Tidjane Salaün veut miser sur la défense pour gagner sa place

À l’aube de sa troisième saison, Tidjane Salaün espère (enfin) s’installer dans la rotation de Charles Lee. Convaincant en Summer League, le Français a bénéficié d’un temps de jeu conséquent lors des deux premiers matchs de présaison, avec 23 minutes face aux Bucks et 28 face aux Nets.

Sauf que le frère de Janelle a manqué de réussite pour 5,5 points de moyenne, avec seulement 3 tirs réussis sur 15 tentatives. Pour conserver des minutes lors de la saison régulière, Tidjane Salaün compte donc sur sa défense.

« La défense est la partie la plus importante », assure-t-il. « Avec mes capacités, c’est dans ce domaine que je peux apporter le plus. Mon but est de passer un cap. Je dois être meilleur défensivement et mon équipe doit gagner. Tout ce que je veux, c’est que mon équipe gagne de matchs. »

Durant l’intersaison, Tidjane Salaün s’est d’ailleurs épaissi physiquement pour peser davantage dans la Grande Ligue, notamment aux rebonds. Un travail qui n’a visiblement pas échappé à Charles Lee.

Une concurrence renforcée sur les ailes

« J’ai adoré leur intersaison », apprécie le coach des Hornets à propos de Tidjane Salaün ou encore de Liam McNeeley. « Ces deux gars ont été sérieux, que ce soit à la salle de musculation ou à l’entraînement, où ils ont compris leur rôle. Ils ont eu l’intersaison la plus sérieuse de toute l’équipe. »

Reste à traduire ces progrès espérés sur le terrain. Car les efforts défensifs de Tidjane Salaün pourraient ne pas suffire dans un effectif qui s’est renforcé sur les ailes avec les arrivées de Grayson Allen et de Royce O’Neale.

« L’équipe est meilleure par rapport au début du training camp », souligne Tidjane Salaün. « Nous avons une belle alchimie avant de débuter la saison. Je me sens bien physiquement et je me sens encore mieux défensivement. Maintenant, c’est juste une question de rythme. »

Le Français aura encore deux matchs de présaison pour retrouver ce rythme et convaincre Charles Lee de lui faire une place dans sa rotation, avant le début de la saison régulière, le 21 octobre, avec un déplacement à Brooklyn.

Tidjane Salaün Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 60 20:44 33.0 28.3 71.3 1.2 3.5 4.7 1.2 1.4 0.5 1.0 0.2 5.9 2025-26 CHA 37 15:32 50.3 43.4 65.0 0.7 3.3 4.0 0.7 1.5 0.4 0.7 0.2 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.