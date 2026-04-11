Sorti de l’hôpital, Joel Embiid reste absent pour une durée indéterminée

Jeudi, la nouvelle avait fait l’effet d’une bombe. À quelques heures d’affronter les Rockets à Houston, Joel Embiid passait ainsi sur la table d’opération pour un déclenchement d’appendicite !

Pris en charge en urgence, et opéré avec succès dans le Texas dès le lendemain, le Camerounais a depuis pu quitter l’hôpital et les Sixers ont annoncé que leur pivot était maintenant absent pour une durée indéterminée.

« C’est une énorme perte », reconnaissait forcément son coach Nick Nurse, jeudi. « Je crois que la chose la plus importante, c’est que Joel se remette au mieux de son opération et que tout se déroule correctement pour lui. Voilà ce à quoi je pense le plus actuellement. »

On peut d’ores et déjà acter la fin de sa saison régulière, prévue dimanche, puis sans doute son absence en cas de play-in pour Philadelphie, au cours de la semaine prochaine. Et même si son équipe venait à accéder aux playoffs, Joel Embiid ne serait même pas sûr de pouvoir y participer.

En effet, pour un tel problème, il est possible de rater entre une et six semaines ! OG Anunoby avait ainsi manqué les deux mois de playoffs des Raptors en 2019, également à cause d’une opération de l’appendicite.

Dans le meilleur des cas, et dans l’éventualité où ils y participent, les Sixers risquent donc de devoir se passer de Joel Embiid pour le début des playoffs, fixé à dans une semaine. Compromettant davantage leurs chances…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.