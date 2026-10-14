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Rudy Gobert apprécie la nouvelle mentalité des Wolves

Publié le 14/10/2026 à 10:17 Twitter Facebook

NBA – À l’approche de la saison régulière, Rudy Gobert évoque son rôle en attaque et sa connexion naissante avec LaMelo Ball.

rudy gobertAprès plusieurs matchs de présaison, Rudy Gobert assure qu’il y a déjà une évolution importante dans le comportement des Wolves. Plus que les simples résultats, le Français apprécie en effet la concentration affichée par ses coéquipiers et leur volonté d’installer des habitudes durables.

« Je trouve que notre état d’esprit ressort », explique-t-il, alors qu’il a souvent pointé du doigt, dans le passé, la suffisance du groupe. « Nous portons beaucoup d’attention aux détails et à la manière de bien jouer des deux côtés du terrain. Cela se ressent et c’est agréable. Notre objectif consiste à gagner le titre. Nous essayons donc de nous placer dans la meilleure situation possible en construisant chaque jour des habitudes de vainqueur. »

Un rôle plus important dans la création

Sans en faire un disciple de Nikola Jokic, Minnesota cherche également à mieux utiliser les qualités de passe de son pivot. Durant la présaison, Rudy Gobert a trouvé plusieurs partenaires sur des coupes vers le cercle, dont Jaden McDaniels face aux Knicks.

« Ces passes viennent naturellement », assure-t-il. « J’essaie toujours de faire le bon choix, de voir mes coéquipiers et de les trouver. Jouer davantage à travers les intérieurs peut retirer beaucoup de pression à nos arrières, surtout face à des équipes très physiques comme les Knicks. »

Cette faculté à servir de relais pourrait apporter une solution supplémentaire à l’attaque des Wolves. Elle permet aux extérieurs d’évoluer davantage en mouvement et oblige les défenses à surveiller les coupes dans leur dos.

Il encourage LaMelo Ball à jouer en marchant

L’arrivée de LaMelo Ball offre aussi de nouvelles possibilités dans le jeu à deux. Pour Rudy Gobert, son rôle reste simple : poser un écran suffisamment solide pour donner un avantage à son nouveau meneur. « Je dois juste lui créer un avantage et il fera ensuite de grandes choses », estime-t-il. « Il peut tirer, passer, entrer dans la raquette, trouver l’intérieur ou les shooteurs dans les ailes. »

Le pivot demande même à son nouveau coéquipier de ralentir lorsqu’ils jouent le pick-and-roll. « La principale chose que je lui dis, c’est de prendre son temps. Avec moi, il n’a pas besoin d’aller vite, parce que je vais lui créer un avantage. Je lui ai montré quelques séquences de moi avec Mike Conley. Je lui ai dit : ‘Tu n’as pas besoin d’accélérer. Tu peux presque marcher, tout ira bien.’ »

Le Français décrit d’ailleurs LaMelo Ball comme un basketteur instinctif particulièrement à l’aise sous la pression. « Il voit très bien le jeu et il aime la compétition. Il aime les grandes scènes. Nous sommes là pour nous aider mutuellement à atteindre ce niveau et accomplir quelque chose qu’aucun de nous n’a encore réalisé. »

Des progrès dans la concentration

Rudy Gobert constate aussi une évolution encourageante en défense. Les Wolves possèdent déjà de solides qualités individuelles et une bonne défense placée, mais ils ont trop souvent offert des points faciles la saison passée.

« Nous avions parfois concédé des lay-up simples, commis des fautes stupides, oublié des coupes dans notre dos ou abandonné des rebonds offensifs », reconnaît-il. « Les bonnes équipes n’offrent pas ce genre de choses. »

Et pour le pivot, ces erreurs provenaient avant tout d’un manque de concentration. « Nous avons compris que nos difficultés dans ces domaines dépendent principalement de notre état d’esprit. Elles ne viennent pas de notre talent ou de nos qualités athlétiques. C’est une question de vigilance. Nous en avons conscience et chacun prend ses responsabilités. Pour l’instant, cela porte ses fruits » conclut-il.

Rudy Gobert
Rudy Gobert
Minnesota Timberwolves · Conférence Ouest · Northwest

Âge · 2025-26
34 ans
Nationalité
France
Poste (compositions)
Pivot
Poste (feuille NBA)
Pivot (C)
Taille
216 cm
Poids
117 kg
Club NBA
Minnesota Timberwolves · #27
Draft
2013 · R1 #27
Université
Cholet
Saisons NBA
2013-14 → 2025-26
Matchs NBA
905 en saison régulière · 96 en playoffs
PG Meneur SG Arrière SF Ailier PF Ailier fort C Pivot Poste principal D’où viennent ses points · 2025-26 Raquette 81 % Mi-distance 0 % 3 points 0 % Lancers francs 19 %
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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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