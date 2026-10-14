Pauline Astier élue dans la All-Rookie Team WNBA !

Une première saison WNBA réussie jusqu’au bout pour Pauline Astier ! À 24 ans, la meneuse française a été retenue dans la All-Rookie Team 2026, qui récompense les meilleures débutantes de la saison. Une distinction qui confirme celle déjà décernée par l’Associated Press fin septembre.

Arrivée à New York au printemps, sans avoir été draftée, l’ancienne joueuse de Bourges et de Prague a rapidement trouvé sa place dans l’effectif du Liberty. Profitant notamment des blessures de Sabrina Ionescu, elle a terminé la saison régulière avec 9.3 points, 2.7 rebonds et 3.3 passes décisives de moyenne.

« Je n’ai pas beaucoup de pression. Je suis ici pour m’amuser avec l’équipe », expliquait-elle dès ses premiers matchs, lorsqu’elle avait inscrit 18 points face aux Mystics.

Une rookie qui a vite convaincu

Ses qualités à la création et sa capacité à prendre des initiatives ont rapidement séduit ses partenaires. « C’est vraiment une bonne joueuse et je dois sans cesse me rappeler que c’est une rookie, mais je suis vraiment impressionnée », confiait Jonquel Jones. « J’aime la manière avec laquelle elle approche le jeu sur le terrain, mais aussi en dehors. Elle a une longueur d’avance. »

Un avis totalement partagé par son entraîneur, Chris DeMarco : « Quand nous lançons un système, si elle voit une opportunité pour attaquer la défense et prendre l’avantage, elle va le faire. »

Pour cette cuvée 2026, la WNBA a finalement retenu six joueuses, en raison d’une égalité à la cinquième place entre Pauline Astier et Kiki Rice (Toronto).

Les deux joueuses accompagnent Olivia Miles (Minnesota), élue Rookie of the Year, Azzi Fudd (Dallas), Flau’jae Johnson (Seattle) et Sydney Taylor (Chicago).

Pour Pauline Astier, cette récompense vient donc couronner une première saison WNBA au cours de laquelle elle a largement dépassé les attentes, jusqu’à devenir une pièce importante de la rotation new-yorkaise.