D’autant qu’ils étaient peu nombreux à vouloir s’aventurer dans la raquette adverse, alors que leur adresse extérieure n’était pas au rendez-vous.

Les Sixers ne se faisaient pas prier pour signer un 8-0 et ainsi aggraver l’écart. À la fin du quart-temps, Maxey s’est contorsionné vers le cercle pour finir devant Nikola Vucevic et maintenir une belle avance pour sa formation (82-63). Voyant ses titulaires sans réaction, Joe Mazzulla a alors décidé d’envoyer ses remplaçants à 10 minutes du terme, avec Payton Pritchard comme seul cadre.

Un pari qui a fonctionné un temps, car ce cinq a signé un 11-0, tandis que George a récolté une faute technique en se plaignant auprès des arbitres. Mais la bascule n’a pas eu lieu, car le tandem Maxey – Embiid a redonné de l’air. Le pivot a même ressorti un très bon ballon pour un panier primé de VJ Edgecombe (98-78).

Tandis que ce dernier rendait la vie difficile pour Pritchard, Jordan Walsh a tenté une improbable « Blake Griffin » devant George, et son escouade a signé un nouveau 8-0 (98-86). Mais les efforts des seconds-couteaux des Celtics seront finalement vains.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La disette des Celtics à 3-points. Ce niveau d’adresse est un véritable révélateur des Celtics – équipe la plus prolifique dans ce domaine en playoffs – sur cette série. Lorsqu’ils shootent à plus de 35% de réussite, c’est victoire. Et phénomène inverse dans l’autre sens. Cette nuit, les visiteurs n’ont converti que 29% de leurs tirs, malgré des opportunités de qualité la plupart du temps, et auraient sans doute gagné à varier leur jeu, en attaquant un peu plus le cercle, pour rester au contact malgré la tempête adverse (seulement 14 points inscrits dans le troisième).

– Le meilleur de Paul George. L’ailier des Sixers n’avait pas dépassé la barre des 20 points dans cette série. C’est désormais chose faite pour lui qui a été omniprésent, notamment dans ce troisième quart-temps terminé avec 10 points et un gros impact défensif sur Tatum. Sans oublier cette passe dans le dos en contre-attaque qui a fait bourdonner la Xfinity Mobile Arena.

– Pas d’inquiétude pour Jayson Tatum ? « Non. Il est retourné au vestiaire, il s’est simplement étiré et a reçu quelques soins. C’est à peu près tout », a répondu Joe Mazzulla au sujet de sa vedette qui a quitté prématurément ses coéquipiers. Jayson Tatum a quelques jours pour récupérer et être en tenue pour le match décisif de samedi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.