A l’extérieur, les fans des Knicks et des Celtics donnent de la voix

Lors du Game 4 face aux Hawks, les Knicks ont asphyxié Atlanta d’entrée de jeu. Si New York a pu creuser l’écart grâce à son intensité défensive, ils ont aussi été poussés par leurs fans. À la State Farm Arena, les supporters des Knicks étaient venus nombreux et se sont fait entendre de la première à la dernière minute.

«Quand je vais prendre ma retraite, je n’oublierai jamais à quel point les fans des Knicks nous accompagnaient partout, peu importe qu’ils habitent dans ces endroits ou pas», salue Jalen Brunson. «Ils savent comment prendre d’assaut une salle adverse. C’est vraiment cool à voir.»

À Atlanta, des chants «DE-FENSE» sont descendus des travées de la salle lors des possessions défensives new-yorkaises. Les fans des Knicks ne sont pas les seuls à donner de la voix à l’extérieur, c’est aussi le cas de ceux des Celtics.

«We Want Boston»

Boston a écrasé Philadelphie lors du Game 4. Au fur et à mesure que l’écart grandissait, des chants «We Want Boston», en référence à ceux entonnés par les fans des Sixers, se sont fait entendre.

«C’est amusant», apprécie Nikola Vucevic. «À l’époque où j’étais à Orlando et que nous affrontions Boston, il y avait déjà beaucoup de fans des Celtics. À Chicago, c’est un peu similaire. Quand je jouais là-bas, nous avions beaucoup de fans dans les autres villes. Nous ne gagnions pas suffisamment de matchs pour que cela se fasse entendre, mais avec Boston, je suppose que c’est attendu. C’est une franchise historique qui a beaucoup gagné. Les fans sont partout et c’est un plaisir de les entendre.»

À la fin de la rencontre, les fans des Celtics avaient totalement pris le contrôle de la Xfinity Mobile Arena. Certains d’entre eux se sont même permis de faire des signes de la main aux supporters des Sixers qui quittaient la salle avant le coup de sifflet final.

«C’est un luxe d’être membre de la franchise qui a gagné le plus de titres», note Jayson Tatum. «Nous avons beaucoup de fans et j’ai été chanceux de voir à quel point ils voyageaient bien. Ce n’est pas comme ça partout.»

The “We want Boston” chants are back in Philly. Celtics fans are relentless 💀 (via @JustinmTurpin) pic.twitter.com/ofDVJjExXo — Legion Hoops (@LegionHoops) April 27, 2026

De New York à Abu Dhabi

Au même titre que les Bulls ou les Lakers, les Celtics et les Knicks font partie des franchises qui comptent le plus de fans à travers le monde. Une présence à l’international que Karl-Anthony Towns a pu mesurer lors du déplacement de son équipe aux Émirats Arabes Unis. En marge de cette saison 2025-26, les Knicks ont joué deux matchs de présaison à Abu Dhabi et le pays du Moyen-Orient était largement en faveur de l’équipe de la «Big Apple».

«Les fans des Knicks voyagent dans le monde entier. J’ai compris à quel point ils étaient géniaux en début de saison lorsque nous sommes allés à Abu Dhabi et que j’ai vu la salle remplie de maillots des Knicks», se souvient l’intérieur de New York. «Ils nous apportent tellement d’énergie que vous pouvez ressentir leur passion. Cela nous aide à avoir l’impression que nous jouons à domicile peu importe où l’on se déplace.»