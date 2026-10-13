Masai Ujiri compte sur Kyrie Irving pour faire grandir les Mavericks

Le talent, ça ne se perd pas. C’est ce qu’a montré Kyrie Irving lors de son grand retour sur les parquets. Après plus d’un an et demi d’absence, le meneur a compilé 17 points et 3 passes en présaison face aux Rockets.

De quoi rassurer tout le monde à Dallas, où l’état de forme du champion NBA 2016 était l’une des grandes interrogations à l’approche de la saison. Avec son style de jeu basé sur le dribble, l’explosivité et la fantaisie, une si longue absence aurait en effet pu lui être très préjudiciable.

D’autant que plusieurs équipes, dont les Pistons et les Timberwolves, étaient venues se renseigner sur la situation du nonuple All-Star en vue d’un échange. Mais les Mavericks ont fermé la porte à ces sollicitations.

Nommé cet été à la présidence des Mavericks, Masai Ujiri voue en effet une confiance sans faille à Kyrie Irving, qu’il voit comme un élément important dans la réussite de son équipe cette saison.

« Il donne l’impression que le basket est facile »

« Je pense que Kevin Durant l’a parfaitement résumé : il n’existe qu’un seul Kyrie au monde », a déclaré le dirigeant dans le dernier numéro du podcast Hoop Collective. « C’est incroyable, quand on le regarde jouer et que l’on voit l’étendue de son talent, il donne l’impression que le basket est facile. Mais au-delà de cela, nous croyons vraiment en Kyrie en tant que joueur. Nous sommes convaincus qu’il peut réussir au sein de notre équipe. »

Autre interrogation concernant le retour de Kyrie Irving : sa capacité à s’intégrer au sein d’un groupe jeune, articulé autour de Cooper Flagg, sans freiner sa progression. Mais là aussi, pas d’inquiétude pour l’ancien architecte des Raptors, qui estime au contraire que le meneur aidera les jeunes talents de l’effectif à s’exprimer.

« Je suis sincèrement convaincu que, si nous disposons des bons joueurs, nous pouvons réellement progresser collectivement dans ce nouveau système avec Dusty [May] et au sein de la nouvelle culture que nous essayons de bâtir », a expliqué le dirigeant.

« Et sur le plan du basket, Kyrie sème le chaos dans les défenses adverses. Il crée des espaces et fait partie de ces joueurs encore capables de faire la différence à eux seuls. Je pense que sa présence facilitera énormément les choses pour plusieurs joueurs de notre équipe » conclut d’ailleurs Masai Ujiri.