Il y a parfois de bonnes surprises sur le marché et la A.E. 3 en est une. D’abord parce que le troisième modèle signature d’Anthony Edwards avec adidas est une réussite, et aussi parce que son deuxième coloris « Snow Camo » est disponible en France avec quelques jours d’avance !

La collection signature de la superstar des Wolves a évolué chaque année, passant du style nid d’abeille sur la cage latérale de la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3.

Sur les quatre coloris présentés précédemment, c’est la version « Cold Blooded » qui a été retenue investir le marché, avec une tige en bleu ciel et blanc-gris reposant sur une semelle extérieure en bleu ciel.

C’est maintenant au tour de la A.E. 3 « Snow Camo » en mode camouflage en paysage neigeux d’être mise à l’honneur. La tige et la semelle en blanc gris est à peine contrastée par les quelques compléments en bleu, sur le logo du joueur au niveau de la languette, les trois bandes d’adidas sur le talon ou encore sous la semelle.

La adidas A.E. 3 « Snow Camo » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.