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Battus par les Wolves, les Knicks n’y arrivent toujours pas !

Publié le 13/10/2026 à 6:27 Twitter Facebook

NBA – Troisième défaite en trois matchs pour les champions en titre, vaincus 122-104 par des Wolves qui ont fait la course en tête, sous l’impulsion du tandem Edwards-McDaniels (26 et 22 points).

anthony edwardsLes matchs de présaison restent anecdotiques. Toujours est-il qu’on imagine que les Knicks commencent à s’impatienter à l’idée de retrouver le goût de la victoire. Battus à Philadelphie pour leur première sortie il y a une semaine, puis à domicile face à Washington, les hommes de Mike Brown ont encore perdu devant leurs supporters cette nuit, face aux Wolves cette fois.

L’absence de Jonathan Kuminga n’a finalement que peu pesé sur un collectif pétri de qualités, qui a pu compter sur un Anthony Edwards impeccable en première mi-temps (26 points à 5/8 à 3-points et 3 passes décisives en 25 minutes), bien accompagné par un Jaden McDaniels tranchant (22 points à 4/5 de loin).

Pour couronner le tout, Minnesota a brillé par son adresse extérieure (53% de réussite, à 18/34), un registre dans lequel les New-Yorkais ont souffert toute la rencontre pour terminer à 8/32 (25%).

Anthony Edwards en pétard en première mi-temps

Anthony Edwards a donné le ton d’entrée en multipliant les coups d’éclat, entre ses deux paniers à 3-points et son step-back à mi-distance, qui ont confirmé les intentions d’« Ant-Man » au Madison Square Garden (10-19). Le trio Brunson-McBride-Anunoby a répondu par trois paniers à 3-points, puis c’est le bon passage de Pacôme Dadiet qui a permis à New York de rester dans le coup, avec deux paniers extérieurs du Français (31-34).

Le 7-0 de Jaden McDaniels en guise de réponse n’a pas suffi à distancer les Knicks, qui ont rétorqué par un 10-0 lancé par Jordan Clarkson et conclu par Jalen Brunson. Si l’on a également vu un Joan Beringer toujours aussi hyperactif et efficace sur les deux séquences suivantes, c’est surtout le show Anthony Edwards qui a marqué la fin de la première mi-temps, avec deux paniers à 3-points, dont un tir à trois mètres derrière la ligne au buzzer, pour faire passer les siens à +12 (50-62).

Le tandem Brunson-KAT a bien tenté de relancer les Knicks après le repos, mais c’était sans compter sur l’efficacité de Cody Williams, Jaden McDaniels et Anthony Edwards, toujours de loin, le tout orchestré par un LaMelo Ball en mode chef d’orchestre (67-77). Le dernier assaut du trio Brunson-Anunoby-Towns pour revenir à trois longueurs n’a pas suffi à inverser la tendance (74-77). Cette fois, c’est le quatuor Dosunmu-Lyles-Williams-Martin qui en a remis une couche à 3-points pour faire repasser Minnesota à +14 à dix minutes de la fin (82-96).

Cette fois, les Knicks n’en sont pas revenus, s’inclinant 122-104 au terme d’un « garbage time » de dix minutes. Il reste encore deux matchs aux New-Yorkais pour monter en puissance durant cette présaison, à commencer par celui de ce soir, en « back-to-back » à Toronto, avant de retrouver les Raptors à domicile.

Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaden McDaniels 24 8/12 4/5 2/2 1 4 5 2 4 0 4 0 -1 22 21
Cody Williams 15 2/3 2/2 0/0 0 1 1 0 3 0 1 1 +4 6 6
Rudy Gobert 22 1/2 0/0 0/0 1 2 3 3 1 1 1 1 +9 2 8
LaMelo Ball 22 3/7 1/3 3/3 1 2 3 7 2 0 5 1 -4 10 12
Anthony Edwards 25 8/16 5/8 5/7 0 3 3 3 3 1 2 0 +3 26 21
Trey Lyles 16 1/2 1/2 0/0 1 2 3 1 1 0 1 0 +6 3 5
Drew Timme 6 1/1 0/0 1/2 0 0 0 1 1 0 1 0 +1 3 2
KJ Martin 12 2/3 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 6 4
Norchad Omier 6 1/2 0/0 0/0 3 1 4 1 2 0 0 0 +7 2 6
Isaiah Evans 12 1/3 1/2 1/2 1 1 2 1 1 0 1 0 +8 4 3
Joan Beringer 14 1/3 0/0 3/6 2 2 4 0 3 1 0 1 +1 5 6
Ayo Dosunmu 20 3/6 3/5 2/2 0 4 4 2 2 3 2 1 +13 11 16
Jaylen Clark 10 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 +6 2 4
Bones Hyland 14 3/9 0/3 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 +14 6 3
Antonio Reeves 11 3/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 +7 6 7
Zyon Pullin 12 3/4 0/1 2/4 1 2 3 3 0 3 0 0 +8 8 14
Total 42/78 18/34 20/30 13 26 39 26 24 11 19 5 122

 
New York KnicksNew York Knicks Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
OG Anunoby 22 4/8 1/3 6/6 1 1 2 1 4 3 0 0 -4 15 17
Karl-Anthony Towns 22 3/6 1/4 4/4 2 0 2 4 1 1 3 0 -2 11 12
Josh Hart 22 1/2 0/1 0/0 1 2 3 3 0 1 2 0 -6 2 6
Mikal Bridges 22 3/6 1/2 2/2 0 2 2 2 2 0 1 0 -6 9 9
Jalen Brunson 22 6/13 1/4 7/8 0 5 5 3 1 3 2 0 -6 20 21
Drew Eubanks 7 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 -6 4 5
Pacome Dadiet 14 2/3 2/3 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 -7 7 7
Mohamed Diawara 13 0/1 0/1 0/0 1 2 3 0 3 0 3 0 -6 0 -1
Andre Drummond 12 1/2 0/0 2/2 1 3 4 0 2 1 0 3 -9 4 11
Tony Bradley 7 5/5 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 10 12
Jordan Clarkson 10 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 3 0 1 1 -7 5 4
Landry Shamet 12 0/2 0/2 2/2 0 0 0 1 2 0 1 0 -5 2 0
Jose Alvarado 15 2/8 0/2 0/0 1 1 2 2 0 1 3 0 -7 4 0
Ochai Agbaji 10 0/3 0/3 2/2 1 1 2 1 0 0 0 0 -8 2 2
Kevin McCullar Jr. 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -1 2 3
Miles McBride 13 1/5 1/4 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 -4 3 -1
Tyler Kolek 12 2/5 0/1 0/1 0 0 0 4 1 0 2 0 -5 4 2
Total 35/77 8/32 26/29 9 19 28 24 24 12 19 5 104

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