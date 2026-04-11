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Sorti de l’hôpital, Joel Embiid reste absent pour une durée indéterminée

Publié le 11/04/2026 à 8:49 Twitter Facebook

Opéré avec succès de l’appendicite, Joel Embiid entame maintenant sa course contre la montre pour rejouer au plus vite avec les Sixers.

Jeudi, la nouvelle avait fait l’effet d’une bombe. À quelques heures d’affronter les Rockets à Houston, Joel Embiid passait ainsi sur la table d’opération pour un déclenchement d’appendicite !

Pris en charge en urgence, et opéré avec succès dans le Texas dès le lendemain, le Camerounais a depuis pu quitter l’hôpital et les Sixers ont annoncé que leur pivot était maintenant absent pour une durée indéterminée.

« C’est une énorme perte », reconnaissait forcément son coach Nick Nurse, jeudi. « Je crois que la chose la plus importante, c’est que Joel se remette au mieux de son opération et que tout se déroule correctement pour lui. Voilà ce à quoi je pense le plus actuellement. »

On peut d’ores et déjà acter la fin de sa saison régulière, prévue dimanche, puis sans doute son absence en cas de play-in pour Philadelphie, au cours de la semaine prochaine. Et même si son équipe venait à accéder aux playoffs, Joel Embiid ne serait même pas sûr de pouvoir y participer.

En effet, pour un tel problème, il est possible de rater entre une et six semaines ! OG Anunoby avait ainsi manqué les deux mois de playoffs des Raptors en 2019, également à cause d’une opération de l’appendicite.

Dans le meilleur des cas, et dans l’éventualité où ils y participent, les Sixers risquent donc de devoir se passer de Joel Embiid pour le début des playoffs, fixé à dans une semaine. Compromettant davantage leurs chances…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2
2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9
2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5
2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0
2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5
2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6
2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1
2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7
2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8
2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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