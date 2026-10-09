Plus musclé, Nolan Traoré n’a rien perdu de sa vitesse

Il a changé de numéro, mais surtout de physique ! Après un été passé à la salle de musculation, Nolan Traoré est revenu à Brooklyn avec près de cinq kilos supplémentaires sur la balance. De quoi mieux résister aux contacts, sans toutefois perdre ce qui fait sa force : sa vitesse.

« J’ai passé beaucoup de temps à la salle cet été. C’était mon principal objectif parce que ça va m’aider sur le terrain », expliquait ainsi le Français au Media Day.

Une transformation nécessaire puisque, selon le New York Post, Nolan Traoré n’avait converti que 44,4% de ses lay-ups la saison dernière, le pire pourcentage de NBA parmi les joueurs en ayant tenté au moins 100…

« Désormais, plutôt que de contourner les joueurs comme je le faisais, je vais peut-être pouvoir davantage passer à travers eux et beaucoup mieux absorber les contacts que l’an dernier », explique-t-il. « Il faut avoir les deux, le physique et le mental, mais c’est plus facile quand on est plus fort. »

Une vitesse toujours aussi précieuse

Pour Jordi Fernandez, cette prise de masse est d’ailleurs une excellente nouvelle. « Il a un an de plus, et la maturité est importante, tout comme la présence et la confiance. Il a fait le travail. Il connaît désormais un peu mieux la NBA et j’ai hâte de le voir jouer. »

Ses deux premières sorties de présaison ont d’ailleurs montré qu’il n’avait rien perdu de son explosivité : 10 points en 10 minutes face aux Hornets, puis 12 points en 16 minutes contre les Sixers.

Le meneur de 20 ans a conservé sa capacité à accélérer et à attaquer les intervalles dès qu’il apercevait une ouverture. Tout n’est pas encore parfaitement maîtrisé, avec quelques séquences brouillonnes et des décisions précipitées, mais le potentiel reste assez évident.

« Je pense que c’est un bon finisseur. Vous jugez un rookie qui arrivait en NBA à 19 ans. Il en a 20 maintenant. Je ne vois donc aucun problème avec sa finition », insiste Jordi Fernandez.

Reste à transformer cette nouvelle puissance physique en efficacité, dans une rotation où les places seront chères.