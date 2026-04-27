Malgré le retour de Joel Embiid, les Sixers chutent lourdement à domicile

Pour espérer égaliser, les Sixers pouvaient compter sur le retour de Joel Embiid (26 points, 10 rebonds, 6 passes). Le MVP 2023 se montre immédiatement puisqu’il inscrit les huit premiers points de son équipe ! Dans la foulée, Paul George donne le premier avantage du match aux Sixers (13-12). Pour répondre, Payton Pritchard (32 points, 12/21 au tir, 6/12 de loin) décoche deux flèches longue distance. Cet enchaînement du sixième homme symbolise la superbe entrée en jeu de la «second unit» de Boston puisque Baylor Scheierman et Jordan Walsh règlent aussi la mire à 3-points (31-16).

Ce premier acte se termine sur un tir lointain en déséquilibre de Payton Pritchard (34-18). Le meneur continue d’allumer les Sixers. Sur un nouveau panier primé, il donne 21 points d’avance aux siens (40-19). À la mi-temps, les locaux sont menés de 18 points. Si Paul George tente de sonner la révolte avec un tir de loin, il est calmé par un 2+1 de Jayson Tatum (59-41).

Un record de franchise est tombé

Peu vus en première période, les «Jay Brothers» brillent dans ce troisième quart-temps. Jaylen Brown est agressif, ce qui lui permet de creuser l’écart (66-43). De son côté, Jayson Tatum (30 points, 7 rebonds, 11 passes) sanctionne à 3-points (78-55). Un échange de tirs à 3-points a ensuite lieu entre Payton Pritchard et le duo Embiid – George. Le dernier mot est pour le joueur des Celtics qui inscrit un tir à mi-distance sur la tête d’Andre Drummond.

Pour définitivement enterrer les Sixers, Jayson Tatum réussit deux tirs de loin, dont un avec une faute de Kelly Oubre Jr. (104-74). Pour pousser l’humiliation un peu plus loin, des chants «We Want Boston» lancés par les fans des Celtics présents à Philadelphie se font entendre. En fin de rencontre, Ron Harper Jr. inscrit le 23e tir de loin de Boston, permettant aux joueurs de Joe Mazzulla de battre le record de franchise. À 90 secondes du terme, Max Shulga en ajoute un 24e.

Au terme d’un calvaire de 48 minutes, les Sixers s’inclinent lourdement 96 à 128 et se retrouvent désormais menés 3-1 dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le vain retour de Joel Embiid. Bonne nouvelle pour les Sixers en début de rencontre avec le retour de Joel Embiid. Si le pivot se montre dans les premières minutes en inscrivant les huit premiers points de son équipe, il ne peut sauver les siens de la défaite. Ses 26 points et 10 rebonds n’ont finalement pas pesé dans la balance puisque l’ancien MVP termine la rencontre avec un +/- de -25, le pire total de son équipe.

Les Sixers humiliés. À domicile, Philadelphie a rapidement été mis sous l’eau. Outre la réussite à 3-points des visiteurs (45 % derrière l’arc), les Sixers ont été dominés dans l’intensité et notamment dans la bataille aux rebonds. Philadelphie n’a pris que 30 rebonds contre 51 pour Boston. Dans le premier quart-temps, les Celtics ont même pu s’offrir une séquence où ils ont capté trois rebonds offensifs de suite. En deuxième période, Jayson Tatum donne trente points d’avance aux Celtics. Si le score est déjà humiliant, les chants «We Want Boston» finissent d’enterrer les Sixers.

Payton Pritchard s’offre un record en carrière. Face à la défense poreuse des Sixers, Payton Pritchard s’est régalé. Dans le premier quart-temps, il inscrit déjà 13 points, dont un tir de loin sur une jambe. Le sixième homme enchaîne dans la période suivante et c’est lui qui offre vingt longueurs d’avance à son équipe. Après la pause, il laisse Jayson Tatum et Jaylen Brown prendre le relais, sans s’effacer totalement. À la fin du troisième acte, il décoche deux paniers lointains coup sur coup. Payton Pritchard termine la rencontre avec 32 points, son record personnel sur un match de playoffs, à 12/21 au tir et 6/12 de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.