Quand Ernest Hemingway inspire le nouvel entraîneur des Blazers

Pour sa première saison à la tête des Blazers, Micah Nori a décidé de s’inspirer d’un modèle plutôt inattendu : Ernest Hemingway. En août, lors de sa première réunion avec son staff, l’ancien assistant des Wolves a ainsi offert à chacun de ses adjoints un exemplaire du « Vieil Homme et la Mer ».

Son objectif ? Apprendre à faire passer des messages avec le moins de mots possible.

« De nos jours, tout ce que les joueurs consomment, c’est Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter… Tout dure dix secondes », explique-t-il à The Athletic. « Je voulais faire comprendre à nos entraîneurs qu’on pouvait raconter une histoire et faire passer un message sans utiliser autant de mots. Il faut se concentrer sur l’essentiel. »

Une philosophie héritée de Chris Finch, son ancien patron à Minnesota, qui lui avait lui-même offert ce roman.

« Hemingway n’utilisait pas beaucoup de mots. Il allait droit au but », poursuit Micah Nori. « Nous allons passer sept mois ensemble. Je ne veux pas que ma voix finisse par ressembler à celle du professeur de Charlie Brown. Il faut faire passer son message, puis s’arrêter. »

Un seul mot pour remettre de l’ordre

Pour vérifier que ses assistants avaient compris la leçon, il leur a même réservé un QCM de dix questions sur le livre ! Mike Williams a obtenu 9/10, Jay Triano 8/10, mais deux autres adjoints ont dû se contenter de 2/10…

Sur le parquet, cette méthode se traduit déjà par des interventions aussi brèves que fermes. Lors d’un récent entraînement particulièrement brouillon, Micah Nori a ainsi interrompu une opposition après trois minutes, avant de lâcher un seul mot : « Inacceptable. » Puis il a remis le chronomètre à six minutes.

« On a besoin de ces moments-là », apprécie Toumani Camara. « On ne veut pas d’un entraîneur qui laisse passer les choses en se disant qu’on corrigera ça demain. Et je pense que c’est son état d’esprit. »

Même satisfaction chez Scoot Henderson, titulaire la nuit passée aux côtés de Damian Lillard : « J’aime sa façon d’entraîner. Il peut te secouer, puis te remonter le moral. On n’a pas besoin de quelqu’un qui arrondit les angles. On a besoin de quelqu’un comme Micah Nori. » Qui va droit au but, donc…