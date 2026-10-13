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La A.E. 3 « Alphadawg » pour lancer la saison

Publié le 13/10/2026 à 11:46 Twitter Facebook

Sneakers – La troisième chaussure signature d’Anthony Edwards sera au rendez-vous de la reprise avec le retour du coloris “Alphadawg” en rouge pâle et gris, attendu pour le 23 octobre en France.

Auteur d’une apparition remarquée cette nuit au Madison Square Garden (25 points en 26 minutes), Anthony Edwards se prépare pour une nouvelle saison avec beaucoup d’ambition. Avec l’arrivée de LaMelo Ball, Minnesota semble armé pour franchir un nouveau cap et se donner les chances de pouvoir titiller OKC et San Antonio en fin d’exercice.

A ses pieds, Anthony Edwards assure également avec brio la promotion de la A.E. 3, sa troisième chaussure signature en collaboration avec adidas. La collection signature de la superstar des Wolves a évolué chaque année, passant du style nid d’abeille sur la cage latérale de la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3.

Le prochain coloris à investir le marché français est déjà connu, il s’agit de la A.E.3 « Alphadawg ». La A.E.2 avait déjà bénéficié d’un coloris du même nom, sauf que la tendance change cette année avec une tige habillée d’une base en rouge pâle assortie d’une base en gris tandis que l’intérieur du col et la languette ressortent en noir.

Il faudra attendre le lancement de la saison régulière avant sa sortie, annoncée pour le 23 octobre au prix de 130 euros sur Basket4Ballers.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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