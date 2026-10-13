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Masai Ujiri compte sur Kyrie Irving pour faire grandir les Mavericks

Publié le 13/10/2026 à 16:43
Modifié le 13/10/2026 à 17:59 Twitter Facebook

NBA – Malgré ses 34 ans et une saison blanche, Kyrie Irving conserve toute la confiance de Masai Ujiri, nouveau président des Mavericks, qui compte sur lui pour accompagner la progression des jeunes joueurs de Dallas.

Kyrie IrvingLe talent, ça ne se perd pas. C’est ce qu’a montré Kyrie Irving lors de son grand retour sur les parquets. Après plus d’un an et demi d’absence, le meneur a compilé 17 points et 3 passes en présaison face aux Rockets.

De quoi rassurer tout le monde à Dallas, où l’état de forme du champion NBA 2016 était l’une des grandes interrogations à l’approche de la saison. Avec son style de jeu basé sur le dribble, l’explosivité et la fantaisie, une si longue absence aurait en effet pu lui être très préjudiciable.

D’autant que plusieurs équipes, dont les Pistons et les Timberwolves, étaient venues se renseigner sur la situation du nonuple All-Star en vue d’un échange. Mais les Mavericks ont fermé la porte à ces sollicitations.

Nommé cet été à la présidence des Mavericks, Masai Ujiri voue en effet une confiance sans faille à Kyrie Irving, qu’il voit comme un élément important dans la réussite de son équipe cette saison.

« Il donne l’impression que le basket est facile »

« Je pense que Kevin Durant l’a parfaitement résumé : il n’existe qu’un seul Kyrie au monde », a déclaré le dirigeant dans le dernier numéro du podcast Hoop Collective. « C’est incroyable, quand on le regarde jouer et que l’on voit l’étendue de son talent, il donne l’impression que le basket est facile. Mais au-delà de cela, nous croyons vraiment en Kyrie en tant que joueur. Nous sommes convaincus qu’il peut réussir au sein de notre équipe. »

Autre interrogation concernant le retour de Kyrie Irving : sa capacité à s’intégrer au sein d’un groupe jeune, articulé autour de Cooper Flagg, sans freiner sa progression. Mais là aussi, pas d’inquiétude pour l’ancien architecte des Raptors, qui estime au contraire que le meneur aidera les jeunes talents de l’effectif à s’exprimer.

« Je suis sincèrement convaincu que, si nous disposons des bons joueurs, nous pouvons réellement progresser collectivement dans ce nouveau système avec Dusty [May] et au sein de la nouvelle culture que nous essayons de bâtir », a expliqué le dirigeant.

« Et sur le plan du basket, Kyrie sème le chaos dans les défenses adverses. Il crée des espaces et fait partie de ces joueurs encore capables de faire la différence à eux seuls. Je pense que sa présence facilitera énormément les choses pour plusieurs joueurs de notre équipe » conclut d’ailleurs Masai Ujiri.

Kyrie Irving
Kyrie Irving
Dallas Mavericks · Conférence Ouest · Southwest

Âge · 2023-24
32 ans
Nationalité
Australia
Poste
Meneur (G)
Taille
188 cm
Poids
88 kg
Club NBA
Dallas Mavericks · #11
Draft
2011 · R1 #1
Université
Duke
Saisons NBA
2011-12 → 2024-25
Matchs NBA
779 en saison régulière · 97 en playoffs
PG Meneur SG Arrière SF Ailier PF Ailier fort C Pivot Poste principal D’où viennent ses points · 2024-25 Raquette 38 % Mi-distance 12 % 3 points 35 % Lancers francs 16 %
balldontlie.io

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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