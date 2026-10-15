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Les Celtics déroulent face aux Hornets

Publié le 15/10/2026 à 8:05 Twitter Facebook

NBA – Les Celtics ont signé une troisième victoire en autant de matchs de présaison en dominant Charlotte (114-93).

tidjane salaunBoston poursuit sa préparation sans accroc, et après leurs succès face à Cleveland et Philadelphie, les Celtics ont pris la mesure des Hornets grâce à leur défense et à un collectif déjà bien en place.

Joe Mazzulla a reconduit son cinq majeur composé de Derrick White, Jordan Walsh, Jayson Tatum, Paul George et Mitchell Robinson. Ce dernier a parfaitement lancé son équipe en inscrivant ses six premiers points, avec notamment un alley-oop servi par Jayson Tatum.

L’ailier All-Star a ensuite pris le relais. Auteur de 11 points dans le premier quart-temps, il a conclu un 9-0 par un tir extérieur ouvert pour offrir huit longueurs d’avance aux siens après douze minutes (28-20). Tout juste prolongé, Payton Pritchard a également dynamisé la fin du premier acte avec sept points rapidement inscrits.

Du « very tall ball »

Joe Mazzulla a profité de la présaison pour associer Mitchell Robinson et Neemias Queta au début du deuxième quart-temps. L’expérience a immédiatement porté ses fruits puisque Boston a commencé la période par un nouveau 9-0, entièrement signé Derrick White.

Paul George a connu davantage de difficultés. Après six échecs consécutifs, l’ancien Sixer a enfin débloqué son compteur sur un tir à 3-points consécutif à un rebond offensif de Derrick White.

Surtout, les Celtics ont imposé leur activité défensive. Ils ont provoqué 13 pertes de balle en première mi-temps, contre seulement quatre de leur côté. Avec quatre interceptions pour Derrick White, Boston a rejoint les vestiaires avec dix points d’avance (54-44).

Tidjane Salaün se montre

Les titulaires sont revenus sur le parquet après la pause et ont rapidement accentué l’écart. Un 10-2, marqué par un nouveau alley-oop entre Jayson Tatum et Mitchell Robinson, a placé Boston sur les rails.

Charlotte a toutefois refusé de céder. Brandon Miller a inscrit 12 points dans le troisième quart-temps et ramené les Hornets à six longueurs. Tidjane Salaün a également répondu présent avec 16 points au total.

Mais Jayson Tatum a continué à peser dans tous les secteurs, avec cinq points, quatre rebonds et trois passes dans la période. Payton Pritchard a ensuite trouvé Neemias Queta à deux reprises près du cercle pour permettre aux Celtics de conserver huit points d’avance avant le dernier acte (85-77).

Le banc de Boston finit le travail

Neemias Queta a poursuivi sa belle soirée avec une feinte de passe, suivi d’un gros dunk dans le trafic. Lui aussi prolongé cet été, le Portugais a terminé avec 16 points en 24 minutes.

Luka Garza et Hugo Gonzalez ont ensuite creusé l’écart avec un tir primé chacun, puis une contre-attaque conclue par Garza sur une passe de l’Espagnol. Garza a ajouté un nouveau panier extérieur et Boston a définitivement pris le large pour finir à +21 (114-93).

Jayson Tatum et Derrick White ont terminé avec 19 points chacun, tandis que Mitchell Robinson a ajouté 12 points à 5/5 au tir. A la baguette, Payton Pritchard a distribué 11 passes décisives sans perdre le moindre ballon.

Charlotte HornetsCharlotte Hornets Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Royce O’Neale 23 4/4 4/4 0/0 0 2 2 2 2 0 5 0 -15 12 11
Moussa Diabate 23 1/2 0/0 1/2 3 2 5 0 3 0 0 2 -8 3 8
Brandon Miller 27 4/17 3/10 5/5 0 5 5 3 2 2 0 0 -11 16 13
Naz Reid 26 4/14 2/7 2/2 1 5 6 3 3 0 3 1 -13 12 9
Dennis Schroder 21 2/6 0/3 1/1 0 3 3 2 3 0 3 0 -15 5 3
Wyatt Fricks 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 -4 0 0
Tidjane Salaun 22 5/9 4/8 2/2 0 1 1 1 3 0 4 0 -8 16 10
Hannes Steinbach 6 1/1 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -4 2 5
Ryan Kalkbrenner 19 3/3 0/0 1/2 1 2 3 0 2 0 3 0 -9 7 6
Jarkel Joiner 4 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 1 2 0 -2 1 0
Sion James 17 0/2 0/1 0/0 0 4 4 4 1 1 2 0 -1 0 5
Christian Anderson 21 4/8 2/3 0/0 0 1 1 1 1 2 2 0 -10 10 8
Liam McNeeley 20 2/7 1/5 2/4 1 4 5 2 1 1 3 0 0 7 5
Michael Ajayi 8 1/2 0/1 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 -5 2 4
Total 31/75 16/42 15/20 7 36 43 19 25 7 29 3 93

 
Boston CelticsBoston Celtics Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paul George 24 2/10 1/7 0/0 0 6 6 4 2 2 1 0 -6 5 8
Jayson Tatum 29 8/17 3/8 0/0 0 8 8 6 1 2 3 0 +6 19 23
Mitchell Robinson 17 5/5 0/0 2/2 3 4 7 1 0 0 0 3 +11 12 23
Derrick White 20 6/9 1/2 4/4 1 2 3 2 3 4 1 0 0 17 22
Jordan Walsh 17 0/3 0/2 2/2 1 2 3 1 1 0 0 1 +6 2 4
Sam Hauser 18 1/2 1/2 3/3 1 1 2 1 0 1 2 0 +23 6 7
Dillon Mitchell 5 2/3 0/0 0/2 0 1 1 0 0 1 0 0 +4 4 3
Chris Cenac Jr. 5 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 +4 2 4
Luka Garza 14 5/8 2/4 2/4 1 0 1 0 4 3 1 0 +5 14 12
Neemias Queta 24 7/11 0/3 2/4 0 1 1 1 2 0 0 0 +16 16 12
Payton Pritchard 29 3/11 1/4 0/0 0 3 3 11 1 0 0 0 +19 7 13
Ron Harper Jr. 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 +4 0 -2
Baylor Scheierman 17 2/5 1/2 0/0 1 1 2 2 3 0 0 0 +8 5 6
Hugo Gonzalez 13 2/4 1/3 0/1 1 0 1 2 0 1 1 0 +5 5 5
Total 44/92 11/39 15/22 9 31 40 31 19 16 10 4 114

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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