Nouveau record : 14 millions de dollars pour un maillot de Michael Jordan !

La cote de Michael Jordan auprès des collectionneurs continue d’atteindre des sommets. Hunt Auctions a annoncé la vente privée, pour 14 millions de dollars, d’un maillot porté et dédicacé par l’ancien numéro 23 des Bulls lors des Finals 1998.

L’acheteur est Ron Firman, un investisseur immobilier installé à Miami. Il s’agit précisément du maillot rouge porté par Michael Jordan lors du Game 2, disputé le 5 juin 1998 sur le parquet du Jazz.

Après avoir perdu la première rencontre de la série, Chicago s’était imposé 93-88 à Salt Lake City pour égaliser à une victoire partout. « His Airness » avait alors terminé avec 37 points, avant de conduire les Bulls vers un sixième titre NBA en huit saisons.

La saison de « The Last Dance »

Cette campagne 1997/98, dernière saison de Michael Jordan sous le maillot de Chicago, a ensuite été racontée dans la série documentaire en dix épisodes « The Last Dance », diffusée en 2020.

« L’importance de Michael Jordan sur le marché des souvenirs sportifs est établie depuis longtemps, mais elle a désormais atteint le niveau d’une classe d’actifs d’élite, habituellement réservée aux œuvres d’art emblématiques », estime David Hunt, président de Hunt Auctions. « Cette vente historique constitue une nouvelle référence pour notre secteur. »

Le maillot avait initialement été acheté aux Bulls par un collectionneur privé en 2003. D’après la maison de ventes, il n’avait ensuite changé de propriétaire qu’une seule fois, garantissant une chaîne de traçabilité courte.

Le deuxième maillot le plus cher de l’histoire

Avec un prix de 14 millions de dollars, ce maillot devient le plus cher jamais vendu dans l’univers du basketball. Tous sports confondus, il se classe au deuxième rang des maillots portés en match, derrière celui de Babe Ruth lors des World Series 1932. Cette pièce avait été acquise pour 24,12 millions de dollars en 2024.

C’est déjà le troisième maillot de Michael Jordan issu des Finals 1998 à dépasser les dix millions de dollars. Celui du Game 1 avait été adjugé pour environ 10,1 millions en 2022, tandis que celui du Game 3 avait atteint 12,3 millions le mois dernier.

Les objets liés à cette ultime campagne de Michael Jordan avec les Bulls s’arrachent d’ailleurs comme des petits pains. En 2023, la paire de Air Jordan portée par « His Airness » durant ce même Game 2 avait déjà été vendue 2,2 millions de dollars, constituant alors un record mondial pour des chaussures…