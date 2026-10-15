Mitchell Robinson découvre les coups de gueule de Joe Mazzulla

Après huit saisons avec New York, Mitchell Robinson a changé de tunique pour la première fois de sa carrière en rejoignant les Celtics. Et désormais, l’intérieur est confronté aux exigences de Joe Mazzulla.
« Il m’énerve beaucoup », sourit Mitchell Robinson après la victoire face aux Hornets. « Mais voir la manière dont il transmet chaque information avec précision, ce sont des choses qui peuvent nous aider à réussir. »
Mitchell Robinson ne semble pas perturbé par le coaching exigeant de Joe Mazzulla. C’est que pendant ses huit saisons à New York, il a eu l’occasion de côtoyer Tom Thibodeau, un entraîneur aussi très exigeant. Il n’est donc pas dépaysé par les remontrances de son nouveau coach, même si celui-ci a été agacé par certaines actions de son pivot.
« Il m’a dit que je ne sprintais pas assez, que je ne posais pas de bons écrans et que je laissais les gars passer en-dessous », résume Mitchell Robinson. « Il me dit aussi plein de jurons. »
C’est que derrière ces coups de gueule, Joe Mazzulla apprécie particulièrement les qualités de sa recrue. « Mitch est l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie côtoyés », assure ainsi l’entraîneur de Boston, impressionné notamment par sa capacité à assimiler de nouvelles informations.
Des automatismes encore à trouver
Et malgré tous les points à corriger, Mitchell Robinson a d’ailleurs réalisé une bonne sortie face aux Hornets, compilant 12 points à 5/5 au tir, sept rebonds et trois contres.
Pour apporter davantage de densité à l’intérieur, Joe Mazzulla a essayé pour la première fois l’association Mitchell Robinson – Neemias Queta, ce qui a permis aux Celtics de signer un 12-3.
« Il prend de la place dans la raquette des deux côtés du terrain grâce à sa longueur, sa capacité à couvrir le terrain et à prendre des rebonds », souligne Neemias Queta. « Évidemment, je pense que nous pouvons être bons tous les deux ensemble. Il s’agit d’affiner certains points, mais je suis certain que nous allons y arriver. »
Pour peaufiner ses automatismes, notamment dans la pose d’écrans, Mitchell Robinson pourra compter sur le dernier match de présaison face aux Sixers.
« Je dois simplement poser des écrans en trouvant le bon angle », résume Mitchell Robinson. « Je dois aussi savoir ce que les gars aiment faire. Une fois que j’aurai assimilé tout ça, je pense que cela ira mieux. »
|Mitchell Robinson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|NYK
|66
|20.6
|69.4
|0.0
|60.0
|2.7
|3.7
|6.4
|0.6
|3.3
|0.8
|0.5
|2.4
|7.3
|2019-20
|NYK
|61
|23.2
|74.2
|0.0
|56.8
|3.0
|4.0
|7.0
|0.6
|3.2
|0.9
|0.6
|2.0
|9.7
|2020-21
|NYK
|31
|27.5
|65.3
|0.0
|49.1
|3.6
|4.5
|8.1
|0.5
|2.8
|1.1
|0.8
|1.5
|8.3
|2021-22
|NYK
|72
|25.7
|76.1
|0.0
|48.6
|4.1
|4.5
|8.6
|0.5
|2.7
|0.8
|0.8
|1.8
|8.5
|2022-23
|NYK
|59
|26.9
|67.1
|0.0
|48.4
|4.5
|4.9
|9.4
|0.9
|2.7
|0.9
|0.7
|1.8
|7.4
|2023-24
|NYK
|31
|24.8
|57.5
|0.0
|40.9
|4.6
|3.9
|8.5
|0.6
|1.8
|1.2
|0.8
|1.1
|5.6
|2024-25
|NYK
|17
|17.1
|66.1
|0.0
|68.4
|3.1
|2.9
|5.9
|0.8
|1.5
|0.9
|0.6
|1.1
|5.1
|2025-26
|NYK
|60
|19.6
|72.3
|0.0
|40.8
|4.2
|4.6
|8.8
|0.9
|2.1
|0.9
|0.7
|1.2
|5.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.