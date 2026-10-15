Les Celtics déroulent face aux Hornets

Boston poursuit sa préparation sans accroc, et après leurs succès face à Cleveland et Philadelphie, les Celtics ont pris la mesure des Hornets grâce à leur défense et à un collectif déjà bien en place.

Joe Mazzulla a reconduit son cinq majeur composé de Derrick White, Jordan Walsh, Jayson Tatum, Paul George et Mitchell Robinson. Ce dernier a parfaitement lancé son équipe en inscrivant ses six premiers points, avec notamment un alley-oop servi par Jayson Tatum.

L’ailier All-Star a ensuite pris le relais. Auteur de 11 points dans le premier quart-temps, il a conclu un 9-0 par un tir extérieur ouvert pour offrir huit longueurs d’avance aux siens après douze minutes (28-20). Tout juste prolongé, Payton Pritchard a également dynamisé la fin du premier acte avec sept points rapidement inscrits.

Du « very tall ball »

Joe Mazzulla a profité de la présaison pour associer Mitchell Robinson et Neemias Queta au début du deuxième quart-temps. L’expérience a immédiatement porté ses fruits puisque Boston a commencé la période par un nouveau 9-0, entièrement signé Derrick White.

Paul George a connu davantage de difficultés. Après six échecs consécutifs, l’ancien Sixer a enfin débloqué son compteur sur un tir à 3-points consécutif à un rebond offensif de Derrick White.

Surtout, les Celtics ont imposé leur activité défensive. Ils ont provoqué 13 pertes de balle en première mi-temps, contre seulement quatre de leur côté. Avec quatre interceptions pour Derrick White, Boston a rejoint les vestiaires avec dix points d’avance (54-44).

Tidjane Salaün se montre

Les titulaires sont revenus sur le parquet après la pause et ont rapidement accentué l’écart. Un 10-2, marqué par un nouveau alley-oop entre Jayson Tatum et Mitchell Robinson, a placé Boston sur les rails.

Charlotte a toutefois refusé de céder. Brandon Miller a inscrit 12 points dans le troisième quart-temps et ramené les Hornets à six longueurs. Tidjane Salaün a également répondu présent avec 16 points au total.

Mais Jayson Tatum a continué à peser dans tous les secteurs, avec cinq points, quatre rebonds et trois passes dans la période. Payton Pritchard a ensuite trouvé Neemias Queta à deux reprises près du cercle pour permettre aux Celtics de conserver huit points d’avance avant le dernier acte (85-77).

Le banc de Boston finit le travail

Neemias Queta a poursuivi sa belle soirée avec une feinte de passe, suivi d’un gros dunk dans le trafic. Lui aussi prolongé cet été, le Portugais a terminé avec 16 points en 24 minutes.

Luka Garza et Hugo Gonzalez ont ensuite creusé l’écart avec un tir primé chacun, puis une contre-attaque conclue par Garza sur une passe de l’Espagnol. Garza a ajouté un nouveau panier extérieur et Boston a définitivement pris le large pour finir à +21 (114-93).

Jayson Tatum et Derrick White ont terminé avec 19 points chacun, tandis que Mitchell Robinson a ajouté 12 points à 5/5 au tir. A la baguette, Payton Pritchard a distribué 11 passes décisives sans perdre le moindre ballon.