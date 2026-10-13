Battus par les Wolves, les Knicks n’y arrivent toujours pas !

Les matchs de présaison restent anecdotiques. Toujours est-il qu’on imagine que les Knicks commencent à s’impatienter à l’idée de retrouver le goût de la victoire. Battus à Philadelphie pour leur première sortie il y a une semaine, puis à domicile face à Washington, les hommes de Mike Brown ont encore perdu devant leurs supporters cette nuit, face aux Wolves cette fois.

L’absence de Jonathan Kuminga n’a finalement que peu pesé sur un collectif pétri de qualités, qui a pu compter sur un Anthony Edwards impeccable en première mi-temps (26 points à 5/8 à 3-points et 3 passes décisives en 25 minutes), bien accompagné par un Jaden McDaniels tranchant (22 points à 4/5 de loin).

Pour couronner le tout, Minnesota a brillé par son adresse extérieure (53% de réussite, à 18/34), un registre dans lequel les New-Yorkais ont souffert toute la rencontre pour terminer à 8/32 (25%).

Anthony Edwards en pétard en première mi-temps

Anthony Edwards a donné le ton d’entrée en multipliant les coups d’éclat, entre ses deux paniers à 3-points et son step-back à mi-distance, qui ont confirmé les intentions d’« Ant-Man » au Madison Square Garden (10-19). Le trio Brunson-McBride-Anunoby a répondu par trois paniers à 3-points, puis c’est le bon passage de Pacôme Dadiet qui a permis à New York de rester dans le coup, avec deux paniers extérieurs du Français (31-34).

Le 7-0 de Jaden McDaniels en guise de réponse n’a pas suffi à distancer les Knicks, qui ont rétorqué par un 10-0 lancé par Jordan Clarkson et conclu par Jalen Brunson. Si l’on a également vu un Joan Beringer toujours aussi hyperactif et efficace sur les deux séquences suivantes, c’est surtout le show Anthony Edwards qui a marqué la fin de la première mi-temps, avec deux paniers à 3-points, dont un tir à trois mètres derrière la ligne au buzzer, pour faire passer les siens à +12 (50-62).

Le tandem Brunson-KAT a bien tenté de relancer les Knicks après le repos, mais c’était sans compter sur l’efficacité de Cody Williams, Jaden McDaniels et Anthony Edwards, toujours de loin, le tout orchestré par un LaMelo Ball en mode chef d’orchestre (67-77). Le dernier assaut du trio Brunson-Anunoby-Towns pour revenir à trois longueurs n’a pas suffi à inverser la tendance (74-77). Cette fois, c’est le quatuor Dosunmu-Lyles-Williams-Martin qui en a remis une couche à 3-points pour faire repasser Minnesota à +14 à dix minutes de la fin (82-96).

Cette fois, les Knicks n’en sont pas revenus, s’inclinant 122-104 au terme d’un « garbage time » de dix minutes. Il reste encore deux matchs aux New-Yorkais pour monter en puissance durant cette présaison, à commencer par celui de ce soir, en « back-to-back » à Toronto, avant de retrouver les Raptors à domicile.