Mitchell Robinson découvre les coups de gueule de Joe Mazzulla

Après huit saisons avec New York, Mitchell Robinson a changé de tunique pour la première fois de sa carrière en rejoignant les Celtics. Et désormais, l’intérieur est confronté aux exigences de Joe Mazzulla.

« Il m’énerve beaucoup », sourit Mitchell Robinson après la victoire face aux Hornets. « Mais voir la manière dont il transmet chaque information avec précision, ce sont des choses qui peuvent nous aider à réussir. »

Mitchell Robinson ne semble pas perturbé par le coaching exigeant de Joe Mazzulla. C’est que pendant ses huit saisons à New York, il a eu l’occasion de côtoyer Tom Thibodeau, un entraîneur aussi très exigeant. Il n’est donc pas dépaysé par les remontrances de son nouveau coach, même si celui-ci a été agacé par certaines actions de son pivot.

« Il m’a dit que je ne sprintais pas assez, que je ne posais pas de bons écrans et que je laissais les gars passer en-dessous », résume Mitchell Robinson. « Il me dit aussi plein de jurons. »

C’est que derrière ces coups de gueule, Joe Mazzulla apprécie particulièrement les qualités de sa recrue. « Mitch est l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie côtoyés », assure ainsi l’entraîneur de Boston, impressionné notamment par sa capacité à assimiler de nouvelles informations.

Des automatismes encore à trouver

Et malgré tous les points à corriger, Mitchell Robinson a d’ailleurs réalisé une bonne sortie face aux Hornets, compilant 12 points à 5/5 au tir, sept rebonds et trois contres.

Pour apporter davantage de densité à l’intérieur, Joe Mazzulla a essayé pour la première fois l’association Mitchell Robinson – Neemias Queta, ce qui a permis aux Celtics de signer un 12-3.

« Il prend de la place dans la raquette des deux côtés du terrain grâce à sa longueur, sa capacité à couvrir le terrain et à prendre des rebonds », souligne Neemias Queta. « Évidemment, je pense que nous pouvons être bons tous les deux ensemble. Il s’agit d’affiner certains points, mais je suis certain que nous allons y arriver. »

Pour peaufiner ses automatismes, notamment dans la pose d’écrans, Mitchell Robinson pourra compter sur le dernier match de présaison face aux Sixers.

« Je dois simplement poser des écrans en trouvant le bon angle », résume Mitchell Robinson. « Je dois aussi savoir ce que les gars aiment faire. Une fois que j’aurai assimilé tout ça, je pense que cela ira mieux. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 20.6 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23.2 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 27.5 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 25.7 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 26.9 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 24.8 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NYK 60 19.6 72.3 0.0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.