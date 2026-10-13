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Les Nets restent invaincus malgré un bon Bilal Coulibaly

Publié le 13/10/2026 à 7:20 Twitter Facebook

Brooklyn enchaîne une troisième victoire en présaison en dominant Washington (131-122). Dans une rencontre très offensive, Nolan Traoré s’est illustré en sortie de banc, tandis que Bilal Coulibaly a inscrit 19 points pour les Wizards.

wizards netsAprès Charlotte et Philadelphie, Brooklyn ajoute Washington à son tableau de chasse. Ce n’est que la présaison, mais les hommes de Jordi Fernandez poursuivent leur préparation sans défaite, avec une attaque déjà productive : 57 % de réussite aux tirs, 17 paniers à 3-points et 50 points inscrits dans la peinture.

De retour après avoir manqué le précédent match en raison d’une douleur au poignet gauche, Michael Porter Jr. donne immédiatement le ton. En sept minutes, l’ailier compile 13 points à 5/6 aux tirs. Avec Julius Randle et Day’Ron Sharpe, également de retour, ils inscrivent 23 des 26 premiers points de Brooklyn face à des Wizards privés d’Anthony Davis. Julius Randle se distingue aussi dans la distribution, avec sept passes après seulement onze minutes de jeu.

Nolan Traoré apporte son énergie

Dans leur sillage, Nolan Traoré se montre particulièrement efficace en sortie de banc. Le Français inscrit 13 points en dix minutes, à 5/7 aux tirs, dont deux paniers primés. Une séquence qui lui permet de marquer des points pour la suite, dans un effectif où aucun meneur ne se détache.

Mais Washington répond du tac au tac. Kyshawn George marque 18 points avant la pause, à 5/6 aux tirs, tandis que Bilal Coulibaly attaque la rencontre avec beaucoup d’agressivité : 15 points à 6/7. Avec Tre Johnson, les deux ailiers cumulent huit paniers à 3-points dans cette première mi-temps, conclue sur un avantage minimal des Nets (73-72).

Les Wizards prennent ensuite les commandes, profitant notamment d’un bon passage d’AJ Dybantsa. Le rookie réussit son premier tir primé de la présaison et ajoute deux dunks, sur rebond offensif puis après une interception.

Un 15-2 qui fait basculer le match

Washington ne parvient toutefois pas à conserver son élan. Quelques pertes de balle évitables de Trae Young (8 au total !) permettent aux Nets de terminer le troisième quart-temps sur un 15-2 et d’aborder la dernière période avec neuf points d’avance (103-94).

Malgré les 11 points de Bub Carrington dans le dernier quart-temps, Brooklyn garde le contrôle. Noah Clowney finit avec 15 points à 4/6 de loin, tandis que Grant Nelson apporte neuf points et quatre rebonds en moins de neuf minutes.

Côté Washington, Kyshawn George finit meilleur marqueur avec 21 points, 4 passes et 3 interceptions. Bilal Coulibaly ajoute 19 points à 7/11 aux tirs, alors que Dybantsa et Carrington en inscrivent 14 chacun.

Brooklyn NetsBrooklyn Nets Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 23 5/8 2/4 2/4 0 4 4 9 1 1 3 0 -1 14 20
Michael Porter Jr. 24 8/13 2/7 4/5 0 4 4 0 1 2 3 1 +4 22 20
Day’Ron Sharpe 21 1/1 1/1 1/4 1 1 2 3 3 3 1 1 +4 4 9
Keon Ellis 21 4/7 3/4 4/5 0 1 1 0 4 0 0 0 +6 15 12
Egor Demin 22 2/8 0/5 0/0 0 0 0 3 1 1 1 0 -2 4 1
Josh Minott 7 2/4 0/1 2/2 1 1 2 0 1 0 0 1 +1 6 7
Grant Nelson 9 4/5 1/2 0/0 3 1 4 1 2 0 3 0 +1 9 10
Noah Clowney 22 5/8 4/6 1/1 1 2 3 4 0 1 0 0 +5 15 20
Danny Wolf 9 1/4 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +1 2 1
Chaney Johnson 16 2/3 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 +10 4 5
Moritz Wagner 18 4/8 0/3 5/6 2 3 5 1 3 2 1 0 +4 13 15
Terance Mann 9 1/2 1/1 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 +1 3 3
Drake Powell 10 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 +6 3 3
Ben Saraf 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 4 0 0 1 0 +1 0 3
Nolan Traore 20 6/8 2/4 3/3 0 1 1 2 1 0 3 0 +4 17 15
Total 46/81 17/41 22/30 9 22 31 29 22 11 18 3 131

 
Washington WizardsWashington Wizards Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
AJ Dybantsa 25 5/12 1/3 3/4 4 0 4 3 2 1 3 1 +1 14 12
Kyshawn George 25 6/7 3/3 6/6 1 0 1 4 4 3 0 0 +3 21 28
Deandre Ayton 25 2/4 0/0 0/0 2 5 7 4 4 0 1 0 -15 4 12
Alex Sarr 23 3/10 0/3 0/0 1 8 9 0 5 0 3 0 0 6 5
Trae Young 28 1/5 1/4 8/8 0 3 3 11 2 1 8 0 -16 11 14
Justin Champagnie 16 3/7 1/3 0/0 2 1 3 0 2 1 0 0 -9 7 7
Felix Okpara 12 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 5
Reece Beekman 7 1/1 0/0 3/3 0 0 0 1 1 1 1 0 -1 5 6
Trevor Keels 3 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -8 0 0
Tre Mann 12 1/3 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
Bub Carrington 13 3/5 3/4 5/6 0 0 0 1 0 0 2 0 +3 14 10
Bilal Coulibaly 24 7/11 3/5 2/2 0 2 2 1 1 3 0 1 -4 19 22
Will Riley 7 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 +1 3 4
Tre Johnson 20 5/9 3/7 0/0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 13 13
Total 39/77 17/36 27/29 11 22 33 30 25 12 20 3 122

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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