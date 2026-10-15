Jalen Duren écrase les Wolves pour son retour avec les Pistons

Cinq mois après sa dernière rencontre, et après un été à batailler avec ses dirigeants pour décrocher sa prolongation de contrat, Jalen Duren n’a montré aucun signe de rouille. Le pivot des Pistons a dominé la raquette face à Rudy Gobert et Joan Beringer, justifiant pourquoi Detroit a misé 200 millions de dollars sur lui.

En seulement 15 minutes, Duren a compilé 24 points à 8/9 au tir, avec également 2 interceptions, 1 contre et une seule perte de balle. Puissant comme poseur d’écran puis aussi s’ouvrir au cercle, il a aussi affiché davantage d’assurance balle en main pour naviguer dans le trafic. On l’a ainsi vu piquer un ballon dans les mains de Rudy Gobert pour partir en contre-attaque et envoyer Ausar Thompson au alley-oop.

Il a même tenté un panier à 3-points, sans réussite. Une nouveauté anecdotique au regard de son immense domination près du cercle.

Minnesota démarre par un festival offensif

Les Wolves avaient pourtant parfaitement lancé leur unique rencontre de présaison au Target Center. Pour l’occasion, Minnesota a inauguré son nouveau parquet et ses maillots blancs redessinés. Jaden McDaniels et Jonathan Kuminga ont porté une attaque particulièrement fluide dans le premier quart-temps, et McDaniels a rapidement dépassé les dix points.

Detroit a également offert plusieurs paniers faciles en transition à cause de pertes de balle évitables et d’un repli défensif insuffisant. Minnesota en a profité pour inscrire 38 points et terminer le premier acte avec neuf longueurs d’avance (38-29).

Seul Duren a réellement maintenu les Pistons au contact en imposant sa puissance sous le cercle.

La pression défensive renverse la rencontre

La physionomie a complètement changé dans le deuxième quart-temps. Detroit a augmenté la pression sur les porteurs de balle et perturbé l’organisation offensive des Wolves. LaMelo Ball et les autres créateurs de Minnesota ont multiplié les décisions précipitées face à cette agressivité. Les Pistons ont parallèlement attaqué la raquette sans relâche, profitant de chaque décalage pour obtenir des paniers près du cercle.

Detroit a remporté le deuxième quart-temps 36-20 et transformé son retard de neuf points en une avance de sept unités à la pause (65-58).

Cette domination intérieure a constitué le fil rouge de la soirée. Les Pistons ont finalement inscrit 64 points dans la raquette, contre seulement 30 pour les Wolves, tout en terminant à 57% au tir.

Cade Cunningham délègue davantage

Cade Cunningham a terminé avec 14 points et 9 passes décisives, sans avoir besoin de monopoliser le ballon. Detroit a continué de confier davantage de responsabilités à Ausar Thompson dans la remontée de balle et la création.

A l’image de son frère à Houston, l’ailier a semblé bien plus à l’aise dans ce rôle que la saison passée et a distribué quatre passes décisives. Cette organisation a permis à Cunningham d’évoluer davantage sans le ballon et à l’attaque des Pistons de varier ses points d’entrée.

Duncan Robinson a également profité des décalages avec un beau 4/5 derrière l’arc. John Collins, Ron Holland et Tolu Smith ont cumulé un 11/15 au tir, avec l’immense majorité de leurs paniers inscrits près du cercle. Isaiah Joe a en revanche encore manqué d’adresse. L’ancien joueur du Thunder a terminé à 4/10 au tir, dont 1/5 à 3-points.

Jonathan Kuminga trouve sa place

La défense de Detroit a continué de faire chuter l’adresse des Wolves et de perturber leurs actions à deux, notamment lorsque Rudy Gobert recevait le ballon pour servir de relais. L’écart a atteint 15 points avant le dernier acte.

Chez les Wolves, on retiendra que Jonathan Kuminga a tout de même livré sa meilleure prestation de la présaison avec 16 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. L’ancien Warrior a joué avec davantage de naturel dans le collectif, sans forcer ses initiatives. Il a aussi converti deux paniers à 3-points, un secteur important pour son intégration dans le cinq majeur.

Anthony Edwards termine meilleur marqueur de Minnesota avec 20 points, mais à seulement 5/15 au tir. Très discret pendant plus de deux quart-temps, il a commencé à trouver son rythme au moment où Detroit a progressivement rappelé ses titulaires.

Les remplaçants ont ensuite terminé la rencontre, sans permettre aux Wolves de revenir. Detroit s’impose 128-106 et confirme que son identité physique reste intacte. Surtout avec un Jalen Duren à ce niveau.