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Mitchell Robinson découvre les coups de gueule de Joe Mazzulla

Publié le 15/10/2026 à 10:56 Twitter Facebook

NBA – Joe Mazzulla ne ménage pas Mitchell Robinson, qui prend encore ses marques dans l’attaque des Celtics. Mais l’entraîneur ne tarit pas d’éloges sur l’intelligence de son nouvel intérieur.

Joe MazzullaAprès huit saisons avec New York, Mitchell Robinson a changé de tunique pour la première fois de sa carrière en rejoignant les Celtics. Et désormais, l’intérieur est confronté aux exigences de Joe Mazzulla.

« Il m’énerve beaucoup », sourit Mitchell Robinson après la victoire face aux Hornets. « Mais voir la manière dont il transmet chaque information avec précision, ce sont des choses qui peuvent nous aider à réussir. »

Mitchell Robinson ne semble pas perturbé par le coaching exigeant de Joe Mazzulla. C’est que pendant ses huit saisons à New York, il a eu l’occasion de côtoyer Tom Thibodeau, un entraîneur aussi très exigeant. Il n’est donc pas dépaysé par les remontrances de son nouveau coach, même si celui-ci a été agacé par certaines actions de son pivot.

« Il m’a dit que je ne sprintais pas assez, que je ne posais pas de bons écrans et que je laissais les gars passer en-dessous », résume Mitchell Robinson. « Il me dit aussi plein de jurons. »

C’est que derrière ces coups de gueule, Joe Mazzulla apprécie particulièrement les qualités de sa recrue. « Mitch est l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie côtoyés », assure ainsi l’entraîneur de Boston, impressionné notamment par sa capacité à assimiler de nouvelles informations.

Des automatismes encore à trouver

Et malgré tous les points à corriger, Mitchell Robinson a d’ailleurs réalisé une bonne sortie face aux Hornets, compilant 12 points à 5/5 au tir, sept rebonds et trois contres.

Pour apporter davantage de densité à l’intérieur, Joe Mazzulla a essayé pour la première fois l’association Mitchell Robinson – Neemias Queta, ce qui a permis aux Celtics de signer un 12-3.

« Il prend de la place dans la raquette des deux côtés du terrain grâce à sa longueur, sa capacité à couvrir le terrain et à prendre des rebonds », souligne Neemias Queta. « Évidemment, je pense que nous pouvons être bons tous les deux ensemble. Il s’agit d’affiner certains points, mais je suis certain que nous allons y arriver. »

Pour peaufiner ses automatismes, notamment dans la pose d’écrans, Mitchell Robinson pourra compter sur le dernier match de présaison face aux Sixers.

« Je dois simplement poser des écrans en trouvant le bon angle », résume Mitchell Robinson. « Je dois aussi savoir ce que les gars aiment faire. Une fois que j’aurai assimilé tout ça, je pense que cela ira mieux. »

Mitchell RobinsonPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2018-19NYK6620.669.40.060.02.73.76.40.63.30.80.52.47.3
2019-20NYK6123.274.20.056.83.04.07.00.63.20.90.62.09.7
2020-21NYK3127.565.30.049.13.64.58.10.52.81.10.81.58.3
2021-22NYK7225.776.10.048.64.14.58.60.52.70.80.81.88.5
2022-23NYK5926.967.10.048.44.54.99.40.92.70.90.71.87.4
2023-24NYK3124.857.50.040.94.63.98.50.61.81.20.81.15.6
2024-25NYK1717.166.10.068.43.12.95.90.81.50.90.61.15.1
2025-26NYK6019.672.30.040.84.24.68.80.92.10.90.71.25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Thibault Mairesse
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