Les Celtics misent sur Payton Pritchard jusqu’en 2030

C’était dans les tiroirs et c’est désormais acté : Payton Pritchard est récompensé par Boston ! Selon ESPN, le meneur des Celtics a accepté une prolongation de contrat de deux ans, pour 44,2 millions de dollars. Alors qu’il était lié à la franchise du jusqu’en 2028, le voilà sous contrat jusqu’en 2030, potentiellement…

Car ce nouvel accord comprend également une « mutual option » pour la saison 2029/30, permettant aux deux parties de décider ensemble de poursuivre leur collaboration à cette échéance. Une formule qui a été remise au goût du jour cet été, dans les contrats de Keon Ellis, Isaiah Hartenstein, Moe Wagner ou encore Pelle Larsson.

Pour Payton Pritchard, c’est une belle récompense après avoir longtemps dû se contenter d’un rôle mineur à Boston. Champion NBA en 2024, puis élu meilleur sixième homme en 2025, l’ancien joueur d’Oregon a continué de progresser jusqu’à signer sa meilleure saison en carrière en 2025/26.

Un rôle toujours plus important

Avec 17,0 points, 5,2 passes décisives et 3,9 rebonds de moyenne, il a ainsi établi ses records personnels dans ces trois catégories, confirmant son importance dans le système de Joe Mazzulla.

Et son rôle devrait encore grandir cette saison. Avec le départ de Jaylen Brown vers Philadelphie et l’arrivée de Paul George, Boston a ainsi entamé une nouvelle ère. Dans ce contexte, Payton Pritchard apparaît comme l’un des principaux garants de la continuité.

Déjà prolongé pour quatre ans et 30 millions de dollars en 2023, le meneur voit donc ses émoluments largement augmenter. Mais les Celtics s’assurent de conserver l’un de leurs cadres pour accompagner Jayson Tatum.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.